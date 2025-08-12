Ilie BOLOJAN, implicat într-un mega-dosar DNA cu tranzacții imobiliare

Ilie Bolojan a fost urmărit penal într-un dosar de tranzacții imobiliare investigate de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), potrivit unei ordonanțe de clasare din anul 2015. Ancheta a vizat suspiciuni privind folosirea de informații privilegiate și posibile abuzuri în serviciu legate de afaceri imobiliare.

Ilie Bolojan a fost vizat de procurorii DNA într-un dosar tranzacții imobiliare, sub suspiciunea de folosirea de informații privilegiate și posibile abuzuri în serviciu legate de afaceri imobiliare

Potrivit documentului este vorba despre dosarul DNA care urmărea un caz complex de tranzacții imobiliare, în pe lângă Ilie Bolojan, figurau și alți angajați ai instituției anticorupție.

Bolojan a scăpat de audieri, iar DNA a clasat dosarul

În perioada 2012–2016, Ilie Bolojan, actual primar al Oradiei (și ulterior premier), a fost vizat într-un dosar penal deschis de Direcția Națională Anticorupție (DNA) în urma unei plângeri formulate de medicul Matiuță Hunyadi Nelu Mircea. Reclamația viza presupuse tranzacții imobiliare ilegale în care ar fi fost implicați trei angajați ai DNA Oradea, dar și primarul Ilie Bolojan și jurista șefă a Primăriei, Eugenia Borbei, acuzați că ar fi oferit informații privilegiate pentru a facilita aceste tranzacții.

Ancheta DNA a stabilit însă că acuzațiile aduse nu se confirmă. Procurorii au constatat că tranzacțiile efectuate de cei trei angajați DNA nu erau acte comerciale ilegale, ci achiziții imobiliare personale, realizate pe baza unor informații publice obținute de la Oficiul de Cadastru, și nu din surse interne ale Primăriei.

În ceea ce îl privește pe Ilie Bolojan, procurorii au arătat că nu există niciun indiciu care să susțină acuzațiile reclamantului. Mai mult, în septembrie 2015, reclamantul și-a retras plângerea împotriva lui Bolojan și a juristei Borbei.

În martie 2016, DNA a emis o ordonanță de clasare a dosarului, concluzionând că faptele imputate „nu există”. De asemenea, Ilie Bolojan nu a fost niciodată audiat în cadrul anchetei, procurorii considerând că nu există motive pentru o astfel de audiere, iar acesta nu a considerat cazul suficient de serios pentru a-l urmări.

Astfel, dosarul s-a încheiat fără nicio urmărire penală pentru actualul premier și ceilalți implicați.

Foto: Mediafax

O procuroare din Oradea reclamă presiuni, după ANCHETAREA unui dosar care l-ar fi vizat și pe Ilie Bolojan. Tranzacții imobiliare suspecte