Ieftin, sigur și eficient. Cum poți verifica calitatea antigelului cu un produs de doi lei

Antigelul este un element crucial pentru siguranța motorului, atât în timpul verii, cât și iarna. Cu toate acestea, mulți șoferi îl neglijează până când apar probleme. Există, totuși, un truc simplu și ieftin folosit de unii mecanici auto care îi pot feri pe șoferi de pagube de mii de lei.

Din cauza creșterii numărului de produse contrafăcute pe piață, chiar și un nume cunoscut pe ambalaj nu mai garantează calitatea. Șoferii și mecanicii experimentați folosesc de ani de zile un truc simplu pentru a verifica autenticitatea antigelului: bicarbonatul de sodiu.

Cum funcționează testul cu bicarbonat de sodiu

Un mecanic dintr-un service din Kiev a explicat principiul: „Dacă antigelul conține acid, bicarbonatul va provoca imediat spumă. Acesta este un semnal clar că este vorba despre un produs fals. Un astfel de produs poate coroda componentele din aluminiu ale sistemului de răcire și poate distruge rapid pompa”.

Conform unui articol publicat de jurnaliștii sârbi de la Blic, parte a Ringier Media International, antigelul autentic rămâne neschimbat – fără spumă, cu suprafața curată.

Din punct de vedere chimic, procesul este simplu: antigelul ieftin sau contrafăcut conține adesea impurități acide care se neutralizează imediat la contactul cu bicarbonatul, formând bule. În schimb, lichidele de calitate pe bază de alcool sau glicol nu reacționează cu bicarbonatul. Testul durează doar câteva secunde și nu necesită echipamente speciale, permițând o verificare ușoară a calității produsului.

Recomandarea autorului: Atenție, șoferi! La fiecare revizie trebuie să faceți asta, este OBLIGATORIU!