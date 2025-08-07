Prima pagină » Social » Părinții copiilor cu cerințe educaționale SPECIALE încep să depună petiții la CNCD. Cristian Jura: „Chiar am audiat câteva cazuri cutremurătoare!”

Părinții copiilor cu cerințe educaționale SPECIALE încep să depună petiții la CNCD. Cristian Jura: „Chiar am audiat câteva cazuri cutremurătoare!”

Madalina Prundea
07 aug. 2025, 13:45, Social
Părinții copiilor cu cerințe educaționale SPECIALE încep să depună petiții la CNCD. Cristian Jura: „Chiar am audiat câteva cazuri cutremurătoare!”

Demersurile pentru înscrierea copiilor la școală sunt în plin avânt în această ultimă lună de vară, la fel ca și conștientizarea obstacolelor în relație cu unitățile de învățământ de către părinții care au copii cu cerințe educaționale speciale. În acest context, au început să fie depuse sesizări la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), după cum a dezvăluit pentru Gândul Cristian Jura, membru în Colegiul director al autorității naționale în domeniu.

Aproprierea anului școlar aduce un nou val de petiții la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării ce vizează procesul de educație.

„Din păcate, am început să primim petiții din ce în ce mai numeroase legate de copiii care au cerințe educaționale speciale (CES) și interacțiunea dintre familie și școală. Școlile au obligația să ofere șanse egale la educație fiecărui copil, indiferent de posibilitățile sale de învățare, participare și dezvoltare”, a confirmat Cristian Jura.

Un copil cu cerințe educaționale special, copil cu CES, așa cum e definit de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, este un minor ale cărui cerințe educaționale speciale sunt necesitățile educaționale suplimentare, complementare obiectivelor generale ale educației, adaptate particularităților individuale și celor caracteristice unei anumite deficiențe/dizabilități sau tulburări/dificultăți de învățare ori de altă natură, precum și o asistență complex, medicală, socială, educațională.

„Așadar nu este neapărat necesar ca un copil cu CES să fie încadrat și într-un grad de handicap și să dețină Certificatul de încadrare într-un grad de handicap”, explică membrul în Colegiul director al CNCD.

„Se ajunge la stări conflictuale foarte grave, certuri, la marginalizarea părintelui”

Părinții care au copii cu probleme ajung la CNCD pentru a-și găsi un sprijin în relație cu școala.

„Cele mai multe petiții ne sunt transmise la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării pentru că există o lipsă de conștientizare a modului în care ar trebui tratați copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) atât de școală, dar și de către părinți. Se ajunge la stări conflictuale foarte grave, certuri, la marginalizarea părintelui și la eforturile pe care le face școala de a transfera copilul cu CES. Chiar am audiat câteva cazuri cutremurătoare!”, explică Cristian Jura.

Potrivit membrului CNCD, uneori, nici părinții, nici școala nu știu ce au de făcut, nu știu să gestioneze o astfel de situație și lucrurile se complică foarte mult.

„Sunt numeroase acuzațiile reciproce, între părinți și școală, că fiecare nu se ocupă în mod corespunzător de educația și de integrarea copilului. Pot apărea situații foarte grave în care restul părinților devin deosebit de ostili la adresa părinților copilului cu CES , inclusiv prin excluderea de pe grupurile de whatsup, neinvitarea la evenimente, serbări și alte activități. Evident că un rol important în gestionarea unor astfel de situații îl poartă educatorii, învățătorii, profesorii”, potrivit lui Cristian Jura.

O altă situație cu implicații importante, spune membrul Consiliului CNCD, este lipsa resurselor financiare a școlilor pentru a asigura profesorii de sprijin sau asistență medicală de specialitate, lipsa resurselor financiare pentru a asigura accesibilizarea școlii sau, uneori, chiar reaua credință – de exemplu prin atribuirea sălilor de clasă la etaje superioare atunci când în clasele respective învață copii cu dizabilități locomotorii.

Cristian Jura face câteva recomandări pentru părintele copilului cu CES ca să poată evita astfel de situații.

