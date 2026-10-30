Alexandru Nazare spune că raportul privind situația bugetară a României se află în lucru, la Ministerul Finanțelor, iar solicitarea PSD este legitimă

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, spune că raportul privind situația bugetară a României se află în lucru, la minister, iar solicitarea PSD este legitimă. Documentul urmează să fie publicat în curând.

Alexandru Nazare a anunțat că raportul privind situația bugetară, cerut de PSD, este în curs de elaborare și va fi publicat în perioada următoare. Documentul va include și un inventar al obligațiilor structurale ale României, arată Mediafax.

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Nazare: „Solicitarea este absolut legitimă pentru un guvern nou învestit să aibă vizibilitate asupra tuturor acestor probleme”

Ministrul Finanțelor consideră că solicitarea PSD este legitimă și spune că un guvern nou trebuie să cunoască toate obligațiile statului, indiferent de momentul în care au apărut. Raportul va oferi o imagine de ansamblu asupra acestora.

„Cred că este o solicitare legitimă să avem cifrele pe masă corect, transparent din toate punctele de vedere. Nu e absolut nicio problemă să pregătim acest raport, este în lucru în acest moment la Ministerul Finanţelor, în cel mai scurt timp va fi prezentat, completează execuţia bugetară pe care o publicăm în fiecare lună. E foarte important să avem o imagine, un inventar al obligaţiilor structurale ale României, de orice natură ar fi ele, de ordin istoric, de ordin mai recent şi să vedem, după ce tragem linie, care sunt soluţiile pentru a rezolva aceste probleme. Deci solicitarea este absolut legitimă pentru un guvern nou învestit să aibă vizibilitate asupra tuturor acestor probleme”, a afirmat Alexandru Nazare.

Alexandru Nazare a descris drept „foarte bună” colaborarea cu PSD și a invocat aprobarea rectificării bugetare de vineri, după ce a fost întrebat despre acuzațiile privind amânarea unor plăți pentru a limita deficitul raportat.

„Există un dialog, în primul rând, la nivel de miniștri, e foarte bună colaborarea, la nivel de prim-ministru și un dialog direct”, a adăugat Nazare.

Sorin Grindeanu i-a solicitat lui Alexandru Nazare să prezinte public situația bugetară a țării. Ministrul Finanțelor a subliniat că rectificarea bugetară este importantă pentru menținerea încrederii investitorilor și protejarea ratingului de țară.

„Nu am transmis un mesaj şi nu îi transmit mesaj domnului Grindeanu, eu transmit mesaje tehnice, bazate pe cifre din Ministerul de Finanţe şi evaluând potenţialele riscuri. Cred, repet, că cererea domnului Grindeanu de a avea o viziune cât mai clară asupra situaţiei e o cerere legitimă”, a adăugat Nazare.

Sursă foto: Mediafax Foto