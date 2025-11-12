Prima pagină » Actualitate » Vicepremierul lui Bolojan, un nou SCANDAL. După salariul de peste 4.000 de euro la Dăruiește Viață, Oana Gheorghiu se plânge de banii de la Guvern: salariile nu sunt competitive

Vicepremierul lui Bolojan, un nou SCANDAL. După salariul de peste 4.000 de euro la Dăruiește Viață, Oana Gheorghiu se plânge de banii de la Guvern: salariile nu sunt competitive

12 nov. 2025, 17:34, Actualitate
Vicepremierul lui Bolojan, un nou SCANDAL. După salariul de peste 4.000 de euro la Dăruiește Viață, Oana Gheorghiu se plânge de banii de la Guvern: salariile nu sunt competitive

Vicepremierul Oana Gheorghiu a vorbit, în cadrul conferinței „RBL Capitalul românesc 360°” despre nevoia de oameni care să dorească să vină să pună umărul, pe condițiile salariale pe care le are în acest moment Guvernul României, care nu sunt deloc competitive. Acesta susține le-a propus unora să-și ia un an sabatic pentru țară, pentru că va fi foarte provocator.

Oana Gheorghiu a susținut că trebuie început un proces de „curățenie” la nivel de administrație și trebuie văzut de unde se începe și care sunt obiectivele.

Reamintim că Numirea Oanei Gheorghiu, cofondatoare a Asociației „Dăruiește Viață”, în funcția de vicepremier, a stârnit multe discuții și controverse în spațiul public. Carmen Uscatu, una dintre co-fondatoarele de la Dăruiește Viață și prietena Oanei Gheorghiu, a avut o reacție acidă și directă, acuzând-o pe Gheorghiu de incompatibilitate.

„Trebuie să facem curățenie, să înțelegem de unde începem, să înțelegem ce eliminăm”

„Ce am observat este că oamenii chiar vor să facă treabă. Sincer vă spun, chiar și oamenii din ministere, din Guvern, funcționarii chiar își doresc să facă treabă. Eu am avut întâlniri cu colegi din Guvern să încercăm să dăm drumul unor proiecte și pot să zic că ce am observat e că foarte multe lucruri sunt alocate mai multor oameni, adică debirocratizare este și în mandatul meu, este și la SGG este și nu știu pe unde. E ca un project management.

Trebuie să facem curățenie, să înțelegem de unde începem, să înțelegem ce eliminăm, ce păstrăm, care sunt obiectivele, care e strategia, care sunt indicatorii. Exact cum zicea și Radu (n.r. – Radu Burnete, consilier prezidențial ) este această diferență de ritm și asta pentru mine e o mare provocare, că sunt învățată într-un alt ritm, dar există dorință și oamenii chiar vor să facă. Cred că le trebuie exact un pic de leadership, sper să pun umărul la asta. Am simțit, cum ziceam, susținere, n-am simțit obstacole și refuz să mă gândesc la obstacole. În toată experiența mea, faptul că nu am știut ce poate să-mi stea în cale a fost un mare ajutor, pentru că nu mi-am pus eu însămi piedici, cam asta e abordarea”, a explicat Oana Gheorghiu.

Oana Gheorghiu vrea să facă curățenie, dar nu are „o claritate completă pe ce urmează”

Vicepremierul a admis că „încă nu are o claritate completă pe ce urmează”, în portofoliul său fiind atât reforma companiilor de stat, cât și debirocratizarea și digitalizarea.

„Nu vă ascund că încă n-am claritate completă pe ce urmează, pentru că am în portofoliu reforma companiilor de stat, debirocratizare, digitalizare. În reforma companiilor de stat multe dintre companiile care trebuie restructurate și reorganizate sunt în portofoliile ministerelor de resort. Deci, trebuie să clarificăm cum colaborăm. Sunt altele care sunt la SGG și sunt altele care îmi vor reveni. Suntem în curs de a clarifica rolurile, pentru că, din nou, dacă rolurile sunt duplicate, o să apară probleme. Ceea ce îmi doresc foarte mult este să eliminăm suprapunerea de roluri, dar să mărim impactul, că asta ne dorim”, a transmis aceasta.

