Bolojan aruncă săgeți către Călin Georgescu, înainte ca fostul candidat să ajungă la Oradea. Cum îl ironizează premierul demis pe Georgescu

Premierul Ilie Bolojan susține că programul unui șef de Guvern este prea încărcat pentru a-i permite deplasări frecvente prin țară și întâlniri cu oamenii. În schimb, referindu-se la vizitele lui Călin Georgescu prin țară, Bolojan a lansat o ironie: „Cei care n-au angajamente au timp de așa ceva”. Declarația vine cu doar câteva zile înainte ca Georgescu să ajungă la Oradea.

Premierul a vorbit, la B1 TV, despre nevoia politicienilor de a merge în teritoriu și de a discuta cu oamenii, însă a explicat că funcția de premier îi limitează timpul disponibil pentru astfel de deplasări.

„Sondajele sunt poze de moment. Uneori poate să fie o anumită dinamică, în funcție de poziționări. Intenția se arată la alegeri, în afară de un scor sau altul ceea ce trebuie să facă scena politică e să vorbească cu oamenii, să le aflăm problemele, să le rezolvăm. De asemenea, să le spunem oamenilor ce vrem să facem, să le dăm o speranță, pe viitor”, a spus Bolojan.

„Când ești premier, cea mai mare a programului e consumată cu activitățile guvernamentale. A fost o perioadă dificilă în ultimele patru luni. A fost o perioadă de hărțuire: Guvernului pe care îl conduc i-au fost suspendate decizii. N-am avut timp să mă duc în foarte multe locuri din țară”, a punctat premierul demis, la B1 TV.

Georgescu merge chiar la Oradea în weekend

Întrebat despre vizitele lui Călin Georgescu prin țară, Bolojan a făcut o remarcă ironică.

„Cei care n-au angajamante au timp de așa ceva. Când nu mai ești premier, întâlnirile cu oamenii sunt o necesitate. Orice partid are nevoie de o reconstrucție”, a spus Bolojan.

Declarația premierului demis apare în contextul în care Călin Georgescu și-a anunțat pentru duminică, 13 septembrie 2026, o vizită la Oradea. Georgescu urmează să ajungă la ora 8:30 în Piața 100, fosta Ocska Piac, în cadrul inițiativei „Toamna Cămărilor Românești”.