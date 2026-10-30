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Bilanțul înfiorător al accidentului feroviar din Spania. Autoritățile au anunțat 69 de decese și încă atâtea persoane dispărute. Pedro Sanchez spune că printre victime s-ar putea număra persoane de 27 de naționalități

Bilanțul înfiorător al accidentului feroviar din Spania. Autoritățile au anunțat 69 de decese și încă atâtea persoane dispărute. Pedro Sanchez spune că printre victime s-ar putea număra persoane de 27 de naționalități
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Operațiunea de identificare a victimelor accidentului feroviar din Spania continuă să fie extrem de complexă. La două zile de la tragedie, numărul deceselor confirmate a ajuns la 69, în timp ce cel puțin 70 de persoane sunt încă date dispărute. Mai mult, premierul Pedro Sanchez a precizat marți că printre victimele accidentului s-ar putea număra persoane de 27 de naționalități.

Miercuri, Spania a fost zguduită de unul dintre cele mai grave accidente feroviare din istoria sa recentă. Două trenuri de mare viteză, unul operat de compania publică Renfe și celălalt de operatorul privat Iryo, s-au ciocnit violent în apropierea localității Urda din provincia Toledo.

Un tren a intrat în spatele celuilalt, care staționa pe șine din cauza unei defecțiuni tehnice. Sistemul feroviar din Spania se bazează pe automatizare, însă există și o supraveghere umană pentru a prelua controlul atunci când tehnologia dă greș.

Din înregistrările audio analizate de anchetatori reiese că dezastrul ar fi fost provocat de o eroare umană „inexplicabilă” a centrului de control al traficului feroviar, care a ordonat unuia dintre trenuri să înainteze spre o secțiune blocată, fără a respecta protocoalele de siguranță.

Guvernul evaluează în prezent dacă trebuie să revizuiască abordarea privind menținerea liniilor de tren în funcțiune în timpul lucrărilor de întreținere, o practică specifică Spaniei menită să evite perturbările. În alte țări europene, atunci când o secțiune de cale ferată este în renovare, este închisă complet circulației trenurilor.

Până în prezent, autoritățile au confirmat 69 de decese, însă numărul acestora ar putea crește întrucât cel puțin 70 de persoane încă sunt date dispărute. La două zile de la accidentul feroviar au fost confirmate identitățile a doar 13 persoane, în timp ce 31 de saci mortuari care conțin rămășițele altor victime așteaptă să fie identificate, ceea ce face ca procesul să fie „foarte complex”.

Prim-ministrul Pedro Sanchez a precizat că printre persoanele decedate ar putea exista persoane cu peste 27 de naționalități, iar autoritățile încearcă să colecteze informațiile necesare pentru a contacta ambasadele și consulatele.
De asemenea, din cele 110 persoane spitalizate după incident, 71 au fost externate, iar 39 rămân în spital.

Prim-ministrul a recunoscut, de asemenea, că încrederea în trenul de mare viteză al țării, cândva o sursă de mândrie națională, este „distrusă”, promițând că va lucra la restaurarea acesteia în viitor.

„Sarcina guvernului nu este doar să pună diagnosticul, ci să ofere soluții pentru ca o tragedie de o asemenea amploare să nu se mai întâmple niciodată.” Și asta facem”, a spus Sanchez.

Această tragedie feroviară vine pe fondul unei crize politice în Spania, unde alegerile anticipate sunt așteptate să aibă loc pe 29 noiembrie. Nemulțumirea politică a spaniolilor a fuzionat rapid cu indignarea provocată de accident. În acest sens, sindicatele feroviare și cetățenii acuză deficiențe structurale de management.

Miercuri seara, aproximativ 1.000 de persoane s-au adunat în fața sediului Ministerului Transporturilor din Madrid pentru a cere asumarea responsabilității pentru accidentul feroviar din Toledo. Manifestația a fost inițial convocată de organizațiile de extremă dreapta, iar tensiunile au crescut pe măsură ce protestatarii s-au adunat în fața cordonului de poliție și au început să folosească rachete de semnalizare. Forțele de ordine au fost nevoite să folosească gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea.

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