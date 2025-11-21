Ilie Bolojan a făcut o gafă în conferința de presă de vineri, în care a explicat schimbările pe care guvernul vrea să le facă legat de pensiile magistraților, precum și alte măsuri fiscale care se vor lua în perioada următoare.

Astfel, explicând de ce pachetul 2 de măsuri fiscale a fost blocat, Ilie Bolojan a încurcat poligraful cu pantograful. Iată ce a spus șeful Guvernului:

„Pachetul al doilea a fost întârziat ca urmare a contestațiilor care au fost depuse la CCR și ca urmare a declarării de către curte a articolului privind testarea cu pantograful a angajaților ANAF ca neconstituțională„, a spus Ilie Bolojan.

Potrivit dicționarului însă, pantograful este:

1. Aparat folosit pentru reproducerea unui desen , a unui plan etc. la aceea și mărime cu un model dat sau la o scară diferită de a modelului .

2. Dispozitiv montat pe acoperișul unor vehicule electrice , care face contactul între instala ția electrică a vehiculului și rețeaua electrică fixă de alimentare .

Cuvântul pe care Ilie Bolojan voia să îl folosească, de fapt, este poligraf și înseamnă detector de minciuni.

M ulte din companiile de stat care au probleme vor fi închise

„Atât de la nivel guvernamental, de la nivel de ministere, de la nivel de AMEPIP, dar și de la conducerile acestor companii trebuie să intervenim ca, începând de anul viitor – deci de la începutul anului, nu de la sfârșitul anului, cum s-a întâmplat anul acesta – să punem în practică planuri care să îmbunătățească activitatea acestora”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

De asemenea, Ilie Bolojan a fost ferm în privința companiilor care nu mai pot fi salvate:

„Cele care nu pot fi salvate trebuie închise, cele care trebuie menținute, dar au pierderi, trebuie să-și reducă pierderile, trebuie să-și îmbunătățească serviciile, trebuie să facă reforme”.

„Avem companii – 27 – care sunt într-o situație dificilă, au capitaluri proprii negative. Doar anul trecut au avut pierderi de 1,2 miliarde și mai acumulează din trecut încă peste 5 miliarde. Dacă nu vom interveni, va rămâne în continuare o gaură neagră. Sunt pe o listă prioritară, vi le vom comunica”, a declarat premierul.

