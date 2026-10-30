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Scandal în Danemarca după o donație de armament în Ucraina. Banii au ajuns, prin intermediul unui fond din Estonia, la o companie italiană care nu a produs niciodată arme

Scandal în Danemarca după o donație de armament în Ucraina. Banii au ajuns, prin intermediul unui fond din Estonia, la o companie italiană care nu a produs niciodată arme
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Fondurile din cel de-al 25-lea pachet de donații către Ucraina sunt rambursate Danemarcei de către Estonia, după ce 70 milioane de euro au ajuns la un producător fals de arme din Italia. În Estonia, eroarea l-a costat pe Hanno Pevkur funcția de ministru al apărării

Estonia s-a oferit să cumpere grenade și obuze în valoare de 70 milioane de euro (o parte din bani proveneau de la Danemarca), care urmau să fie donate toate Ucrainei. Ministerul estonian al Apărării a făcut comanda la firma italiană DATASEL, care apărea ca intermediar în tranzacția de armament.

Conform publicației Danwatch, suma de 9,5 milioane de euro alocată de Danemarca pentru achiziționarea grenadelor de mână destinate forțelor ucrainene, a ajuns în posesia cui nu trebuia, relatează Bankingnews.

Compania italiană este deținută de o familie de indieni care nu produce armament

În realitate, era o mică companie italiană deținută de o familie de afaceriști indieni care nu producea deloc armament, potrivit Berlingske. Totuși, o parte din materialele comandate de Estonia care au ajuns sunt inutilizabile, neavând detonatoare și propulsori.

Plățile au fost în continuare făcute către firma indiană după depășirea termenlor limită, fără să producă măcar o grenadă. Scandalul a ieșit la iveală ulterior în urma unor investigații din partea presei independente.

Danwatch a analizat cazul după ce s-a raporat că nicio grenadă nu a fost livrată Ucrainei cu banii Danemarcei. Acest lucru a fost confirmat inițial de mai mulți oficiali estonieni în ziarul Postimees.

O gafă de 70 milioane de euro care l-a costat funcția pe ministrul estonian al Apărării

Joi, Danwatch a raportat că 9,5 milioane de euro din donația daneză, bani care trebuia să fie folosiți pentru fabricarea de obuze de artilerie și grenade de mână pentru Ucraina, au ajuns la o companie italiană deținută de un indian care nu producea deloc artilerie.

Pachetul de donații a fost anunțat în aprilie 2025 și a prevăzut donarea de muniție de artilerie Ucrainei prin intermediul Estoniei în valoare de 43 milioane de euro.

Sursa: Termene.ro

Sursa: Termene.ro

Datasel are și o filială deschisă în România, la Otopeni

Estonia a cumpărat rachete pentru Ucraina în valoare de 70 de milioane de euro de la o firmă, care de fapt, nu fabrica deloc rachete. Firma respectivă are o filială deschisă și în România la Otopeni, înființată în 2025: Datasel SRL La Spezia Sucursala Otopeni.

În schimb, banii au ajuns la compania Datasel din Italia, care nu a produs niciodată arme și nu are facilitățile necesare, fiind  înregistrată ca o companie de software și folosește imagini din jocuri pe calculator pe site-ul său web.

Hanno Pevkur, fostul ministru estonian al Apărării care a direcționat suma uriașă de bani către producătorul indian, a iscat un scandal internațional în domeniul achizițiilor de armament pentru Ucraina

Hanno Pevkur, fostul ministru estonian al Apărării care a direcționat suma uriașă de bani către producătorul indian, a iscat un scandal internațional în domeniul achizițiilor de armament pentru Ucraina

Nicio grenadă nu a fost livrată Ucrainei. Ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur, și-a recunoscut greșeala că n-a  citit contractele în detaliu și a demisionat din funcție în septembrie, ca urmare a izbucnirii scandalului.

Conform Danwatch, Datasel SRL este înregistrată ca o companie de software, iar până în 2024, când compania a fost achiziționată de producătorul indian de arme. Datasel nu are licență să producă sau să vândă arme în Italia.

