Ideea genială cu care acest bărbat din Iași s-a îmbogățit. Ce vinde la fast food-ul lui. Nu mai există așa ceva!

Ideea genială cu care acest bărbat din Iași s-a îmbogățit. A introdus în meniul fast food-ului său un preparat care a „câștigat” inimile clienților. Este singurul loc din oraș unde clienții se pot înfrupta din acest fel de mâncare. Vezi mai jos despre ce este vorba!

Un bărbat din Iași a avut ideea genială de a introduce în meniul fast food-ului său un preparat care a „câștigat” inimile clienților. Din dorința de a se distinge de alte localuri de tip fast food, tânărul a introdus în meniul său un preparat apreciat de mulți consumatori români. Este vorba despre ciolanul rotisat, un preparat tradițional reinterpretat, însă gustos.

Ideea genială cu care acest bărbat din Iași s-a îmbogățit: ciolan rotisat cu gust autentic

Andrei Hriapcă, tânărul care a pus în practică această idee genială, mărturisește că, înainte să intre în industria HoReCa, activa într-o altă ramură. A luat decizia de a face o schimbare radicală, însă luând în considerare visul pe care îl avea de mult timp – deținerea propriului local cu preparate care nu se găsesc la orice pas. Astfel, în localul situat pe Calea Chișinăului, clienții pot avea parte de o experiență culinară diferită, autentică.

Antreprenorul local avea un depozit cu produse de hârtie. Din dorința de a face altceva și de a-și pune amprenta în ramura HoReCa, și-a urmat visul de a deschide un local în Iași. Acum, un preparat care se regăsește în localul său reprezintă ciolanul rotisat!

„Înainte, aveam un depozit de produse de hârtie, adică hârtie igienică, prosoape de bucătărie, șervețele. Făceam producție și distribuție a tot ce ține de partea asta de hârtie sanitară. Am simțit că e momentul să fac ceva ce îmi place cu adevărat. Îmi doream de mult timp să intru pe zona HoReCa și să construiesc un brand local bazat pe mâncare proaspătă, făcută zilnic”, a spus el, arată BZI.

Meniul localului propune preparate inedite pentru clienți, iar ciolanul rotisat este vândut sub diverse forme. Antreprenorul local are în plan o eventuală extindere a meniului.

„Momentan, cartofii sunt singurul produs congelat din meniu, dar intenționez să renunț și la ei, și să folosesc doar cartofi proaspeți, ca să ofer un preparat 100% natural”, a spus Andrei Hriapcă.

