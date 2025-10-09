Ilie Bolojan speră să trecem iarna în condiții normale: „Nu ar trebui sa avem blackout”

Ilie Bolojan speră să trecem iarna în condiții normale. Premierul spune că „nu ar trebui să avem blackout”.

„Această iarnă ar trebui să o trecem în condiții normale, sper să fie o iarnă, așa cum am avut-o în ultimii ani, cu temperaturi rezonabile și nu ar trebui să avem blackout. Din punctul meu de vedere, nu ar trebui să avem o astfel de situație pentru că există capacitățile de producție pentru cea mai mare parte a perioadei, iar în aceste ore în care avem o subproducție în România, vom achiziționa de pe piețele externe. Un alt element important este că conectivitatea acestei regiuni cu Europa Centrală, Europa de Vest, unde Franța, fiind cel mai mare producător de nuclear, are un preț mai mic și ne-ar putea livra în orele respective o energie nu atât de scumpă, nu o putem face pentru că pe relația România–Ungaria-Austria nu există un sistem de interconectare care să ne ofere capacitățile pentru a achiziționa, în aceste ore de vârf cantitatea suplimentară, și asta este o altă direcție pe care trebuie să o lucrăm.

Deci, foarte pe scurt: finanțăm în această perioadă capacități de stocare pe baterii, dezvoltăm capacități de stocare prin pompaj, și avem două proiecte pe care le susținem, și în această săptămână, am avut o întâlnire cu grupul francez EDF pentru a discuta și despre un astfel de parteneriat cu Hidroelectrica, în așa fel încât să dezvoltăm acest proiect, terminăm centrala de la Iernut, se va termina cea de la Mintia, și în felul acesta ne creștem capacitatea de producție. Lucrăm cu ANRE, pentru a reglementa cât mai bine piața, a elimina toate distorsiunile, și lucrăm din punct de vedere politic și instituțional pentru a îmbunătăți interconectarea pe relația România–Ungaria-Austria. Acestea sunt elemente de ansamblu care pot să ne asigure în anii următori o stabilitate a sistemului energetic, o energie mai ieftină în România, care e un sprijin pentru toți cetățenii, dar este un sprijin important pentru companiile românești”, a spus premierul Ilie Bolojan la B1TV.