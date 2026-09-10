Prima pagină » Actualitate » Scandalul dintre UDMR și AUR explodează. Deputatul AUR Tan Tănasă ripostează la declarațiile lui Arpad (UDMR): „I-a amenințat pe românii din Covasna și Harghita cu soarta sârbilor din Kosovo”

Scandalul dintre UDMR și AUR explodează. Deputatul AUR Tan Tănasă ripostează la declarațiile lui Arpad (UDMR): „I-a amenințat pe românii din Covasna și Harghita cu soarta sârbilor din Kosovo”

Scandalul dintre UDMR și AUR explodează. Deputatul AUR Tan Tănasă ripostează la declarațiile lui Arpad (UDMR): „I-a amenințat pe românii din Covasna și Harghita cu soarta sârbilor din Kosovo”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Deputatul AUR Dan Tanasă îi răspunde dur lui Antal Arpad, primarul municipiului Sfântu Gheorghe și director strategic al UDMR, după ce acesta a declarat că România nu își poate permite ca AUR să ajungă la guvernare. Tanasă îl acuză pe liderul UDMR că încearcă să limiteze efectele votului românilor și readuce în discuție declarații controversate atribuite lui Antal Arpad.

Dan Tanasă: „Alegătorii hotărăsc cine trebuie să guverneze”

Dan Tanasă susține că declarațiile lui Antal Arpad reprezintă o încercare de „izolare” politică a AUR, partid care, potrivit deputatului, beneficiază de o susținere importantă în sondaje.

Sondaj Gândul

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, cu ce partid ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Este aproape amuzant felul în care unii politicieni au ajuns să apere «democrația»: cerând izolarea partidului care se bucură, în acest moment, de cea mai mare susținere în sondajele din România și explicând public că acesta «nu trebuie lăsat să guverneze»”, a transmis deputatul AUR.

Tanasă îi recomandă lui Antal Arpad să consulte definiția democrației și susține că, într-un sistem democratic, alegătorii sunt cei care decid cine ajunge la guvernare.

„Într-o democrație alegătorii hotărăsc cine trebuie să guverneze, nu liderii UDMR, în funcție de partidele pe care le consideră ei acceptabile”, a mai afirmat acesta.

Tanasă îl acuză pe Antal Arpad că i-ar fi amenințat pe românii din Covasna și Harghita

Deputatul AUR readuce în discuție o acuzație veche la adresa lui Antal Arpad, susținând că acesta i-ar fi amenințat pe românii din Covasna și Harghita cu „soarta sârbilor din Kosovo”.

Este bine să reamintesc opiniei publice faptul că Antal Arpad este individul care, pe vremea când era deputat în Parlamentul României, i-a amenințat pe românii din Covasna și Harghita cu soarta sârbilor din Kosovo, masacrați de albanezi, dacă România nu acordă mult visata autonomie teritorială pe criterii etnice a așa-zisului ținut secuiesc”, a transmis Dan Tanasă.

AUR acuză UDMR că „își rotește” funcțiile la guvernare

Deputatul AUR îi critică și pe reprezentanții UDMR și USR, despre care spune că s-ar comporta ca și cum ar avea „majoritatea absolută în Parlament”.

Dacă milioane de români aleg AUR, ni se spune că partidul trebuie «izolat». Dacă formațiuni cu procente mult mai mici ajung, prin negocieri de culise, să ocupe ministere, funcții și poziții-cheie în stat, atunci ni se spune că aceasta este democrația în cea mai pură formă”, susține Tanasă.

El afirmă că UDMR are o prezență îndelungată în zona puterii, participând sau susținând, în diferite momente, majorități parlamentare construite în jurul PSD și PNL.

Să fii de decenii un negociator constant al puterii și apoi să arăți spre adversarii politici strigând «sistemul» este o performanță de contorsionism politic”, a mai transmis deputatul.

Tanasă: „Vor hotărî românii la urne”

În final, Dan Tanasă susține că UDMR, USR sau PNL nu pot decide în avans dacă AUR va ajunge sau nu la guvernare.

Nu UDMR va hotărî dacă AUR va guverna România. Nici USR, nici PNL și nici cei care visează la un cordon sanitar ridicat în jurul voturilor unor milioane de cetățeni. Vor hotărî românii la urne”, a conchis deputatul AUR, Dan Tanasă.