Procesul de debirocratizare este, de asemenea, o provocare, pentru că, deși există legislație, aceasta nu este implementată unitar.

‘Pe partea de debirocratizare e o provocare mai ales pentru că s-a vorbit foarte mult în România de debirocratizare. Avem și legislație, dar nu e implementată unitar. Încercăm să ne uităm la experiența altor țări, să vedem ce au făcut ei bine, să încercăm să adaptăm și suntem destul de aproape cu o soluție locală, dar foarte bună și care seamănă mult cu ce s-a întâmplat în exterior. Sperăm să găsim deschidere la nivel de Guvern pentru că avem nevoie de suportul tehnic al personalului de acolo. Cea mai mare nevoie pe care o avem este de oameni. Oameni care să dorească să vină să pună umărul pe condițiile salariale pe care le are în acest moment Guvernul României, care, nu știu cât de mulți știți, dar nu sunt deloc competitive, nu fac față concurenței cu mediul privat. Eu le-am propus unor oameni să-și ia un an sabatic pentru țară. Vă asigur că o să fie foarte provocator și în același timp cred că la final, dacă simți că ai pus o cărămidă cât de mică, dar una de-aia care nu mai poate fi dărâmată – că eu cu gândul ăsta am venit – cred că pleci de acolo și cu mulțumire că ai reușit să faci ceva’, a mai spus Gheorghiu.

„O vulnerabilitate foarte mare”

Carmen Uscatu, cofondatoare „Dăruiește Viață”, spune că numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier deschide o „vulnerabilitate foarte mare” pentru ONG și a confirmat că aceasta nu s-a retras din Adunarea Generală. Declarațiile apar într-un interviu publicat pe HotNews.

Totodată, Carmen Uscatu spune că i-a cerut colegei sale „în mod formal și informal” să se retragă din Adunarea Generală, unde deține în continuare drept de vot. Prezența Oanei Gheorghiu, ca vicepremier, în AG a Dăruiește Viață, este o incompatibilitate, susține Carmen Uscatu.

Replica vicepremierul Oanei Gheorghiu nu a întârziat să apară și aceasta susține că faptul că a rămas membru fondator al asociației „Dăruiește Viață” nu o face incompatibilă cu funcția din guvern.

Carmen Uscatu i-a cerut Oanei Gheorghiu să se retragă definitiv din organizație

Fosta parteneră a vicepremierului Oana Gheorghiu din Asociația „Dăruiește viața”, Carmen Uscatu, spune că i-a propus acesteia rolul de președinte onorific, iar în prezent așteaptă un răspuns.

„Nu am spus că a rămas acționar, ci că ea a rămas membru cu drept de vot, membru fundator cu drept de vot în organizație. Vorbesc despre incompatibilitățile de rol pe care Oana le are în acest moment, ea fiind membru într-o organizație nonguvernamentală și fiind în același timp și vicepremier în Guvernul României, incompatibilitate care pe noi ne pune într-o vulnerabilitate pentru că finanțările proiectului Campusului Medical sunt puse în pericol. Mulți finanțători sunt în disconfort cu această incompatibilitate de rol”, spune Carmen Uscatu, la Antena 3 CNN.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

