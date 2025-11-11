Prima pagină » Știri politice » Un nou acord în coaliție: doar 12.000 de bugetari din administrația publică vor fi dați afară. Impactul bugetar ar fi de 1,7 miliarde lei – SURSE

11 nov. 2025, 18:10, Știri politice
O altă ședință a Coaliției, mai multe certuri la Guvern, dar, de data asta, cu un mic avans. În urma discuțiilor din coaliție, s-a conturat o formulă de compromis care stabilește o reducere de 30% a numărului total de posturi din administrația publică, cu un plafon de maximum 20% posturi efectiv ocupate, ceea ce echivalează cu o scădere reală de aproximativ 10% a personalului la nivel național, spun surse politice pentru Gândul. Impactul bugetar ar fi de aproximativ 1,7 miliarde de lei. Proiectul final va fi făcut de Cseke Attila (UDMR), ministrul Dezvoltării.

Ca o altă opțiune, a fost introdusă o soluție tranzitorie care permite instituțiilor să reducă proporțional cheltuielile de personal, prin ajustarea salariilor la media corespunzătoare grilei bugetare. PSD a cerut ca această măsură alternativă să rămână în vigoare până la 1 ianuarie 2027, termen după care instituțiile vor fi obligate să respecte strict numărul de angajați prevăzut în grilă.

Consensul a rezultat din următorul articol de lege, prezentat de social-democrați:

Dacă în urma aplicării prevederilor literelor a și b rezultă că este necesară reducerea unui număr de posturi ocupate, autoritățile deliberative, la propunerea ordonatorului principal de credite, pot diminua cheltuielile de personal cu semele aferente acestor posturi care trebuie reduse cu media aritmetică a salariilor din unitatea/subdiviziunea administrativ teritorială respectivă aferentă anului 2025.”

Dar reforma administrației nu este singurul subiect pe care s-au certat liderii coaliției – e singurul pe care au ajuns la o soluție. Relansare economică, rectificare bugetară, investiții – nimic nu a scăpăt din gâlceava de la Guvern.

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a părăsit ședința mai devreme. Premierul Ilie Bolojan s-a opus inițial oricărui compromis în privința administrației publice, cerând concedieri efective ale personalului bugetar. Grindeanu însă, a insistat pe posibilitatea de a reduce cheltuielile. Nemulțumirea? Bolojan spune că reducerea cheltuielilor este o soluție temporară, potrivit surselor Gândul.

Alte decizii adoptate în ședința coaliției

Inspirați de Nicușor Dan și grupul de lucru pe pensiile magistraților, liderii coaliției fac mai multe.

Vor un grup de lucru pentru reorganizarea Romsilva. Aici vor fi desființate direcții și vor mai rămâne doar 12, așa cum prevedea deja proiectul prezentat de către ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Al doilea grup de lucru ar fi pentru a modifica legislația electorală și pentru a reduce numărul de parlamentari.

Iar ultimul grup de lucru care va fi înființat ar fi pentru pregătirea unui pachet de măsuri care să ducă la relansarea economică a României.

Mai devreme, liderii coaliției de guvernare au fost la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan pentru a ajunge la o decizie pe reforma pensiilor magistraților. Acolo au stabilit că se va face un grup de lucru pe reforma pensiilor magistraților, așa cum a vrut PSD încă din octombrie. În acest sens, președintele se va întâlni miercuri cu partidele și cu reprezentanții din Justiție pentru consultări.

