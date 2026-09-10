Fostul consilier prezidențial al lui Traian Băsescu, Cătălin Avramescu, se pare că va fi cercetat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 pentru fapte de corupere sexuală a minorilor, în legătură cu cei doi copii ai săi, după ce procurorii de la crimă organizată au clasat acuzațiile de pornografie infantilă în cazul său, transmit pentru Gândul surse judiciare apropiate anchetei.

Clasarea acuzațiilor de pornografie infantilă nu închide complet cazul lui Cătălin Avrămescu

Concret, explică sursele noastre, se pare că, odată cu clasarea acuzațiilor de pornografie infantilă, anchetatorii DIICOT care s-au ocupat de caz au disjuns o parte din dosar, cea care viza presupuse fapte de corupere sexuală a unui minor, iar această parte de dosar a fost transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 spre cercetare.

Astfel, arată sursele noastre, se pare că, la acest moment, situația juridică a lui Avrămescu nu este complet definitivată, urmând ca, după efectuarea cercetărilor ce se impun, și procurorii PJS1 să soluționeze cauza prin ordonanță.

Dosarul de pornografie infantilă al fostului consilier al lui Traian Băsescu, Cătălin Avramescu, a fost clasat de DIICOT

Dosarul deschis de DIICOT în cazul fostului consilier al lui Traian Băsescu, Cătălin Avrămescu, privind presupuse fapte de pornografie infantilă, a fost clasat, au declarat surse judiciare pentru Gândul. Potrivit acestora, acuzațiile sesizate nu au fost confirmate de probele administrate în cadrul cercetărilor.

Sursele citate susțin că probele strânse în dosar nu conturează o suspiciune rezonabilă cu privire la existența în realitate a faptelor care au făcut obiectul cercetărilor in rem. În aceste condiții, procurorii DIICOT au dispus clasarea cauzei, aceasta fiind soluția care se impunea în urma verificărilor efectuate.

Reacția fostului oficial

În continuare, magistrații de la crimă organizată vor cere unui judecător de drepturi și libertăți validarea soluției de clasare, moment după care cazul va fi definitiv închis.

„Am fost declarat „suspect” în ceea ce este, probabil, cel mai absurd dosar instrumentat de această instituție. Mi-a fost interceptat telefonul timp de o lună de zile. Casa mi-a fost călcată de cinci oameni mascați și înarmați, la 6 dimineața.

Mi-au fost luate telefonul, tableta și laptopul – ținute o lună și jumătate, timp în care s-au copiat și citit date. Aveam pe laptop tot felul de date confidențiale, inclusiv mesaje schimbate cu Președintele României sau documente din arhive militare.

Pentru ce DIICOT a făcut asta? Pentru două SMS-uri în care tatăl (eu) unei fetițe de trei ani discuta cu mama ei despre niște Pampers în care făcuse caca. Nu este glumă, despre asta erau SMS-urile.”, explică fostul oficial într-o reacție publică pe pagina sa de pe o platformă de socializare.

Atac la președinte și procurori șefi

„Sunteți mulțumit sau chiar foarte-foarte mulțumit de numirile pe care le-ați făcut la DIICOT, domnule Președinte?

Într-o țară în care infractorii zboară cu avioanele private alături de judecători, în condițiile în care portul Constanța a devenit una dintre porțile de intrare ale stupefiantelor în Europa, DIICOT a petrecut o lună și jumătate uitându-se la poze cu copiii mei pe plajă în Thassos sau jucându-se în sufragerie. Ca să afle ce anume?… Este clar că dosarul acesta, cu acuzația elucubrantă de „pornografie infantilă” a fost făcut pentru ca să mi se închidă gura.

În mod normal, asemenea acuzații, chiar și cele nefondate, sunt tratate la nivelul unei direcții de Protecție a Copilului. Maxim, la nivelul unui parchet de sector.

Aici a intrat pe fir o instituție care se ocupă de crimă organizată și terorism. Ce a fost în capul șefului secției III, unde a fost deschis acest dosar?”, continuă acesta în mesajul său public.

Patapievici interceptat în discuțiile cu Avrămescu

„Și de ce a fost ascultat Horia-Roman Patapievici în acest dosar? Am găsit azi, la dosar, stenogramele a două convorbiri interceptate. Din sute de convorbiri din luna în care am fost interceptat, procurorii au declarat două ca fiind „de interes”. Una, cu o mătușă din Italia. A doua, cu Horia Patapievici, care îmi transmitea solidaritatea lui.

Dacă asta nu este poliție politică, atunci ce este?….

Cele două SMS-uri erau din luna Octombrie 2025. Atunci de ce telefonul mi-a fost ascultat în luna August 2026? (Mai ales că atunci copiii nu mai stăteau cu mine din luna Aprilie). De ce au fost interceptate și comunicațiile de pe laptop? de ce au fost accesate volume cu file Word? De ce a fost urmărită poziția telefonului pe hartă?

Celor care, în mass media, au publicat tot felul de minciuni și de calomnii, le transmit să își sune avocații și să își verifice soldul din bancă”, mai arată Avrămescu în mesajul public.

Avrămescu cere demisii la vârful DIICOT

„Pentru DIICOT: aveți tot disprețul meu. Am să mă consult cu avocații, să vedem ce urmează. Cer public demisia lui Codrin Miron – actualul șef al DIICOT – și a lui Alex Florența – adjunctul lui. Nu vă este rușine? Așa arată actul de justiție într-o țară democratică?

Pentru președintele Nicușor Dan am două întrebări:

1. Nu vă este rușine, domnule Dan, de instituția condusă de cei doi?

2. Cât îl mai țineți în funcție pe securistul de Pahonțu?

Am primit, de când a început această acțiune de „kompromat” mii de mesaje de susținere.

Vă mulțumesc tututor celor care mi-ați scris, care v-ați exprimat public, care m-ați sunat sau care m-ați oprit pe stradă să îmi spuneți că ați înțeles cine și de ce a fabricat acest scandal. Vă mulțumesc tututor.

Cei aflați în spatele acestei mizerii sunt oameni din „servicii” care acum se dau pe lângă președintele Nicușor Dan. Ei au crezut că toți sunt ca ei: șantajabili și lași. Cu mine nu le-a mers și nu le va merge”, își încheie fostul consilier prezidențial mesajul expus public.