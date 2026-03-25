Imagine controversată. Cât au ajuns să coste carburanții într-o benzinărie din Iași

O imagine surprinsă de curând la o benzinărie din Iași a devenit rapid virală pe rețelele sociale. Și asta din cauza tarifului practicat de stația respectivă: panoul de afișaj indica un preț șocant pentru carburant: 69,19 lei pe litru.

La prima vedere, prețul arătat a stârnit îngrijorare și reacții puternice din partea șoferilor, dar lucrurile s-au lămurit rapid.

Ce s-a întâmplat, de fapt

În contextul în care prețurile la combustibil au fost, deja, serios afectate de criza energetică globală, era și firesc ca românii să se sperie de acest preț, 69,19 lei/litru. Totuși, la scurt timp, s-a descoperit că, foarte probabil, a fost vorba despre o eroare de afișaj: un „6” a apărut în plus pe panou și a transformat prețul real de aproximativ 9,19 lei/litru într-unul exorbitant.

Fotografia a fost realizată în zona Șoseaua Nicolina, o zonă cu trafic intens în Iași, iar imaginea a generat numeroase comentarii, de la ironii până la îngrijorări serioase legate de evoluția pieței combustibililor.

Incidentul vine pe fondul tensiunilor internaționale cauzate de izbucnirea războiului din Iran, care a perturbat piețele energetice globale și a dus la fluctuații semnificative ale prețurilor la petrol și gaze. Într-un astfel de context sensibil, era de așteptat ca orice informație privind scumpiri bruște să fie amplificată și să genereze reacții rapide printre șoferi.

Reprezentanții benzinăriei nu au oferit încă un punct de vedere oficial. Cel mai probabil, însă, situația a fost cauzată de o defecțiune tehnică sau o eroare umană în configurarea panoului electronic de afișaj.

În prezent, prețurile carburanților în România rămân la un nivel ridicat, în multe stații din țară trecând de 10 lei pe litru atât la benzină, cât și la motorină. „Parcă nu mai sunt așa nasoale mașinile electrice…”, a comentat, cu ușoară ironie, cineva care a văzut fotografia de la stația de carburant din Iași.

