Ilie Bolojan, reacție furibundă la scurt timp după ce Guvernul Niculescu a adoptat prima rectificare bugetară: „Puneți mâna și guvernați! OUG de astăzi arată ratările miniștrilor PSD”. Cum îl atacă direct pe Alexandru Rogobete

Fostul prim-ministru al României, Ilie Bolojan, a reacționat la scurt timp după ce Guvernul condus de Luca Niculescu a adoptat prima rectificare bugetară pe anul 2026. Într-o postare publicată vineri, 30 octombrie, pe pagina personală de Facebook, Bolojan susține că ordonanța noului Executiv „confirmă ceea ce s-a moștenit” în perspectiva deficitului bugetar și a creșterii investițiilor publice, motiv pentru care îi somează pe actualii miniștri PSD – o parte dintre ei foști membri în Cabinetul pe care l-a condus până de curând – să „guverneze mai bine decât au făcut-o data trecută”. De asemenea, fostul premier l-a atacat direct și pe ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, căruia îi atribuie „eșecul” de a aloca banii din buget în funcție de priorități, nu de interese, siutație care, în opinia sa, a generat rectificarea bugetară la Ministerul pe care îl conduce social-democratul.

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„Pentru PSD este deja modus operandi să atace seara ceea ce miniștrii PSD au adoptat dimineața, în Guvern”

„Tot e bine că PSD și-a adus aminte de urgențele reale, acelea care au impus votul de necesitate, pentru că fostul guvern nu avea instrumentele necesare pentru a le mai rezolva, și a abandonat șantajul cu blocarea rectificării până la prezentarea unor deficite măsluite.

Mai mult, ordonanța de urgență de astăzi privind rectificarea confirmă ceea ce s-a moștenit: deficitul bugetar a scăzut, după primele 9 luni, la 3,81% din PIB, de la 5,31% în aceeași perioadă din 2025. Investițiile publice au crescut cu peste 25 de miliarde de lei față de nivelul din anul trecut.

Sunt date asumate oficial astăzi de Guvern. Sigur, pentru PSD este deja modus operandi să atace seara, la televizor, ceea ce miniștrii PSD au adoptat dimineața, în Guvern”, a scris Ilie Bolojan în postarea publicată pe Facebook.

„Încercați să guvernați mai bine decât ați făcut-o data trecută”

„Acum, că ați confirmat oficial buna moștenire, puneți mâna și guvernați, pentru că nevoile României nu se reduc la rectificare. Și încercați să guvernați mai bine decât ați făcut-o data trecută.

OUG de astăzi arată și ratările miniștrilor PSD. Spre exemplu, în cazul Ministerului Sănătății, cea mai mare parte a sumelor rectificate este consecința eșecului domnului Rogobete de a aloca banii din buget în funcție de priorități, nu de preferințe sau interese, și de a accesa fondurile europene (PNRR și coeziune), în valoare de 700 de milioane de lei”, a mai precizat fostul premier.