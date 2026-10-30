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Târgul de Crăciun din Sibiu își deschide porțile în noiembrie. Ce temă a fost aleasă pentru acest an și care este noul concept abordat de organizatori

Târgul de Crăciun din Sibiu își deschide porțile în noiembrie. Ce temă a fost aleasă pentru acest an și care este noul concept abordat de organizatori
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Târgul de Crăciun din Sibiu se deschide pe 13 noiembrie, la ora 19:00, în Piața Mare. Ediția cu numărul 19 are tema „Ai voie să crezi” și debutează cu un concert susținut de Mircea Rusu Band și Andreea Vîlcan. Organizatorii promit o atmosferă inspirată de magia Crăciunului și de bucuriile copilăriei.

Târgul de Crăciun din Sibiu poate fi vizitat până pe 3 ianuarie 2027, având intrarea liberă. Ediția din acest an aduce un concept vizual nou. Bradul va fi amplasat în centrul Pieței Mari din Sibiu, iar proiecțiile pe clădirile istorice vor reveni. Zona gastronomică va avea căsuțe noi, acestea fiind inspirate de târgurile europene, iar scena va fi extinsă.

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Târgul de Crăciun din Sibiu își deschide porțile în noiembrie. Ce temă a fost aleasă pentru acest an și care este noul concept abordat de organizatori

Târgul de Crăciun din Sibiu își deschide porțile în noiembrie. Ce temă a fost aleasă pentru acest an și care este noul concept abordat de organizatori. Foto: Shutterstock.

Târgul de Crăciun din Sibiu vine și cu noutăți, anul acesta. Printre atracțiile noi se numără Aleea Poveștilor, cu patru căsuțe în care vor fi redate povești audio. Vizitatorii vor avea la dispoziție și spații tematice de socializare, pentru întâlniri și pentru a face fotografii, precum o gondolă, o sanie vintage și o zonă rustică. Intrarea va fi marcată de o poartă din lemn recuperat de la clădiri vechi de sute de ani.

Când poate fi vizitat Târgul de Crăciun din Sibiu

Ediția din 2026 este prima după ce târgul a primit distincția „Excellent European Christmas Market”. Evenimentul va rămâne deschis în Piața Mare până pe 3 ianuarie 2027, cu acces gratuit. Programul este 11:00-22:00 în timpul săptămânii și 10:00-22:00 în weekend, notează Turnul Sfatului.

Exită și excepții pe care vizitatorii trebuie să le cunoască. În zilele de 24 și 31 decembrie, târgul se închide la ora 16:00. În zilele de 25 decembrie 2026 și 1 ianuarie 2027, târgul va fi redeschis de la ora 16:00.

Vezi AICI când își vor deschide porțile alte târguri de Crăciun din țară.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ

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