Avertismentul MAI: Escrocii au clonat numerele Ministerului Afacerilor Interne și sună la oameni pentru a-i înșela. Cum recunoști infractorii

Ministerul Afacerilor Interne trage un semnal de alarmă: persoane rău intenționate folosesc numere de telefon care par să aparțină structurilor MAI pentru a contacta cetățenii și a-i înșela. Ministerul explică cum poți recunoaște un apel fals, comunică știripesurse.ro.

Clonarea numerelor de serviciu, o practică tot mai frecventă

Metoda este cunoscută drept clonarea numerelor de serviciu și a devenit o practică tot mai frecventă în România. Escrocii afișează pe ecranul victimei un număr de telefon aparent oficial, care imită numerele reale ale structurilor MAI, pentru a câștiga încrederea acesteia.

Ministerul Afacerilor Interne precizează clar că purtătorii de cuvânt ai structurilor din cadrul instituției nu cer și nu vor cere niciodată, prin telefon, nicio acțiune de natură financiară sau personală.

Concret

aceștia nu cer sume de bani,

nu solicită transferuri bancare,

nu cer trimiterea sau primirea unor colete

nu solicită date bancare sau informații personale.

Dacă un apel primit pare să vină de la MAI și conține astfel de solicitări, este cu certitudine o tentativă de înșelăciune.