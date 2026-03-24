Ce mașină SH îți cumperi cu 1.000 de euro, acum, în martie 2026. Nu toată lumea are bani pentru una nouă, deci „la mâna a doua" e singura soluție.

La 1.000 de euro, potrivit unui anunț publicat pe cel mai mare site de anunțuri auto din România, poți cumpăra un VW Bora 1.4, din 2004, cu 320.000 de kilometri la bord.

O altă opțiune ar fi un Chevrolet Evanda (2004), o mașină ceva mai anonimă în România, model 2.0 CDX, benzină, cu doar 120.000 km parcurși.

Cei familiarizați cu Ford pot opta pentru un Fiesta 1.4 TDCI Ghia, din 2006, cu un kilometraj de 172.000 km.

Pentru cine dorește un Mercedes-Benz, la 5.000 de lei găsiți un model B200 CDI din 2008, cu motor 1991 cm3 și 140 CP, diesel, care are în bord 239.000 km.

La aceeași bani puteți cumpăra un Opel Meriva (2005), Peugeot 307 (2004), Mini ONE (2003), Renault Scenic (2006), Skoda Fabia 1.4 16V Comfort (2004) și chiar clasicul VW Golf 4 (1.9 TDI Tour), motor diesel, din 2004, cu un kilometraj de 350.000 km.

Daewoo Matiz la 5.000 de lei

La fix 5.000 de lei există opțiunea unui… Matiz E albastru, din 2007, motor pe benzină de 796 cm3 și 57.000 km.

Nu lipsește nici Loganul, în varianta MCV Ambiance dCi 1.5 K90, din 2006, cu „doar” 415.000 km în bord și ITP valabil până în septembrie 2026. Mașina costă 950 euro.

Cu 823 euro îți poți lua o Dacia Logan albă din 2005, cu motorul „nemuritor” 1.4 MPI, versiunea Ambiance. Mașina are 156.000 km și se află în Timișoara.

Printre cele mai ieftine mașini de pe site-ul auto este un Volkswagen Passat 1.8 T, cu 150 CP, fabricat în 2000. Kilometrajul indică 460.000 km. Se vinde la doar 550 euro deoarece mașina are ambreiajul defect.

