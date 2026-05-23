Ilie Bolojan, primit cu ostilitate la Iași. Oamenii i-au strigat: „Nu vă dați demisia? Vrem viitor pentru tineri, nu austeritate”

Luiza Dobrescu
Spre deosebire de vizita din Vrancea, de vineri, unde liderii de partid s-au organizat şi au adus câţiva oameni care să-l aplaude pe premier, la Iaşi, sâmbătă, lucrurile au stat exact pe dos.

UPDATE În timpul petrecut Biblioteca Centrală Universitară Iași, premierul a fost aşteptat de câţiva ieşeni care i-au transmis mesaje pe nişte pancarte improvizate.

Mesajele afişate îi transmiteau premierului demis că oamenii au ieşit în stradă ca să apere „viitorul copiilor noştri.”

Printre aceştia se aflau şi câţiva studenţi de la Facultatea de Ştiinţe Politice care i-au transmis lui Ilie Bolojan:

„Vrem viitor pentru tineri, nu austeritate”.

Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, a fost primit în capitala Moldovei cu un val de ostilitate evident care i-a determinat pe SPP-işti să strângă rândurile şi mai mult în jurul premierului.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, se află sâmbătă, 23 mai, la Gala Iașului Liberal (Biblioteca Centrală Universitară Iași, Aula Mihai Eminescu).

Gala Iașului Liberal reprezintă cel mai important eveniment organizat anual de PNL Iași și marchează înființarea Partidului Național Liberal. Vor fi acordate premii consacrate pentru cele mai de seamă personalități ale Iașului din diverse domenii, de la mediu de afaceri la cel academic sau sportiv.

„Dl Bolojan, nu vă daţi demisia?” a fost una dintre întrebările pe care le-a auzit din mulţime premierul demis, care a venit însoţit de Alexandru Muraru.

Presa a fost ţinută departe de Bolojan de către jandarmii care se aud pe fundal cum recomandă ziariştilor să nu mai înainteze.

La 15:30, premierul are are întâlnire cu primarii din judeţ, iar la 16:30 a anunţat că va da doar o declaraţie.

De când a fost demis prin moţiune de cenzură, Ilie Bolojan se află într-un adevărat tur electoral prin ţară. Vineri a tăiat o panglică inaugurală la noul complex balnear din Vizantea-Livezi.

Duminică, se va afla în Argeş, la Vila Florica din Ştefăneşti, unde liberalii vor sărbători 151 de ani de la înfiinţarea Partidului Naţional Liberal.

Lideri PNL Vrancea agresează un jurnalist pentru a-l scăpa pe Bolojan de întrebări. Premierul demis refuză să explice de ce a achiziționat microbuzele electrice la suprapreț, scandal dezvăluit de Gândul

Ilie Bolojan a cedat nervos într-o conferință de presă. S-a răstit la jurnaliști, s-a enervat și în cele din urmă s-a ridicat și a plecat