INEDIT Viorica Dăncilă, din nou în China. De data asta s-a pozat cu ROBOȚI la Z-Park, centrul tehnologic al Beijingului
17:39
Viorica Dăncilă, din nou în China. De data asta s-a pozat cu ROBOȚI la Z-Park, centrul tehnologic al Beijingului
ACTUALITATE Metoda accidentul în versiune germană. Cum funcționează “ESCROCHERIA cu NEPOȚI”
17:24
Metoda accidentul în versiune germană. Cum funcționează “ESCROCHERIA cu NEPOȚI”
ULTIMA ORĂ TRAGEDIE în județul Prahova. Cei doi muncitori prinși sub un mal de pământ, când lucrau la rețeaua de canalizare, nu au mai putut fi salvați
17:24
TRAGEDIE în județul Prahova. Cei doi muncitori prinși sub un mal de pământ, când lucrau la rețeaua de canalizare, nu au mai putut fi salvați
VIDEO Drulă se încurcă în propriile declarații de campanie. După ce a zis că dărâmă blocul de pe Barbu Văcărescu, acum susține că vorbește în „parafraze”. Mihaiu, colegul său din USR, spune că autorizațiile au fost date în 2024 și 2025, deși el a semnat autorizația în 2023
17:15
Drulă se încurcă în propriile declarații de campanie. După ce a zis că dărâmă blocul de pe Barbu Văcărescu, acum susține că vorbește în „parafraze”. Mihaiu, colegul său din USR, spune că autorizațiile au fost date în 2024 și 2025, deși el a semnat autorizația în 2023
ULTIMA ORĂ Lucian Romașcanu, la prima sa MISIUNE oficială în România, în calitate de membru al Curții de Conturi Europene. Cu cine s-a întâlnit fostul purtător de cuvânt al PSD
17:00
Lucian Romașcanu, la prima sa MISIUNE oficială în România, în calitate de membru al Curții de Conturi Europene. Cu cine s-a întâlnit fostul purtător de cuvânt al PSD
INEDIT Povestea sclavului care a calculat INFINITUL în mintea lui. Cine a fost Thomas Fuller și care era secretul lui, de fapt
16:32
Povestea sclavului care a calculat INFINITUL în mintea lui. Cine a fost Thomas Fuller și care era secretul lui, de fapt
Mediafax
Șapte acorduri semnate cu țări membre ale CSI, denunțate de Republica Moldova
Digi24
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
Cancan.ro
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după multă vreme. Pe masă are un obiect dispărut din comerț
Mediafax
Oana Pellea o scoate la tablă pe Carmen Uscatu / „M-aș fi așteptat să iei atitudine”
Click
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
Digi24
A fost Călin Georgescu agent SIE? Ce spune președintele Nicușor Dan
Cancan.ro
Câți bani au primit Karmen Minune și Olga Barcari pentru 10 săptămâni la Asia Express? Calculul complet
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Ciao.ro
Cum arată nepotul secret al lui Horia Moculescu! Este polițist în Germania – imagini în premieră în România
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit o cauză virală a unuia dintre cele mai comune tipuri de cancer
EXTERNE Mamdani bate Pornhub. În noaptea alegerilor din New York, traficul pe platforma cu filme pentru adulți a scăzut cu 41%
17:37
Mamdani bate Pornhub. În noaptea alegerilor din New York, traficul pe platforma cu filme pentru adulți a scăzut cu 41%
EXTERNE Ministrul ucrainean – care a stat la masă cu Donald Trump – demisionează în urma scandalului de corupție din Administrația Zelenski. Ce măsuri cere președintele Ucrainei
17:26
Ministrul ucrainean – care a stat la masă cu Donald Trump – demisionează în urma scandalului de corupție din Administrația Zelenski. Ce măsuri cere președintele Ucrainei
CONTROVERSĂ Democrații au publicat e-mailuri care arată legătura între Jeffrey Epstein și Donald Trump. Epstein: „Acel câine care nu latră este Trump”
17:00
Democrații au publicat e-mailuri care arată legătura între Jeffrey Epstein și Donald Trump. Epstein: „Acel câine care nu latră este Trump”
EXTERNE Țara europeană care este pe cale de dispariție din cauza încălzirii globale. Statul a declarat stadiul de „pericol existențial”
16:59
Țara europeană care este pe cale de dispariție din cauza încălzirii globale. Statul a declarat stadiul de „pericol existențial”
VIDEO Ponta: Drulă trebuie să preia greaua moștenire de la Nicușor Dan și să o ducă mai departe/ A doua zi după vot va fi ca după beție
16:56
Ponta: Drulă trebuie să preia greaua moștenire de la Nicușor Dan și să o ducă mai departe/ A doua zi după vot va fi ca după beție
FLASH NEWS Nicușor Dan, reacție întârziată chiar și în plan extern. I-a mulțumit lui Donald Trump pentru cuvintele frumoase despre Romania, după 5 zile: „Aștept cu nerăbdare să vă mulțumesc personal”
16:48
Nicușor Dan, reacție întârziată chiar și în plan extern. I-a mulțumit lui Donald Trump pentru cuvintele frumoase despre Romania, după 5 zile: „Aștept cu nerăbdare să vă mulțumesc personal”