Ilie Bolojan anunță că și-a golit biroul de premier și și-a luat rămas bun de la doamnele de serviciu

Invitat la B1 TV, Ilie Bolojan a transmis că, în ultimele luni, s-a pregătit pentru plecarea din funcție, precizând că și-a golit biroul și și-a luat rămas bun de la oamenii cu care a lucrat.

Ilie Bolojan spunje că și-a luat rămas bun de la colegi și de la doamnele de serviciu

Bolojan a punctat că și-a luat rămas bun de la colegii săi și le-a căutat chiar și pe doamnele de la curățenie, pentru a le mulțumi.

”De 4 luni de zile mi-am golit biroul, mi-am luat rămas-bun de la colegii din Guvern, le-am mulțumit pentru activitate, le-am căutat și pe doamnele care fac curat în birou să le mulțumesc, deci nu se mai pune problema să vrei să te agăți de un scaun, să vrei să stai pe un post, dar atunci când ești premier, chiar și interimar, într-o situație complicată mult prea mult timp, nu ai ce să faci decât să încerci să faci tot ce ține de tine ca să asiguri funcționarea statului.

Și cu siguranță discuțiile despre formarea unui guvern sunt foarte importante. Sunt momente decisive pentru România, pentru că această durată de provizorat s-a prelungit prea mult”, a povestit Ilie Bolojan, la B1 TV.

Au trecut 128 de zile de la demiterea lui Ilie Bolojan

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a trecut, marți 5 mai, cu 281 de voturi „pentru”, din 431 de parlamentari prezenți. Au fost în total 288 de voturi, dintre care 3 anulate și 4 împotrivă.

Eugen Tomac a fost primul premier desemnat de Nicușor Dan după declanșarea crizei politice, pe data de 4 iunie. Zece zile mai târziu, pe 14 iunie, Tomac avea să renunțe la demersul de formare a unui guvern. Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat atunci că îi oferă mandatul de premier liberalului Adrian Veștea, variantă care nu a trecut de votul din Parlament.

De atunci, Nicușor Dan a purtat alte discuții cu partidele politice, fără a numi însă un alt premier până în acest moment. În acest moment, șeful statului este așteptat să facă o a treia nominalizare de premier.