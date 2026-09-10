Gheorghe Piperea preconizează că AfD va câștiga și alegerile din landul Pomerania. Un sondaj recent a cotat partidul lui Merz cu doar 8%

Potrivit unui sondaj recent, susținerea electoratului pentru Uniunea Creștin Democrată, continuă să se erodeze, cu zece zile înaintea alegerilor programate în landul nord-estic Mecklenburg-Pomerania Inferioară. Acesta aspect a fost observat și de Gheorghe Piperea, deputat AUR, care preconizează, într-o postare pe Facebook, că formațiunea care l-a dat pe cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, dar și pe Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, va suferi o nouă pierdere în fața partidului Alternativa pentru Germania.
Potrivit lui Gheorghe Piperea, scenariul de la data de 6 septembrie, din Saxonia Anhalt, când partidul Alternativa pentru Germania a avut o victorie zdrobitoare la alegerile regionale, se va repeta și la regionalele din Mecklenburg-Pomerania Inferioară.
Piperea face referire la sondajul, realizat de institutul Insa pentru cotidianul Nordkurier, potrivit căruia Uniunea Creştin Democată (CDU) a scăzut de la 10% la 7% în Mecklenburg-Pomerania Inferioară, foarte aproape de pragul minim de 5%, necesar pentru intrarea în parlamentul regional.
„Se pare că Alternative für Deutschland câștigă și alegerile din 20 septembrie din landul Pomerania. Sondajele dau AfD cu 36% din voturi. Este incredibil, dar CDU, partid care a dat președinta CE (von der Leyen) și cancelarul Germaniei (Merz) este cotat cu… 8%!”, precizează Piperea.
Deputatul AUR nu exclude ca partidul Uniunea Creștin Democrată să ia chiar mai puțin de 5%, minimum necesar pentru intrarea în parlamentul regional.
„Posibil să ia sub 5%, dacă marja de eroare a sondajului e în defavoarea CDU!
Dacă se întîmplă asta și cu primăria Berlinului, atunci… cade din nou zidul!”, mai adaugă Piperea.
În sondajul din Mecklenburg-Pomerania Inferioară, în frunte se află tot AfD, cu 36% din intențiile de vot, urmat de social- democrații (SPD) conduşi de prim-ministrului landului, Manuela Schwesig, cu 33%, în creştere cu patru puncte procentuale faţă de sondajul anterior.
Landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară şi oraşul-stat Berlin îşi aleg noile parlamente pe 20 septembrie. Până atunci, pe 13 septembrie se va desfăşura un scrutin local în Saxonia Inferioară.
Un scor de 7% ar fi cel mai slab rezultat al CDU într-un scrutin la nivel de land. Până acum, recordul negativ este de 9% şi datează din 1951, singura dată în aproape 80 de ani când acest partid a înregistrat un rezultat de o singură cifră