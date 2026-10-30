Securitatea cibernetică devine o componentă cheie a proiectelor cu finanțare europeană. Stelian Cristea, DNSC, la Gândul Euro Industry: „Nu mai este o opțiune și nici un slogan”

Sintagma „securitate cibernetică” a revenit aproape în toate prezentările susținute la conferința Gândul Euro Industry Summit, indiferent de sectorul economic abordat. Este o temă transversală pentru economia României și ajustarea ecosistemului național de securitate cibernetică presupune un dialog interinstituțional permanent, a declarat pentru Gândul Stelian Cristea, Director adjunct, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

Infrastructura cibernetică include industrie, energie și infrastructură la agricultură, sănătate și administrație, digitalizarea și interconectarea sistemelor – care aduc noi oportunități, dar și vulnerabilități care trebuie gestionate. În perspectiva exercițiului financiar european 2028–2034, capacitatea de a integra securitatea cibernetică în proiectele de investiții și de a atrage fondurile necesare pentru protecția infrastructurilor și organizațiilor devine o miză importantă pentru competitivitatea economiei.

Noile tehnologii implică soluții de securitate cibernetică tot mai avansate

Stelian Cristea a subliniat că organizațiile trebuie să își consolideze protecția, iar fondurile europene pot susține acest proces. Pregătirea Strategiei naționale de securitate cibernetică pentru perioada 2027–2032 și identificarea surselor de finanțare, inclusiv europene, fac parte din acest demers. Miza nu este doar protejarea organizațiilor și a serviciilor pe care acestea le furnizează, ci și consolidarea competitivității economiei românești.

„Aș spune că securitatea cibernetică nu mai este o opțiune și nici un slogan, ci o constatare. Pe baza activității pe care o desfășurăm, observăm că noile tehnologii introduse atât în mediul medical, cât și în cel managerial, și nu numai, sunt de tip smart, au capabilități digitale și sunt integrate în rețele. Digitalizarea este, la rândul ei, un proces care crește nivelul de interconectivitate și interoperabilitate. Toate aceste lucruri măresc suprafața de atac și vin cu vulnerabilități”, e explicat Stelian Cristea în cadrul conferinței.

Cristea: E important să cunoaștem nevoile de securitate cibernetică ale organizațiilor

Reprezentantul DNSC a precizat că aceste dezbateri au un rol important pentru a afla și colecta, în mod concret, informații despre ceea ce se întâmplă în companii și despre nevoile reale de securitate cibernetică ale organizațiilor.

„Colaborarea este extrem de importantă (n.r. atât cea interinstituțională cât și cea dintre autorități și mediul de afaceri) . Pe acest principiu ne bazăm și noi, la Directorat, pentru că doar prin colaborare și dialog putem cunoaște problemele reale ale comunității, ale organizațiilor, în special ale IMM-urilor, dar și ale cetățenilor.

Cred că acest eveniment se înscrie exact în direcția în care lucrăm și noi: să menținem un dialog permanent, să cunoaștem nevoile de securitate cibernetică ale organizațiilor, să identificăm nevoile lor de finanțare și să sprijinim, prin intermediul ecosistemului național de securitate cibernetică, direcționarea fondurilor către acestea, pentru implementarea măsurilor de securitate cibernetică”, a precizat Stelian Cristea pentru Gândul.

Gândul Euro Industry Summit a pus în dialog decidenți din administrația publică și mediul privat

Dezbaterea organizată de Gândul a generat un dialog interdisciplinar între reprezentanți de la vârful administrației publice și cei ai mediului de afaceri legat de prioritățile economiei, viitorul finanțărilor europene și investițiile sunt necesare în energie și infrastructură

Conferința Euro Industry Summit 2026 – ediția a III-a a avut loc marți, 27 octombrie, la Athénée Palace Bucharest, sala Regina Maria și a fost susținută de partenerii Electrica, Banca Transilvania, Electromontaj, RetuRO, Philip Morris, PPC, Transgaz, Transelectrica, Proger Global Network, Erbașu, Elektra Invest, Romgaz, Concelex, Alive Capital, AVIMI, Agro Chirnogi, ANIOEST, Nuclearelectrica, Intercereal, Waldevar, Tecnic, ALRO.