„Atât părintele, cât și școala, ar trebui să aibă un minim de cunoștințe. De exemplu: părintele ar trebui să obțină Certificatul pentru copilul cu cerințe educaționale speciale (CES), ar trebui informați toți părinții din grupa sau clasa respectivă că în clasă va învăța și un copil cu CES, trebuie informați și avut un dialog cu copiii din acest punct de vedere, trebuie instruite și cadrele didactice în acest sens, trebuie informat Centru Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE), respectiv Centru Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE), identificat un facilitator sau shadow care să asiste copilul, identificat un profesor itinerant sau de sprijin, de văzut dacă asistentul personal al copilului (care de cele mai multe ori este chiar părintele) poate să își îndeplinească obligațiile. Este un proces destul complex, adeseori traumatizant, care ar trebui parcurs de către părinte și de către școală, colaborarea fiind extrem de importantă pentru interesul superior al copilului”, explică Cristian Jura.

Regulile privind copiii cu CES sunt valabile la nivel național și se aplică atât școlilor din sistemul public, cât și școlilor private, în egală măsură.

La întrebarea reporterului Gândul, membrul Colegiului CNCD a confirmat convingerea că sunt necesare măsuri la nivel național.

„Absolut! Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție se află în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Cred că este nevoie să elaboreze un Ghid foarte simplu, foarte ușor de parcurs și de înțeles care să explice care sunt pașii pe care ar trebui să îi parcurgă atât părinții, cât și grădinițele, școlile, universitățile pentru gestionarea cu succes a cazurilor de copii cu cerințe educaționale speciale (CES), pentru a oferi șanse egale la educație fiecărui copil”, a conchis Cristian Jura.

Recomandăm și:

Cristian Jura, despre eventuala comasare a CNCD cu Avocatul Poporului: „Ca și cum ai încerca să comasezi o cireașă pietroasă cu un pepene de Dăbuleni”

EXCLUSIV | Cristian Jura (CNCD), după ce Consiliul s-a autosesizat în cazul femeii din Urziceni care a născut pe trotuar: ”Există motive multiple!”

