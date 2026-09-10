Deputatul AUR Dan Tanasă îi răspunde dur lui Antal Arpad, primarul municipiului Sfântu Gheorghe și director strategic al UDMR, după ce acesta a declarat că România nu își poate permite ca AUR să ajungă la guvernare. Tanasă îl acuză pe liderul UDMR că încearcă să limiteze efectele votului românilor și readuce în discuție declarații controversate atribuite lui Antal Arpad.

Dan Tanasă: „Alegătorii hotărăsc cine trebuie să guverneze”

Dan Tanasă susține că declarațiile lui Antal Arpad reprezintă o încercare de „izolare” politică a AUR, partid care, potrivit deputatului, beneficiază de o susținere importantă în sondaje.

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„Este aproape amuzant felul în care unii politicieni au ajuns să apere «democrația»: cerând izolarea partidului care se bucură, în acest moment, de cea mai mare susținere în sondajele din România și explicând public că acesta «nu trebuie lăsat să guverneze»”, a transmis deputatul AUR.

Tanasă îi recomandă lui Antal Arpad să consulte definiția democrației și susține că, într-un sistem democratic, alegătorii sunt cei care decid cine ajunge la guvernare.

„Într-o democrație alegătorii hotărăsc cine trebuie să guverneze, nu liderii UDMR, în funcție de partidele pe care le consideră ei acceptabile”, a mai afirmat acesta.

Tanasă îl acuză pe Antal Arpad că i-ar fi amenințat pe românii din Covasna și Harghita

Deputatul AUR readuce în discuție o acuzație veche la adresa lui Antal Arpad, susținând că acesta i-ar fi amenințat pe românii din Covasna și Harghita cu „soarta sârbilor din Kosovo”.

„Este bine să reamintesc opiniei publice faptul că Antal Arpad este individul care, pe vremea când era deputat în Parlamentul României, i-a amenințat pe românii din Covasna și Harghita cu soarta sârbilor din Kosovo, masacrați de albanezi, dacă România nu acordă mult visata autonomie teritorială pe criterii etnice a așa-zisului ținut secuiesc”, a transmis Dan Tanasă.

AUR acuză UDMR că „își rotește” funcțiile la guvernare

Deputatul AUR îi critică și pe reprezentanții UDMR și USR, despre care spune că s-ar comporta ca și cum ar avea „majoritatea absolută în Parlament”.

„Dacă milioane de români aleg AUR, ni se spune că partidul trebuie «izolat». Dacă formațiuni cu procente mult mai mici ajung, prin negocieri de culise, să ocupe ministere, funcții și poziții-cheie în stat, atunci ni se spune că aceasta este democrația în cea mai pură formă”, susține Tanasă.

El afirmă că UDMR are o prezență îndelungată în zona puterii, participând sau susținând, în diferite momente, majorități parlamentare construite în jurul PSD și PNL.

„Să fii de decenii un negociator constant al puterii și apoi să arăți spre adversarii politici strigând «sistemul» este o performanță de contorsionism politic”, a mai transmis deputatul.

Tanasă: „Vor hotărî românii la urne”

În final, Dan Tanasă susține că UDMR, USR sau PNL nu pot decide în avans dacă AUR va ajunge sau nu la guvernare.

„Nu UDMR va hotărî dacă AUR va guverna România. Nici USR, nici PNL și nici cei care visează la un cordon sanitar ridicat în jurul voturilor unor milioane de cetățeni. Vor hotărî românii la urne”, a conchis deputatul AUR, Dan Tanasă.