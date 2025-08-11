Ilie Bolojan: „În mod normal, școlile ar trebui să înceapă pe 8 septembrie. Comasările nu AFECTEAZĂ procesul de învățământ”

Într-o intervenție avută duminică seară, la Antena 3, primul-ministru Ilie Bolojan a a declarat că planul de comasare a școlilor din România nu ar trebui să afecteze deloc procesul de învățământ.

Noul an de învățământ, 2025-2026, ar trebui să înceapă la 8 septembrie, potrivit datelor oficiale stabilite de Ministerul Educației și Cercetării.

Bolojan nu se așteaptă la proteste masive

În ciuda nemulțumirilor exprimate de cadrele didactice și sindicatele din educație privind măsurile recente adoptate de Guvern, noul an școlar va începe la data anunțată, crede premierul. „În mod normal ar trebui să înceapă școlile”, a spus Ilie Bolojan, exprimându-și speranța că angajații din educație vor înțelege realitățile bugetare actuale.

El a precizat că modificările recente, precum creșterea cu două ore a normei didactice și comasarea unor unități de învățământ, sunt măsuri „care nu fac decât să reașeze anumite lucruri”.

„Această comasare, adică a creșterii numărului de elevi pe care îl are o școală, va duce într-adevăr la comasări. Dar în aplicarea acestei legislații există flexibilitatea ca, de la caz la caz, să se ia anumite măsuri în așa fel încât fiecare unitate administrativă pe teritoriul căreia există o școală care funcționează independent, să aibă personalitatea juridică independentă, dacă este cazul. Dar aceste lucruri nu afectează procesul de învățământ, trebuie să discutăm deschis”, a declarat Ilie Bolojan.

Prim-ministrul a mai afirmat că în zonele rurale, unde clasele au un număr foarte mic de elevi, este mai eficient ca aceștia să fie transportați la școli mai bine dotate din localități apropiate decât să se mențină clase simultane.

„Decât să ducem profesorii într-un sat din România, unde oricum e greu să faci școală, mai bine luăm copiii din satul acela și îi ducem la cea mai bună școală din cea mai apropiată comună”, a arătat șeful Executivului.

Premierul a insistat asupra faptului că „trebuie luate decizii raționale”, de la caz la caz.