Citește și

EXCLUSIV Surpriză uriașă în legătură cu MOȘTENIREA lui Ion și Nina Iliescu. Cine rămâne, de fapt, cu vila din Strada Moliere
07:00
Surpriză uriașă în legătură cu MOȘTENIREA lui Ion și Nina Iliescu. Cine rămâne, de fapt, cu vila din Strada Moliere
EXCLUSIV VIDEO Cum arată ACUM strada din Oltenița, unde a copilărit Ion Iliescu. În locul casei bunicilor a fost ridicat un bloc
13:59
Cum arată ACUM strada din Oltenița, unde a copilărit Ion Iliescu. În locul casei bunicilor a fost ridicat un bloc
ACTUALITATE Crimă cumplită în Arad. O femeie a fost răpită și UCISĂ de fostul concubin
10:31, 06 Aug 2025
Crimă cumplită în Arad. O femeie a fost răpită și UCISĂ de fostul concubin
BREAKING NEWS Ion Iliescu a murit. Fostul președinte al României s-a stins din viață la 95 de ani
17:33, 05 Aug 2025
Ion Iliescu a murit. Fostul președinte al României s-a stins din viață la 95 de ani
Mediafax
Ion Iliescu părăsește pentru ultima dată Palatul Cotroceni
Digi24
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele în timpul funeraliilor
Cancan.ro
Cum a apărut Viorica Dăncilă la priveghiul lui Ion Iliescu? Toate privirile s-au întors către ea
Prosport.ro
„Milionari și bogătași îi scriu și îi oferă excursii în Europa”. Femeia care a declanșat isteria între bărbații cu bani după ce s-a despărțit de logodnic
Adevarul
1.000 de oameni ar putea fi trimiși în spațiu, într-o cutie de metal, pentru 250 de ani. „Nu se va mai întoarce niciodată”
Mediafax
Planeta noastră arde: Iulie 2025, a treia cea mai caldă lună iulie înregistrată vreodată pe Pământ
Click
Tragedia cumplită din familia lui Ion Iliescu. Povestea dramatică a fost marturisită chiar de fostul președinte: „A făcut infarct și a murit acolo”
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Cancan.ro
Nina nu va participa la înmormântarea lui Ion Iliescu. Care este motivul
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai puternice femei din România. E cunoscută de toţi, sigur nu o recunoşti din prima
observatornews.ro
EXCLUSIV. Interviu dat de Iliescu înainte de a pleca de la Cotroceni, în 2004: "Aveţi ceva să vă reproșaţi?"
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
O turistă de 50 de ani a dispărut pe o plajă din Grecia! Femeia ar fi intrat în apă și nu a mai ieșit
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Șoferi, atenție! Limitele de viteză în localitate în 2025: Ce riști dacă nu ești la curent!
Descopera.ro
Sfârșitul Universului se apropie mai repede decât credeai? 😱 Vezi detalii!
Capital.ro
S-a stins o legendă a muzicii. Marele artist ne-a părăsit. Ne lasă pe toți cu ochii în lacrimi
Evz.ro
Cinci ani de coșmar pentru românii care au ales ROBOR. Zdrobiți de creșterea năucitoare
A1
Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu. De ce a lipsit și de ce a fost chemat medicul de urgență
Stirile Kanal D
Ion Iliescu, condus pe ultimul drum cu onoruri militare. Cortegiul a ajuns la Cimitirul Militar Ghencea III - LIVE VIDEO
Kfetele
Nina Iliescu nu este prezentă la Palatul Cotroceni. Cum și-a luat rămas bun soția lui Ion Iliescu și ce gest a făcut
RadioImpuls
Ce a făcut Filip în camera roșie a schimbat percepția colegilor de platou. Gestul SURPRINZĂTOR a venit când se așteptau mai puțin. Nimeni nu și-a imaginat asta. Concurentul din Casa Iubirii declanșează controverse imense: "De ce râzi?"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip din Vaslui către iubita lui: – Iubito, am ceva super pentru diseară!
Descopera.ro
O terapie revoluționară a îmbunătățit vederea unui bărbat cu o formă rară și netratabilă de orbire
VIDEO UE nu participă la negocierile dintre SUA și Rusia /„Vrem o PACE corectă și durabilă pentru Ucraina”
14:18
UE nu participă la negocierile dintre SUA și Rusia /„Vrem o PACE corectă și durabilă pentru Ucraina”
ACTUALITATE Robert Cazanciuc: „Trebuie să ne uităm mai întâi la moștenirea lui Ion Iliescu ca președinte al României”
14:09
Robert Cazanciuc: „Trebuie să ne uităm mai întâi la moștenirea lui Ion Iliescu ca președinte al României”
VIDEO Adrian Năstase îi taxează pe marii ABSENȚI de la funeraliile lui Iliescu: Cred că era un moment pe care trebuiau să-l cinstească toți
14:07
Adrian Năstase îi taxează pe marii ABSENȚI de la funeraliile lui Iliescu: Cred că era un moment pe care trebuiau să-l cinstească toți
POLITICĂ Sorin Grindeanu: „Democrația de care ne bucurăm cu toții este adevărata moștenire lăsată de președintele fondator al Partidului Social Democrat”
14:03
Sorin Grindeanu: „Democrația de care ne bucurăm cu toții este adevărata moștenire lăsată de președintele fondator al Partidului Social Democrat”
ISTORIE Lucruri mai puțin știute despre fostul președinte Ion Iliescu: „Știam de Playboy cum știam de CAPITALISM. Nu eram pudibond”
13:54
Lucruri mai puțin știute despre fostul președinte Ion Iliescu: „Știam de Playboy cum știam de CAPITALISM. Nu eram pudibond”
VIDEO Gelu Voican Voiculescu, vizibil AFECTAT la funeraliile fostului președinte: „Nu mă simt bine”/ Când a vorbit ultima dată cu Ion Iliescu
13:47
Gelu Voican Voiculescu, vizibil AFECTAT la funeraliile fostului președinte: „Nu mă simt bine”/ Când a vorbit ultima dată cu Ion Iliescu