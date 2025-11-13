Ilie Bolojan: DATORIA României este mai MICĂ decât media țărilor din UE

Ilie Bolojan a fost întrebat la B1 TV despre relațiile din coaliție, în contextul în care la Congresul PSD s-a pus problema unei guvernări fără USR. Premierul a precizat că este normal să existe „tensiuni”, însă coaliția trebuie să funcționeze deoarece România are nevoie de o guvernare stabilă pentru a obține credite.
„Totdeauna când e un eveniment politic, tensiunea politică e mai mare. Noi în această coaliție trebuie să colaborăm pentru că este aritmetica ce ține de aritmetica parlamentară. Astăzi unul din elementele de bază în această situație bugetară este stabilitatea coaliției.
Avem o răspundere suplimentară și o reponsabilitate față de români. Când o țară e evaluată pentru încrederea de a i se da credite, guvernarea poate avea o pondere de 30%-40% din evaluarea acelei țări.
Noi suntem într-o situație dificilă, ne-am împrumutat prea mut în ultimii ani. Avem datorii de peste 200 de miliarde de euro. Chiar dacă gradul nostru de îndatorare nu pare mare, este mai mic decât media țărilor din UE, pentru că am luat credite în creștere, am ajuns în situația în care dobânzile se vor ridica anul viitor la 12 miliarde de euro, adică 3% din PIB-ul României”, a precizat Bolojan.