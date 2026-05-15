Prima pagină » Știri » Avertismentul MAI: Escrocii au clonat numerele Ministerului Afacerilor Interne și sună la oameni pentru a-i înșela. Cum recunoști infractorii

Avertismentul MAI: Escrocii au clonat numerele Ministerului Afacerilor Interne și sună la oameni pentru a-i înșela. Cum recunoști infractorii

Avertismentul MAI: Escrocii au clonat numerele Ministerului Afacerilor Interne și sună la oameni pentru a-i înșela. Cum recunoști infractorii
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

MAI: persoane rău intenționate folosesc numere de telefon care par să aparțină structurilor Ministerului de Interne pentru a contacta cetățenii și a-i înșela. Purtătorii de cuvânt ai Internelor nu cer niciodată bani sau date bancare.

Ministerul Afacerilor Interne trage un semnal de alarmă: persoane rău intenționate folosesc numere de telefon care par să aparțină structurilor MAI pentru a contacta cetățenii și a-i înșela. Ministerul explică cum poți recunoaște un apel fals, comunică știripesurse.ro.

Clonarea numerelor de serviciu, o practică tot mai frecventă

Metoda este cunoscută drept clonarea numerelor de serviciu și a devenit o practică tot mai frecventă în România. Escrocii afișează pe ecranul victimei un număr de telefon aparent oficial, care imită numerele reale ale structurilor MAI, pentru a câștiga încrederea acesteia.

Ministerul Afacerilor Interne precizează clar că purtătorii de cuvânt ai structurilor din cadrul instituției nu cer și nu vor cere niciodată, prin telefon, nicio acțiune de natură financiară sau personală.

Concret

  • aceștia nu cer sume de bani,
  • nu solicită transferuri bancare,
  • nu cer trimiterea sau primirea unor colete
  • nu solicită date bancare sau informații personale.

Dacă un apel primit pare să vină de la MAI și conține astfel de solicitări, este cu certitudine o tentativă de înșelăciune.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Doi minori, arestați preventiv în Alba pentru tentativă de viol. O fetiță de 13 ani a scăpat de agresori doar datorită malformației congenitale de care suferă
11:39
Doi minori, arestați preventiv în Alba pentru tentativă de viol. O fetiță de 13 ani a scăpat de agresori doar datorită malformației congenitale de care suferă
Gândul de Vreme Avertisment al meteorologilor. Ploi torențiale, vânt, descărcări electrice și grindină în mai multe zone ale țării. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
10:41
Avertisment al meteorologilor. Ploi torențiale, vânt, descărcări electrice și grindină în mai multe zone ale țării. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
ANALIZA de 10 Linia de Apărare Baltică, punct nevralgic în „portofoliul” NATO. Lituania, Letonia și Estonia, prinse între două focuri
10:00
Linia de Apărare Baltică, punct nevralgic în „portofoliul” NATO. Lituania, Letonia și Estonia, prinse între două focuri
Gândul de Vreme Cum se schimbă vremea în următoarele ore. Prognoză de ultimă oră de la ANM, exclusiv pentru Gândul
10:39, 14 May 2026
Cum se schimbă vremea în următoarele ore. Prognoză de ultimă oră de la ANM, exclusiv pentru Gândul
ANALIZA de 10 Noua realitate globală. În ce cheie pot fi citite ultimele mutări ale lui Putin, înainte de „partida” dintre Trump și Xi Jinping. „China operează diferit față de Rusia”
10:00, 13 May 2026
Noua realitate globală. În ce cheie pot fi citite ultimele mutări ale lui Putin, înainte de „partida” dintre Trump și Xi Jinping. „China operează diferit față de Rusia”
Mediafax
Vor să trăiască până la 90 de ani în formă maximă! Clinicile unde bogații plătesc mii de euro pentru tinerețe
Digi24
Mesajul surprinzător al lui Friedrich Merz: „Nu le-aş recomanda copiilor mei să meargă în SUA, la studii sau la muncă”
Cancan.ro
Cabral Ibacka a confirmat divorțul de Andreea! Primele DECLARAȚII: 'Doi oameni care au ajuns să...'
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
De ce și-au pus greii PSD „sechestru” pe nume. Mutarea bizară de la OSIM
Mediafax
Te poți îmbogăți dacă ai un asemenea telefon vechi! Ai și tu unul uitat prin casă?
Click
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor
Digi24
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier. „Nu-l pune nimeni sub semnul întrebării”
Cancan.ro
40.000 amendă tuturor românilor care comit această neglijență pe plajă, în vara lui 2026
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
De ce doi șoferi cu aceeași mașină plătesc RCA diferit? Cât costă asigurarea auto în 2026 și care sunt tarifele de referință
Descopera.ro
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
Oamenii de știință au transferat cu succes gena longevității și au prelungit durata de viață
CONTROVERSĂ Motivul pentru care membrii delegației SUA și-au aruncat suvenirurile și telefoanele la plecarea din China, înainte de îmbarcarea în Air Force One
17:17
Motivul pentru care membrii delegației SUA și-au aruncat suvenirurile și telefoanele la plecarea din China, înainte de îmbarcarea în Air Force One
EMISIUNI Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – F.C. Voluntari, sâmbătă, 16 mai 2026, de la ora 11:00
17:15
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – F.C. Voluntari, sâmbătă, 16 mai 2026, de la ora 11:00
APĂRARE Radu Miruță: ”România începe să se așeze acolo unde îi este locul: pe harta marilor decizii și investiții din domeniul apărării”
17:09
Radu Miruță: ”România începe să se așeze acolo unde îi este locul: pe harta marilor decizii și investiții din domeniul apărării”
CONTROVERSĂ După întâlnirea cu președintele chinez, Trump evită orice angajament privind Taiwanul: „Nu vorbesc despre asta”
17:01
După întâlnirea cu președintele chinez, Trump evită orice angajament privind Taiwanul: „Nu vorbesc despre asta”
FLASH NEWS Ilie Bolojan laudă activitatea ANAF, în ceea ce privește rata de colectare a TVA: Au fost niște îmbunătățiri substanțiale
16:53
Ilie Bolojan laudă activitatea ANAF, în ceea ce privește rata de colectare a TVA: Au fost niște îmbunătățiri substanțiale
VIDEO Bărbat de 91 de ani, reținut în București pentru agresiune sexuală asupra a două minore în autobuz și în stație
16:47
Bărbat de 91 de ani, reținut în București pentru agresiune sexuală asupra a două minore în autobuz și în stație

Cele mai noi

Trimite acest link pe