Deși ministrul nu numără șosete și cartușe și nu poartă negocieri contractuale, observațiile Curții de Stat pentru Audit, în special în ceea ce privește activitățile Forțelor de Apărare și ale RKIK, ridică problema responsabilității politice. Prin urmare, consider că este corect să-mi asum astăzi responsabilitatea politică pentru întregul sector de apărare și să predau ștafeta ministrului Apărării prim-ministrului la un moment potrivit”, a scris Pevkur în postarea pe rețelele de socializare în care și-a anunțat demisia din funcție.

Sursa: Datasel

Sursa: Datasel

Estonia a cerut înapoierea banilor, producătorul indian a refuzat

Oficialii estonieni au raportat acest incident unui ziar estonian. Cei aproape 10 milioane de euro au ajuns la compania italiană Datasel, deținută de un „autoproclamat producător de muniții” indian. Proprietarii indieni refuză să ramburseze banii. Prin urmare,  Estonia a intentat un proces împotriva acestora.

Firma Datasel a anunțat că va da în judecată guvernul Estoniei și se apără că a furnizat Centrului de Investiții în Apărare rachete în valoare de 59 de milioane de euro. Aceasta mai susține că și-ar fi îndeplinit toate obligațiile dacă Estonia nu anula contractul.

Cele 71 de milioane de coroane daneze (9,5 milioane de euro) ale Danemarcei se află în continuare la Datasel, care împarte oficial birourile cu un dealer Audi din orașul La Spezia și care este deținută de un autoproclamat producător indian de muniții care folosește imagini din jocuri pe calculatorpe site-ul său web.

Sursa: Datasel

Sursa: Datasel

Estonia va rambursa 10 milioane de euro Danemarcei. Opoziția daneză cere anchetă imediată și audierea miniștrilor responsabili care au dat bani Estoniei

Scandalul a escaladat dramatic și în Danemarca. Auditorii de stat și parlamentarii din opoziție din Danemarca au solicitat o anchetă imediată din partea Curții de Conturi a Danemarcei. Aceștia cer acum audierea de urgență a miniștrilor responsabili în Parlament.

„71 de milioane de coroane este o sumă atât de mare încât Oficiul Național de Audit ar trebui să ia o poziție în această privință”, a spus Frederik Waage, Profesor de drept constituțional la Universitatea din Danemarca.

Guvernul de la Copenhaga refuză să comenteze scandalul sau să dezvăluie unde au ajuns restul banilor trimiși prin intermediul Estoniei. Estonia s-a angajat totuși să-i returneze Danemarcei cei 9,5 milioane de euro. Donația totală a Danemarcei pentru achizițiile de muniții de artilerie pentru Ucraina s-ar ridicala 317 milioane de coroane daneze (42 milioane de euro), potrivit Jyllands-Posten.

„Purtăm un dialog strâns și constructiv cu Estonia în legătură cu donația daneză. Avem deja un acord prin care fondurile vor fi returnate Danemarcei”, informează ministrul Apărării, Jeppe Bruus, într-un răspuns scris către Ritzau.

„Tratăm problema cu seriozitate”, a spus ministrul danez Jeppe Bruus.

„Recuperarea banilor este în curs de desfășurare. Estonienii au confirmat, de asemenea, că, indiferent de rezultatul procesului, vom recupera fondurile rămase. Jeppe Bruus nu va face alte comentarii în acest moment, deoarece acesta este un proces în curs de desfășurare.”, a declarat Ministerul Apărării din Danemarca într-un comunicat.

Sursa Foto: Guvernul Estonian

Comentarii 1
  • Dumitru George

    Incet, incet timpul scoate la iveala motivatiile „suportului” pentru Ucraina … spalare de bani, mita, deturnare de fonduri publice.
    Stie el Nicusor Dan de ce si el este printre cei mai fanatici suporteri ai Ucrainei. Si nu are nici o legatura cei care locuiesc acolo.

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