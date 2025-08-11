Prima pagină » Actualitate » Ilie Bolojan: „În mod normal, școlile ar trebui să înceapă pe 8 septembrie. Comasările nu AFECTEAZĂ procesul de învățământ”

Ilie Bolojan: „În mod normal, școlile ar trebui să înceapă pe 8 septembrie. Comasările nu AFECTEAZĂ procesul de învățământ”

11 aug. 2025, 13:42, Educație
Ilie Bolojan: „În mod normal, școlile ar trebui să înceapă pe 8 septembrie. Comasările nu AFECTEAZĂ procesul de învățământ”

Într-o intervenție avută duminică seară, la Antena 3, primul-ministru Ilie Bolojan a a declarat că planul de comasare a școlilor din România nu ar trebui să afecteze deloc procesul de învățământ.

Noul an de învățământ, 2025-2026, ar trebui să înceapă la 8 septembrie, potrivit datelor oficiale stabilite de Ministerul Educației și Cercetării.

Bolojan nu se așteaptă la proteste masive

În ciuda nemulțumirilor exprimate de cadrele didactice și sindicatele din educație privind măsurile recente adoptate de Guvern, noul an școlar va începe la data anunțată, crede premierul. „În mod normal ar trebui să înceapă școlile”, a spus Ilie Bolojan, exprimându-și speranța că angajații din educație vor înțelege realitățile bugetare actuale.

El a precizat că modificările recente, precum creșterea cu două ore a normei didactice și comasarea unor unități de învățământ, sunt măsuri „care nu fac decât să reașeze anumite lucruri”.

„Această comasare, adică a creșterii numărului de elevi pe care îl are o școală, va duce într-adevăr la comasări. Dar în aplicarea acestei legislații există flexibilitatea ca, de la caz la caz, să se ia anumite măsuri în așa fel încât fiecare unitate administrativă pe teritoriul căreia există o școală care funcționează independent, să aibă personalitatea juridică independentă, dacă este cazul. Dar aceste lucruri nu afectează procesul de învățământ, trebuie să discutăm deschis”, a declarat Ilie Bolojan.

Prim-ministrul a mai afirmat că în zonele rurale, unde clasele au un număr foarte mic de elevi, este mai eficient ca aceștia să fie transportați la școli mai bine dotate din localități apropiate decât să se mențină clase simultane.

„Decât să ducem profesorii într-un sat din România, unde oricum e greu să faci școală, mai bine luăm copiii din satul acela și îi ducem la cea mai bună școală din cea mai apropiată comună”, a arătat șeful Executivului.

Premierul a insistat asupra faptului că „trebuie luate decizii raționale”, de la caz la caz.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Părinții copiilor cu cerințe educaționale SPECIALE încep să depună petiții la CNCD. Cristian Jura: „Chiar am audiat câteva cazuri cutremurătoare!”

Consiliul Fiscal a analizat noile măsuri din educație, iar ECONOMIA în învățământ ar fi de doar 378 de milioane de lei. D. David:”Nu sunt ei experți”

