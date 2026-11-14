Caz suspect de toxiinfecție alimentară în Arad. Un copil și doi adulți au ajuns la spital, după ce au mâncat telemea cumpărată de la o unitate din parcarea unui hipermarket

Trei membri ai unei familii, printre care un copil, au ajuns la UPU cu greață și vărsături, după ce ar fi consumat lactate cumpărate din parcarea unui hipermarket din Arad. Autoritățile investighează o posibilă toxiinfecție alimentară. Astăzi, ANSVSA a dispus suspendarea activității unității și a aplicat amenzi.

Familia ar fi cumpărat, de la o unitate din parcarea unui hipermarket din Arad, telemea de vacă. În urma consumului, trei membri ai familiei, inclusiv un copil, au ajuns la spital cu stări de rău.

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Inspectorii ANSVSA s-au deplasat la unitate, au suspendat activitatea și au aplicat o amendă

Autoritățile au identificat și o a patra persoană cu simptome similare. Pacienții au indicat drept posibilă sursă telemeaua de vacă achiziționată în aceeași dimineață de la un comerciant din parcarea unui hipermarket din Arad, care vindea lactate și mezeluri.

„Din informațiile ulterioare se pare că există și o a patra persoană cu simptome similare. Pacienții au indicat ca posibilă sursă telemeaua de vacă cumpărată în această dimineață de la o unitate din parcarea unui hipermarket din municipiul Arad. Unitatea vindea lactate și mezeluri”, a transmis ANSVSA.

Directorul DSVSA Arad și doi inspectori au ajuns la comerciant în aproximativ 40 de minute de la sesizare. Controlul a identificat probleme de etichetare, lipsa trasabilității produselor și nerespectarea normelor de manipulare a alimentelor.

„Controlul a scos la iveală etichetarea necorespunzătoare a lactatelor și mezelurilor, lipsa trasabilității și manipularea alimentelor cu încălcarea normelor sanitare veterinare”, a transmis ANSVSA într-o postare pe pagina sa de Facebook.

ANSVSA a oprit de la vânzare toate produsele și a suspendat activitatea comerciantului până la remedierea problemelor. Unitatea a fost amendată cu 33.000 de lei. Inspectorii au prelevat probe pentru analize de laborator. ANSVSA precizează că nu a fost confirmată, până acum, o legătură între consumul produselor și starea persoanelor ajunse la spital. Rezultatele analizelor și ancheta vor clarifica situația.

Sursă foto: Facebook ANSVSA