Vicepremierul lui Bolojan, un nou SCANDAL. După salariul de peste 4.000 de euro la Dăruiește Viață, Oana Gheorghiu se plânge de banii de la Guvern: salariile nu sunt competitive

Vicepremierul Oana Gheorghiu a vorbit, în cadrul conferinței „RBL Capitalul românesc 360°” despre nevoia de oameni care să dorească să vină să pună umărul, pe condițiile salariale pe care le are în acest moment Guvernul României, care nu sunt deloc competitive. Acesta susține le-a propus unora să-și ia un an sabatic pentru țară, pentru că va fi foarte provocator.

Oana Gheorghiu a susținut că trebuie început un proces de „curățenie” la nivel de administrație și trebuie văzut de unde se începe și care sunt obiectivele.

Reamintim că Numirea Oanei Gheorghiu, cofondatoare a Asociației „Dăruiește Viață”, în funcția de vicepremier, a stârnit multe discuții și controverse în spațiul public. Carmen Uscatu, una dintre co-fondatoarele de la Dăruiește Viață și prietena Oanei Gheorghiu, a avut o reacție acidă și directă, acuzând-o pe Gheorghiu de incompatibilitate.

„Trebuie să facem curățenie, să înțelegem de unde începem, să înțelegem ce eliminăm”

„Ce am observat este că oamenii chiar vor să facă treabă. Sincer vă spun, chiar și oamenii din ministere, din Guvern, funcționarii chiar își doresc să facă treabă. Eu am avut întâlniri cu colegi din Guvern să încercăm să dăm drumul unor proiecte și pot să zic că ce am observat e că foarte multe lucruri sunt alocate mai multor oameni, adică debirocratizare este și în mandatul meu, este și la SGG este și nu știu pe unde. E ca un project management.

Trebuie să facem curățenie, să înțelegem de unde începem, să înțelegem ce eliminăm, ce păstrăm, care sunt obiectivele, care e strategia, care sunt indicatorii. Exact cum zicea și Radu (n.r. – Radu Burnete, consilier prezidențial ) este această diferență de ritm și asta pentru mine e o mare provocare, că sunt învățată într-un alt ritm, dar există dorință și oamenii chiar vor să facă. Cred că le trebuie exact un pic de leadership, sper să pun umărul la asta. Am simțit, cum ziceam, susținere, n-am simțit obstacole și refuz să mă gândesc la obstacole. În toată experiența mea, faptul că nu am știut ce poate să-mi stea în cale a fost un mare ajutor, pentru că nu mi-am pus eu însămi piedici, cam asta e abordarea”, a explicat Oana Gheorghiu.

Oana Gheorghiu vrea să facă curățenie, dar nu are „o claritate completă pe ce urmează”

Vicepremierul a admis că „încă nu are o claritate completă pe ce urmează”, în portofoliul său fiind atât reforma companiilor de stat, cât și debirocratizarea și digitalizarea.

„Nu vă ascund că încă n-am claritate completă pe ce urmează, pentru că am în portofoliu reforma companiilor de stat, debirocratizare, digitalizare. În reforma companiilor de stat multe dintre companiile care trebuie restructurate și reorganizate sunt în portofoliile ministerelor de resort. Deci, trebuie să clarificăm cum colaborăm. Sunt altele care sunt la SGG și sunt altele care îmi vor reveni. Suntem în curs de a clarifica rolurile, pentru că, din nou, dacă rolurile sunt duplicate, o să apară probleme. Ceea ce îmi doresc foarte mult este să eliminăm suprapunerea de roluri, dar să mărim impactul, că asta ne dorim”, a transmis aceasta.

Procesul de debirocratizare este, de asemenea, o provocare, pentru că, deși există legislație, aceasta nu este implementată unitar.

‘Pe partea de debirocratizare e o provocare mai ales pentru că s-a vorbit foarte mult în România de debirocratizare. Avem și legislație, dar nu e implementată unitar. Încercăm să ne uităm la experiența altor țări, să vedem ce au făcut ei bine, să încercăm să adaptăm și suntem destul de aproape cu o soluție locală, dar foarte bună și care seamănă mult cu ce s-a întâmplat în exterior. Sperăm să găsim deschidere la nivel de Guvern pentru că avem nevoie de suportul tehnic al personalului de acolo. Cea mai mare nevoie pe care o avem este de oameni. Oameni care să dorească să vină să pună umărul pe condițiile salariale pe care le are în acest moment Guvernul României, care, nu știu cât de mulți știți, dar nu sunt deloc competitive, nu fac față concurenței cu mediul privat. Eu le-am propus unor oameni să-și ia un an sabatic pentru țară. Vă asigur că o să fie foarte provocator și în același timp cred că la final, dacă simți că ai pus o cărămidă cât de mică, dar una de-aia care nu mai poate fi dărâmată – că eu cu gândul ăsta am venit – cred că pleci de acolo și cu mulțumire că ai reușit să faci ceva’, a mai spus Gheorghiu.

„O vulnerabilitate foarte mare”

Carmen Uscatu, cofondatoare „Dăruiește Viață”, spune că numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier deschide o „vulnerabilitate foarte mare” pentru ONG și a confirmat că aceasta nu s-a retras din Adunarea Generală. Declarațiile apar într-un interviu publicat pe HotNews.

Totodată, Carmen Uscatu spune că i-a cerut colegei sale „în mod formal și informal” să se retragă din Adunarea Generală, unde deține în continuare drept de vot. Prezența Oanei Gheorghiu, ca vicepremier, în AG a Dăruiește Viață, este o incompatibilitate, susține Carmen Uscatu.

Replica vicepremierul Oanei Gheorghiu nu a întârziat să apară și aceasta susține că faptul că a rămas membru fondator al asociației „Dăruiește Viață” nu o face incompatibilă cu funcția din guvern.

Carmen Uscatu i-a cerut Oanei Gheorghiu să se retragă definitiv din organizație

Fosta parteneră a vicepremierului Oana Gheorghiu din Asociația „Dăruiește viața”, Carmen Uscatu, spune că i-a propus acesteia rolul de președinte onorific, iar în prezent așteaptă un răspuns.

„Nu am spus că a rămas acționar, ci că ea a rămas membru cu drept de vot, membru fundator cu drept de vot în organizație. Vorbesc despre incompatibilitățile de rol pe care Oana le are în acest moment, ea fiind membru într-o organizație nonguvernamentală și fiind în același timp și vicepremier în Guvernul României, incompatibilitate care pe noi ne pune într-o vulnerabilitate pentru că finanțările proiectului Campusului Medical sunt puse în pericol. Mulți finanțători sunt în disconfort cu această incompatibilitate de rol”, spune Carmen Uscatu, la Antena 3 CNN.

