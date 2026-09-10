Prima pagină » Actualitate » Bolojan aruncă săgeți către Călin Georgescu, înainte ca fostul candidat să ajungă la Oradea. Cum îl ironizează premierul demis pe Georgescu

Bolojan aruncă săgeți către Călin Georgescu, înainte ca fostul candidat să ajungă la Oradea. Cum îl ironizează premierul demis pe Georgescu

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Premierul Ilie Bolojan susține că programul unui șef de Guvern este prea încărcat pentru a-i permite deplasări frecvente prin țară și întâlniri cu oamenii. În schimb, referindu-se la vizitele lui Călin Georgescu prin țară, Bolojan a lansat o ironie: „Cei care n-au angajamente au timp de așa ceva”. Declarația vine cu doar câteva zile înainte ca Georgescu să ajungă la Oradea.

Premierul a vorbit, la B1 TV, despre nevoia politicienilor de a merge în teritoriu și de a discuta cu oamenii, însă a explicat că funcția de premier îi limitează timpul disponibil pentru astfel de deplasări.

„Sondajele sunt poze de moment. Uneori poate să fie o anumită dinamică, în funcție de poziționări. Intenția se arată la alegeri, în afară de un scor sau altul ceea ce trebuie să facă scena politică e să vorbească cu oamenii, să le aflăm problemele, să le rezolvăm. De asemenea, să le spunem oamenilor ce vrem să facem, să le dăm o speranță, pe viitor”, a spus Bolojan.

Când ești premier, cea mai mare a programului e consumată cu activitățile guvernamentale. A fost o perioadă dificilă în ultimele patru luni. A fost o perioadă de hărțuire: Guvernului pe care îl conduc i-au fost suspendate decizii. N-am avut timp să mă duc în foarte multe locuri din țară”, a punctat premierul demis, la B1 TV.

Georgescu merge chiar la Oradea în weekend

Întrebat despre vizitele lui Călin Georgescu prin țară, Bolojan a făcut o remarcă ironică.

Cei care n-au angajamante au timp de așa ceva. Când nu mai ești premier, întâlnirile cu oamenii sunt o necesitate. Orice partid are nevoie de o reconstrucție”, a spus Bolojan.

