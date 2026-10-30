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Schimbări la nivel administrativ. Guvernul a decis eliberarea din funcție a 32 de prefecți și 20 de subprefecți

Schimbări la nivel administrativ. Guvernul a decis eliberarea din funcție a 32 de prefecți și 20 de subprefecți
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Guvernul României a decis, prin Hotărâre de Guvern, înlocuirea mai multor prefecți și subprefecți la nivel național. Potrivit Executivului, 32 de prefecți și 20 de subprefecți au fost eliberați din funcție, în timp ce 29 de prefecți și 15 subprefecți urmează să ocupe posturile

Deciziile au fost adoptate în cadrul ședinței de Guvern și vizează schimbări la nivelul conducerii instituțiilor prefectului din mai multe județe ale țării. În urma acestor hotărâri, au fost implementate atât eliberări din funcție, cât și numiri pentru ocuparea posturilor de prefect și subprefect.

Mai puțini prefecți și subprefecți

În urmă modificărilor aprobate de Guvern, numărul prefecților și subprefecților la nivel național a scăzut cu opt. 31 de județe și Capitala vor avea prefecți noi, în timp de subprefecții urmează să fie înlocuiți în 18 județe.  În medie a fost aprobată câte o înlocuire de prefect sau subprefect pe județ, doar în Prahova și Harghita s-au efectuat câte două eliberări din funcție.

Prefectul este reprezentantul Guvernului în teritoriu, iar funcția are un caracter de demnitate publică. Potrivit Codului administrativ, Guvernul este cel care numește și eliberează din funcție prefecții și subprefecții, prin hotărâre, la propunerea ministrului care coordonează instituția prefectului.

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