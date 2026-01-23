Prima pagină » Actualitate » Ilie Bolojan nu „a gustat” tortul în forma Groenlandei tăiat de Simion: „Nici nouă poate nu ne-ar fi picat bine”

Ilie Bolojan nu „a gustat” tortul în forma Groenlandei tăiat de Simion: „Nici nouă poate nu ne-ar fi picat bine”

23 ian. 2026, 15:13, Actualitate

În cadrul interviului pe care l-a acordat pentru Rado România Actualități, vineri, Ilie Bolojan a comentat episodul în care George Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei, cu steagul SUA pe el.

Zilele acestea, George Simion s-a aflat în Statele Unite, unde a fost surprins în timp ce tăia un tort în forma Groenlandei cu drapelul Statelor Unite, la un eveniment organizat de republicani la Trump Kennedy Art Center, din Washington,  unde a primit de la Republican for National Renewal premiul pentru activitatea sa în apărarea libertății de exprimare și a democrației în Europa.

Cum a comentat premierul Ilie Boloajan gestul lui Simion

Gestul liderului AUR a stârnit controverse uriașe. Premierul României s-a abținut de la un comentariu amplu pe această temă, însă a subliniat că probabil nici românilor nu le-ar fi convent dacă ar fi văzut steagul țării pe un tort tăiat în bucăți.

„Nu aș vrea să comntez neapărat astfel de scene, fiecare om politic face ceea ce crede de cuviință, dar mă gândesc ca român că nici nouă poate nu ne-ar fi picat bine dacă am fi văzut harta României tăindu-se din ea bucăți”, a fost declarația prim-ministrului.

Cum și-a justificat George Simion gestul

Liderul AUR s-a apărat după ce acțiunea sa a fost criticată în spațiu online. Simon a declarat că discuțiile generate de participarea sa la recepția organizată pentru a marca un an din cel de al doilea mandat al lui Donald Trump la Casa Albă reprezintă „un nou episod de dezinformare”.

„A sugera că politica externă a României s-ar face prin tăierea unui tort este nu doar ridicol, ci dovedește nivelul alarmant de superficialitate și rea-credință al celor care propagă aceste narațiuni”, a scris George Simion.

Liderul AUR a transmis că „ipocrizia este evidentă” a unor oficiali ai statului român legat de pozițiile legate de politica externă a țării: „Consilierul prezidențial pentru securitate națională și politică externă, Marius Lazurca, a declarat recent că România este „solidară cu ambele poziții” în chestiunea Groenlandei. Aparent, acest tip de declarație este acceptabil atunci când vine din interiorul sistemului, dar devine „scandalos” când vine vorba de AUR”, a mai scris Simion.

AUTORUL RECOMANDĂ

George Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei cu drapelul SUA, la Washington: „Actuala coaliție nu are acces la Guvernul SUA”

George Simion a fost premiat în SUA după ce a prezentat Congresului american un raport despre anularea alegerilor din România: Ne vom ridica să luptăm

Recomandarea video

Mediafax
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
Digi24
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Cancan.ro
Filmul uciderii lui Alin din Cenei, pus cap la cap de polițiști. De ce a așteptat criminalul de 13 ani o lună înainte de săvârșirea faptei
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Un martor povestește cum a ajuns implicat în oribila crimă de la Cenei, motivată de invidie: borseta care l-a incriminat
Mediafax
Cele mai sigure companii aeriene cu care să zbori în 2026
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Reacții dure din Marea Britanie după declarațiile lui Trump despre aliații NATO: „Ar trebui să-și ceară iertare în genunchi”
Cancan.ro
Surpriză colosală în Pro TV! Dublă lovitură pentru Cătălin Măruță: revine show-ul adorat de români. Cine îl va prezenta
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Oficiali în „camionete”: Achiziția de 2 milioane de lei a Guvernului Bolojan
Descopera.ro
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Cum era să izbucnească Primul Război Mondial cu doi ani mai devreme

Cele mai noi

Trimite acest link pe