Declarația premierului demis apare în contextul în care Călin Georgescu și-a anunțat pentru duminică, 13 septembrie 2026, o vizită la Oradea. Georgescu urmează să ajungă la ora 8:30 în Piața 100, fosta Ocska Piac, în cadrul inițiativei „Toamna Cămărilor Românești”.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT SURSE| Una caldă, una rece pentru ex-consilierul lui Băsescu, Cătălin Avramescu. Scapă de acuzațiile de pornografie infantilă, dar va fi cercetat pentru corupere sexuală de minori
21:25
SURSE| Una caldă, una rece pentru ex-consilierul lui Băsescu, Cătălin Avramescu. Scapă de acuzațiile de pornografie infantilă, dar va fi cercetat pentru corupere sexuală de minori
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan anunță că și-a golit biroul de premier și și-a luat rămas bun de la doamnele de serviciu
21:08
Ilie Bolojan anunță că și-a golit biroul de premier și și-a luat rămas bun de la doamnele de serviciu
CONTROVERSĂ Justiția a devenit din nou bună pentru USR după o decizie împotriva unei persoane „de la PSD”, anunțată ca o mare victorie de Diana Buzoianu
20:45
Justiția a devenit din nou bună pentru USR după o decizie împotriva unei persoane „de la PSD”, anunțată ca o mare victorie de Diana Buzoianu
FLASH NEWS Simina Tănăsescu pleacă din țară cu o săptămână înaintea audierilor privind întâlnirea cu Bolojan din biroul Senatului. Unde va fi șefa CCR
19:32
Simina Tănăsescu pleacă din țară cu o săptămână înaintea audierilor privind întâlnirea cu Bolojan din biroul Senatului. Unde va fi șefa CCR
CONTROVERSĂ Scandalul dintre UDMR și AUR explodează. Deputatul AUR Tan Tănasă ripostează la declarațiile lui Arpad (UDMR): „I-a amenințat pe românii din Covasna și Harghita cu soarta sârbilor din Kosovo”
18:48
Scandalul dintre UDMR și AUR explodează. Deputatul AUR Tan Tănasă ripostează la declarațiile lui Arpad (UDMR): „I-a amenințat pe românii din Covasna și Harghita cu soarta sârbilor din Kosovo”
NEWS ALERT Dosarul de pornografie infantilă al fostului consilier al lui Traian Băsescu, Cătălin Avramescu, a fost clasat de DIICOT. Cazul, declanșat de o plângere a concubinei sale. Demisii la vârf cerute public de fostul oficial
18:33
Dosarul de pornografie infantilă al fostului consilier al lui Traian Băsescu, Cătălin Avramescu, a fost clasat de DIICOT. Cazul, declanșat de o plângere a concubinei sale. Demisii la vârf cerute public de fostul oficial
Mediafax
TENSIUNI în Marea Neagră! Remorcher spre Constanța, atacat de ruși
Digi24
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați în Ucraina: N. Dan vrea să angajeze țara în război
Cancan.ro
Bianca a refuzat inelul de la Marian Grozavu pentru ispita pilot! După aventura cu Claudia, Eduard a schimbat 'destinația'
Prosport.ro
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
Adevarul
PSD a vrut continuarea coaliției cu PNL, dar fără Bolojan. Claudiu Manda: „Scenariul în care rămâne ca premier o perioadă lungă nu este de dat la o parte”
Mediafax
LOVITURĂ în cazul lui Mohamed Amra! Complicele traficantului capturat în România, achitat pentru ucidere
Click
Care sunt salariile în M.A.I. Cât ia în mână un polițist debutant și cine ajunge la 4.000 de euro pe lună
Digi24
Sistemul de pensii, sub presiune înaintea valului „decrețeilor”. Vârsta de pensionare ar putea crește. Economiștii cer măsuri urgente
Cancan.ro
O mai ții minte pe Deea? Ce s-a ales de prima femeie care a căzut în ispită la Insula Iubirii. S-a tatuat din cap până-n picioare și a ajuns de nerecunoscut
Ce se întâmplă doctore
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
A intrat la RAR pentru ITP și a atras toate privirile. Ce are special această mașină
Descopera.ro
Semnale misterioase detectate în jurul Pământului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Descopera.ro
Un dinozaur uriaș a fost descoperit sub un șantier din Brazilia
Mediafax Italia
Supermarketurile unde pot fi economisiți cei mai mulți bani. Diferența poate fi de aproape 4.000 euro pe an, în Italia
Mediafax Spania
Localitatea care oferă CHIRIE cu 300 de euro cu SALĂ și PISCINĂ INCLUSE!
ACCIDENT Accident grav în Elveția: Mai multe persoane au murit și altele au fost rănite după ce un autocar turistic s-a răsturnat pe o șosea montană
22:13
Accident grav în Elveția: Mai multe persoane au murit și altele au fost rănite după ce un autocar turistic s-a răsturnat pe o șosea montană
EXCLUSIV Deputatul Alina Gorghiu crede că Ilie Bolojan ia în calcul demisia. Ea spune că situația din țară l-ar putea determina să plece de la Palatul Victoria
21:58
Deputatul Alina Gorghiu crede că Ilie Bolojan ia în calcul demisia. Ea spune că situația din țară l-ar putea determina să plece de la Palatul Victoria
REACȚIE Gheorghe Piperea preconizează că AfD va câștiga și alegerile din landul Pomerania. Un sondaj recent a cotat partidul lui Merz cu doar 8%
21:52
Gheorghe Piperea preconizează că AfD va câștiga și alegerile din landul Pomerania. Un sondaj recent a cotat partidul lui Merz cu doar 8%
ALEGERI Sondajul care îi dă fiori pe spate lui Merz: AfD câștigă și alegerile în Mecklenburg-Pomerania Inferioară
21:36
Sondajul care îi dă fiori pe spate lui Merz: AfD câștigă și alegerile în Mecklenburg-Pomerania Inferioară
CONTROVERSĂ Bolojan nu-și asumă situația critică din spitalele rămase fără medicamente, pe fondul blocajului bugetar, generat de Guvernul interimar
21:32
Bolojan nu-și asumă situația critică din spitalele rămase fără medicamente, pe fondul blocajului bugetar, generat de Guvernul interimar
DEZVĂLUIRI Anthropic a blocat conturile unor oameni de știință care se foloseau de asistentul virtual Claude pentru dezvoltarea armelor biologice
20:51
Anthropic a blocat conturile unor oameni de știință care se foloseau de asistentul virtual Claude pentru dezvoltarea armelor biologice

Cele mai noi

Trimite acest link pe