  • Vezi AICI comunicatul integral emis de AUR.
Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Simina Tănăsescu pleacă din țară cu o săptămână înaintea audierilor privind întâlnirea cu Bolojan din biroul Senatului. Unde va fi șefa CCR
19:32
Simina Tănăsescu pleacă din țară cu o săptămână înaintea audierilor privind întâlnirea cu Bolojan din biroul Senatului. Unde va fi șefa CCR
NEWS ALERT Dosarul de pornografie infantilă al fostului consilier al lui Traian Băsescu, Cătălin Avramescu, a fost clasat de DIICOT. Cazul, declanșat de o plângere a concubinei sale. Demisii la vârf cerute public de fostul oficial
18:33
Dosarul de pornografie infantilă al fostului consilier al lui Traian Băsescu, Cătălin Avramescu, a fost clasat de DIICOT. Cazul, declanșat de o plângere a concubinei sale. Demisii la vârf cerute public de fostul oficial
EVENIMENT Oana Ţoiu anunţă că Turul României la Ciclism, de anul acesta, va avea startul la Chişinău, cu finiş la Bucureşti
17:49
Oana Ţoiu anunţă că Turul României la Ciclism, de anul acesta, va avea startul la Chişinău, cu finiş la Bucureşti
FLASH NEWS Metrorex confirmă că vor fi întârzieri și intervale mai mari între trenuri. Gândul a anunțat încă de acum 3 zile ce urmează să se întâmple
17:47
Metrorex confirmă că vor fi întârzieri și intervale mai mari între trenuri. Gândul a anunțat încă de acum 3 zile ce urmează să se întâmple
EMISIUNI ‘’Cu Gândul la București’’ începe vineri, 11 septembrie, de la ora 14.00. Invitați: Andrei Badiu, consilier general al Primăriei Capitalei și Claudiu Costea, comisar șef al Brigăzii Rutiere
17:28
‘’Cu Gândul la București’’ începe vineri, 11 septembrie, de la ora 14.00. Invitați: Andrei Badiu, consilier general al Primăriei Capitalei și Claudiu Costea, comisar șef al Brigăzii Rutiere
FLASH NEWS Un roi de drone, detectat la granița cu România. Nu au fost raportate intrări în spațiul aerian național
16:55
Un roi de drone, detectat la granița cu România. Nu au fost raportate intrări în spațiul aerian național
Mediafax
TENSIUNI în Marea Neagră! Remorcher spre Constanța, atacat de ruși
Digi24
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați în Ucraina: N. Dan vrea să angajeze țara în război
Cancan.ro
O mai ții minte pe Deea? Ce s-a ales de prima femeie care a căzut în ispită la Insula Iubirii. S-a tatuat din cap până-n picioare și a ajuns de nerecunoscut
Prosport.ro
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
Adevarul
PSD a vrut continuarea coaliției cu PNL, dar fără Bolojan. Claudiu Manda: „Scenariul în care rămâne ca premier o perioadă lungă nu este de dat la o parte”
Mediafax
Pierdem un sfert din deficitul bugetar pe relația cu China. Pentru fiecare euro vândut România cumpără aproape 13
Click
Ioan Andone, oprit înainte să urce în avionul spre Madrid. Care a fost motivul: „Rămâi trăsnit, pe cuvântul meu!”
Digi24
Sistemul de pensii, sub presiune înaintea valului „decrețeilor”. Vârsta de pensionare ar putea crește. Economiștii cer măsuri urgente
Cancan.ro
Ioana, prima reacție după ce nepotul lui Năstase A ATACAT-O dur. Nu se lasă intimidată: 'O să ies și eu și o să le arăt'
Ce se întâmplă doctore
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
A intrat la RAR pentru ITP și a atras toate privirile. Ce are special această mașină
Descopera.ro
Semnale misterioase detectate în jurul Pământului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Descopera.ro
Un dinozaur uriaș a fost descoperit sub un șantier din Brazilia
Mediafax Italia
Supermarketurile unde pot fi economisiți cei mai mulți bani. Diferența poate fi de aproape 4.000 euro pe an, în Italia
Mediafax Spania
Localitatea care oferă CHIRIE cu 300 de euro cu SALĂ și PISCINĂ INCLUSE!
COMUNICAT Ministerul Dezvoltării suspendă cererile de finanţare pentru “Anghel Saligny” din 11 septembrie. Banii pentru programul din acest an s-au terminat
19:34
Ministerul Dezvoltării suspendă cererile de finanţare pentru “Anghel Saligny” din 11 septembrie. Banii pentru programul din acest an s-au terminat
CONTROVERSĂ În timp ce românii sufereau din cauza măsurilor de austeritate, Guvernul demis Bolojan a cheltuit 2,3 milioane de lei pe mese de protocol și transport
19:31
În timp ce românii sufereau din cauza măsurilor de austeritate, Guvernul demis Bolojan a cheltuit 2,3 milioane de lei pe mese de protocol și transport
ULTIMA ORĂ Ambasada Rusiei, după arestarea spionului rus în România: „Materialele publicate constau în presupuneri, speculații și fantezii”
19:14
Ambasada Rusiei, după arestarea spionului rus în România: „Materialele publicate constau în presupuneri, speculații și fantezii”
FLASH NEWS UE schimbă regulile pentru rețelele de energie: Mai multe conexiuni și diferențe mai mici de preț între statele membre
19:13
UE schimbă regulile pentru rețelele de energie: Mai multe conexiuni și diferențe mai mici de preț între statele membre
FLASH NEWS Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus plângere penală la DNA și sesizare la ANI, în cazul zborului al judecătorului CCR, Deliorga
19:07
Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus plângere penală la DNA și sesizare la ANI, în cazul zborului al judecătorului CCR, Deliorga
VIDEO Un an de la asasinarea lui Charlie Kirk. Cele mai memorabile momente din cariera activistului american
18:59
Un an de la asasinarea lui Charlie Kirk. Cele mai memorabile momente din cariera activistului american

Cele mai noi

Trimite acest link pe