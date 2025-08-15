Bolojan certa Guvernul în 2022: „Nu vă atingeți de pilonul 2!”. În 2025 s-a răzgândit

În urmă cu 3 ani, Ilie Bolojan era un liberal autentic și acuza guvernanții de la acea vreme că vor să „naționalizeze” Pilonul 2 de Pensii.

„Guvernul, având nevoie mare de bani în momentul de față, practic se pregătește, în parte a și făcut deja, să ia banii care sunt pregătiți pentru pensiile viitoare ale celor care astăzi sunt angajați”, spunea Bolojan în 2022, într-un interviu pentru Digi24.

Liberalul Bolojan vs. Premierul Bolojan

Dacă acum 3 ani, liberalul Bolojan îi punea la zid pe guvernanți pentru că îndrăzneau să atenteze la pensiile din Pilonul 2, astăzi, premierul Bolojan nu mai e de acord cu el însuși.

„ASF-ul a venit cu propunerea, că atunci când ajungi în această situație, să poți să scoți 25% din bani, dacă dorești. Iar diferența, să-i distribui pe următorii 10 ani.”, a declarat Ilie Bolojan în urmă cu câteva zile.

Parlamentul va decide

Întrucât propunerea s-a lovit de o rezistență masivă în societate, premierul a pasat Parlamentului responsabilitatea adoptării acestui proiect.

„Deci e un proiect de lege pe care îl propune, nu este prin asumare, e un proiect de lege care se trimite la Parlament, parlamentarii vor decide acest lucru”, a ținut să precizeze Bolojan, la Antena3 CNN