Citește și

NEWS ALERT Sindicaliștii din Educație anunță că vor BOICOTA începerea anului școlar, după discuțiile cu Bolojan
14:07
Sindicaliștii din Educație anunță că vor BOICOTA începerea anului școlar, după discuțiile cu Bolojan
EDUCAȚIE BACALAUREAT 2025, sesiunea a doua. Luni, 11 august, proba scrisă la Limba română. Când se afișează rezultatele
09:18
BACALAUREAT 2025, sesiunea a doua. Luni, 11 august, proba scrisă la Limba română. Când se afișează rezultatele
MĂRTURII EXCLUSIVE „De ce aș rămâne în România?” POVESTEA emoționantă a unui olimpic medaliat cu aur. Mesaj pentru Daniel David, după tăierea burselor de performanță
08:00
„De ce aș rămâne în România?” POVESTEA emoționantă a unui olimpic medaliat cu aur. Mesaj pentru Daniel David, după tăierea burselor de performanță
EDUCAȚIE BACALAUREAT 2025, sesiunea de toamnă. Examenul continuă cu proba de competențe lingvistice într-o limbă străină
08:16, 07 Aug 2025
BACALAUREAT 2025, sesiunea de toamnă. Examenul continuă cu proba de competențe lingvistice într-o limbă străină
EDUCAȚIE Consiliul Fiscal a analizat noile măsuri din educație, iar ECONOMIA în învățământ ar fi de doar 378 de milioane de lei. D. David:”Nu sunt ei experți”
12:02, 06 Aug 2025
Consiliul Fiscal a analizat noile măsuri din educație, iar ECONOMIA în învățământ ar fi de doar 378 de milioane de lei. D. David:”Nu sunt ei experți”
EDUCAȚIE Noi reguli pentru BURSELE studenților din învățământul de stat. De când se plătesc și care sunt studenții care le vor pierde
09:55, 05 Aug 2025
Noi reguli pentru BURSELE studenților din învățământul de stat. De când se plătesc și care sunt studenții care le vor pierde
Mediafax
Condițiile puse de Grindeanu ca PSD să rămână la guvernare
Digi24
VIDEO Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc polițistului examinator
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România”
Mediafax
Canicula se domolește după 17 august: Vremea în toate regiunile, în următoarele două săptămâni
Click
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
Ultima ei apariție a șocat. Acum, vedeta explică de ce fața ei arată așa acum
Digi24
Unde a fost găsit trupul unui bărbat, dispărut acum 28 de ani în Himalaya. „Corpul era intact”
Cancan.ro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
BAC 2025 sesiunea de toamnă, la Limba română. Ce subiecte au avut de rezolvat absolvenţii de liceu
StirileKanalD
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
KanalD
Trupul unei femei a fost găsit sub apă, legat de greutăți din beton, în Thailanda. Autoritățile investighează crima misterioasă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ești obligat să lași alt șofer să schimbe banda dacă semnalizează? Cine are prioritate și de ce
Descopera.ro
FRUCTELE interzise pentru pisici! Să NU le dai niciodată
Capital.ro
Cutremur în cazul Elodia. Dezvăluire despre Cristian Cioacă, la 18 ani de la dispariție: Se uită la ea în fiecare zi!
Evz.ro
Mutare strategică a Ungariei chiar în inima României. Planul pentru o comoară neprețuită
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
Tânără mămică, însărcinată pentru a doua oară, s-a stins din viață brusc, în timp ce dormea! Aceasta avea vârsta de doar 29 de ani
RadioImpuls
Criss, despre dansul pe mese al Alexandrinei. Nu a lăsat loc de comentarii: "Dacă vezi acest live vreau să îţi spun că am rămas uimită". Ce i-a spus fosta concurentă din Casa Iubirii după ce a văzut imaginile? Nu se va aștepta la asta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
Viermii care mănâncă oase trăiesc în oceanele lumii de cel puțin 100 de milioane de ani
EXTERNE Povestea dramatică de viață a părinților lui Vladimir PUTIN. „Volodka a spart poarta și a lovit-o cu furca direct în față”
14:18
Povestea dramatică de viață a părinților lui Vladimir PUTIN. „Volodka a spart poarta și a lovit-o cu furca direct în față”
POLITICĂ Sorin Grindeanu se bucură „că există concurență în PSD”: „Titus este un camarad vechi. E un coleg pe care eu îl respect”
14:11
Sorin Grindeanu se bucură „că există concurență în PSD”: „Titus este un camarad vechi. E un coleg pe care eu îl respect”
POLITICĂ PSD se ridică de la masa COALIȚIEI / Sorin Grindeanu cere adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor / Condițiile PSD pentru a reveni
14:10
PSD se ridică de la masa COALIȚIEI / Sorin Grindeanu cere adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor / Condițiile PSD pentru a reveni
VIDEO Gabriela Firea NU exclude să candideze la Primăria Capitalei: „Vedem, dacă vor avea loc alegerile în primul rând”
14:01
Gabriela Firea NU exclude să candideze la Primăria Capitalei: „Vedem, dacă vor avea loc alegerile în primul rând”
ACTUALITATE Alexandru Muraru, un polițist de 22 de ani din Vrancea, a murit în urma unui accident stupid. „Nu există cuvinte care să aline un asemenea gol”
13:59
Alexandru Muraru, un polițist de 22 de ani din Vrancea, a murit în urma unui accident stupid. „Nu există cuvinte care să aline un asemenea gol”
SPORT Gino IORGULESCU, replică acidă pentru Dan Șucu, după ce acționarul Rapid i-a cerut demisia: „Nu mă pun la mintea lui”
13:59
Gino IORGULESCU, replică acidă pentru Dan Șucu, după ce acționarul Rapid i-a cerut demisia: „Nu mă pun la mintea lui”