George Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei cu drapelul SUA, la Washington: „Actuala coaliție nu are acces la Guvernul SUA”

Ruxandra Radulescu
21 ian. 2026, 17:30, Știri politice

George Simion se află în Statele Unite, zilele acestea, unde a fost surprins în timp ce tăia un tort în forma Groenlandei cu drapelul Statelor Unite, la un eveniment organizat de republicani la Trump Kennedy Art Center, din Washington.

Liderul AUR a fost invitat la celebrarea unui an de mandat al președintelui Donald Trump, moment organizat de republicanii susținători ai lui Trump, conduși de Anna Paulina Luna, membru al Congresului SUA. În cinstea președintelui Statelor Unite, a existat și un tort ce reflectă planurile acestuia de anexare a Groenlandei.

Imagini din cadrul evenimentului, publicate pe X, îl arată pe George Simion atunci când este chemat să taie o felie din „tortul Groenlanda, cucerit de SUA.

În timp ce taie tortul, Simion spune și câteva cuvinte în limba engleză: „Vom fi acolo pentru toți oamenii liber”.

„Minciunile pot fi repetate la nesfârșit, dar adevărul rămâne același: relația cu SUA este vitală pentru România”

George Simion a reacționat la conotațiile negative pe care presa din România le-a asociat participării sale la eveniment. Liderul AUR a explicat că scopul principal al partidului este consolidarea relațiilor dintre țara noastră și Statele Unite, de aceea prezența unui reprezentant al României la eveniment este esențială.

„Minciunile pot fi repetate la nesfârșit, dar adevărul rămâne același: relația cu SUA este vitală pentru România! Actuala coaliție nu are acces la Guvernul Statelor Unite

Statele Unite ale Americii sunt principalul garant al securității României și al Europei. Parteneriatul strategic cu SUA este un pilon esențial al politicii externe românești și trebuie consolidat, nu sabotat prin manipulări și ironii ieftine.

Acesta este și scopul vizitei delegației AUR în Statele Unite: întărirea relațiilor politice și strategice cu aliatul nostru fundamental. Suntem singurii care își asumă deschis, asumat, acest obiectiv. Restul pretind că se va putea sta cu fundul în două luntri”, a transmis Simion pe site-ul georgesimion.ro.

„Asistăm la un nou episod de dezinformare”

Simion a acuzat o parte a presei din România de dezinformare și a precizat că „așa-numitul episod al tortului” nu reprezintă un act de politică externă, ci este un gest de susținere din partea țării noastre față de SUA.

„În acest context, asistăm la un nou episod de dezinformare din partea unei părți a presei de sistem, care încearcă să transforme un moment festiv într-o „temă de politică externă”. Așa-numitul „episod al tortului”, ridicat la rang de subiect de către analiștii de serviciu, a reprezentat un moment organizat de republicani cu ocazia împlinirii unui an de mandat al președintelui Donald Trump.

Delegația de parlamentari AUR este invitată de congresmeni republicani în aceste zile, nu puteam evita anumite momente, de frica presupuselor controverse: aceasta este atmosfera la o recepție în Washington DC în aceste zile.

A sugera că politica externă a României s-ar face prin tăierea unui tort este nu doar ridicol, ci dovedește nivelul alarmant de superficialitate și rea-credință al celor care propagă aceste narațiuni.

Această abordare nu este jurnalism, ci propagandă. O tentativă deliberată de a discredita orice demers care nu aparține cercurilor de putere agreate de sistem.

Minciunile pot fi repetate la nesfârșit, dar adevărul rămâne același: relația cu SUA este vitală pentru România, iar orice demers de consolidare a acesteia ar trebui susținut, nu batjocori”, a mai adăugat liderul AUR.

