ÎCCJ avertizează că reforma lui Bolojan ar putea afecta INDEPENDENȚA justiției

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a transmis joi că urmărește cu „maximă preocupare” dezbaterile privind proiectul de modificare a legii pensiilor, avertizând că acestea semnalează un „regres semnificativ” în statutul magistraților.

Instanța supremă critică faptul că, sub pretextul reformei, tema salarizării și a pensiilor magistraților este adusă recurent în spațiul public de către puterea executivă, prin proiecte legislative, declarații și apariții media, fiind prezentată drept un „privilegiu”.

„A vorbi de la nivelul puterii executive despre tăierea aşa-ziselor privilegii înseamnă, în fapt, a slăbi, în mod deliberat, statutul judecătorilor. În realitate, nu se taie un beneficiu, se taie din independenţa justiţiei, din echilibrul democraţiei”, se arată în comunicatul ÎCCJ.

Potrivit instanței, reducerea garanțiilor statutare riscă să demotiveze magistrații aflați în activitate, să facă profesia neatractivă pentru viitori candidați și să submineze statul de drept.

ÎCCJ respinge „ferm” ceea ce numește o deformare a realității și subliniază că independența judecătorului nu este un privilegiu, ci o „garanție fundamentală pentru fiecare cetățean și pentru funcționarea democratică a statului”.

În final, instanța supremă precizează că sprijină poziția Consiliului Superior al Magistraturii și își reafirmă disponibilitatea pentru dialog cu celelalte puteri ale statului.

Surse foto: Profimedia

