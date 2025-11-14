Bolojan vorbeşte despre relaţia cu PSD şi obiectivul coaliţiei: „Nu poţi să vii cu un concurs de frumuseţe politică. Să nu ne înjure toată lumea”

„N-o să ne laude toată lumea, dar să nu ne înjure toată lumea” pare a fi obiectivul principal al măsurilor de austeritate impuse românilor de actualul Guvern. Ilie Bolojan mai consideră că „fiecare partid poate să blocheze lucrurile”, în contextul de faţă.

Întrebat, în cadrul unui interviu pentru Europa Liberă România, dacă simte că liderii PSD ar vrea să plece din coaliţie, Bolojan transmite liderilor politici, printre rânduri, mesajul că „fiecare suntem responsabili pentru ceea ce se întâmplă în țara asta”.

Ba mai mult, a mai spus premierul în acelaşi interviu, „niciun partid nu poate să facă lucrurile de unul singur, dar fiecare partid poate să blocheze lucrurile”.

„Nu este ușor să iei decizii între patru partide, plus grupul minorităților, trebuie să găsești masa critică. Și v-am dat un exemplu de decizie care nu este perfectă, dar este una care a făcut masă critică pentru ca pachetul pe administrație să treacă. Asta trebuie să facem. Ceea ce calculează fiecare lider politic este problema lui. Nu poți să faci reforme și în același timp să fii în permanență cu ochii pe sondajele de opinie și să vii cu un concurs de frumuseţe politică. Nu merg lucrurile aşa”, a declarat premierul, pentru Europa Liberă România.

Obiectivul actualei coaliţii de guvernare pare a fi unul foarte clar stabilit, după cum a declarat acelaşi Ilie Bolojan.

„N-o să ne laude toată lumea, dar să nu ne înjure toată lumea”.

