Imagini cu elicopterul care se pilotează singur. A fost livrat armatei SUA

Compania Sikorsky a anunțat finalizarea testelor și livrarea către United States Army a unui elicopter experimental UH-60MX Black Hawk, echipat cu tehnologie avansată de autonomie, capabilă să permită operarea cu sau fără pilot.

Tehnologie nouă pentru câmpul de luptă

„Armata dispune acum de un nou instrument care promovează viziunea sa prezentată în Inițiativa de Transformare a Armatei pentru a perfecționa și a certifica autonomia susținută de pilot”, a declarat Rich Benton, vicepreședinte și director general al Sikorsky.

„Această capabilitate va spori eficacitatea misiunilor și capacitatea de supraviețuire a militarilor de astăzi și va pune bazele sistemelor interconectate de mâine.”

Potrivit comunicatului emis, aeronava UH-60MX este integrată complet cu suita de autonomie MATRIX, dezvoltată pentru a permite trecerea rapidă de la zborul pilotat la cel autonom. Potrivit producătorului, sistemul oferă capacități precum detectarea automată a zonelor de aterizare și evitarea obstacolelor, inclusiv în condiții de vizibilitate redusă.

Noul model reprezintă primul Black Hawk din dotarea armatei americane dotat cu comenzi fly-by-wire cu autoritate deplină și pilotaj opțional, o etapă importantă în modernizarea flotei.

Elicopterul va fi utilizat de DEVCOM pentru testarea și evaluarea capacităților autonome. Programul vizează dezvoltarea unor platforme flexibile, capabile să opereze atât cu echipaj uman, cât și complet autonom.

Sistemul MATRIX este parte a inițiativelor mai ample de autonomie ale Lockheed Martin și stă la baza programului ALIAS al DARPA.

Ce avantaje operaționale are aeronava

Potrivit dezvoltatorilor, noua tehnologie ar putea crește eficiența misiunilor, reduce sarcina piloților și îmbunătăți supraviețuirea aeronavelor în zone periculoase. În același timp, arhitectura deschisă a sistemului ar permite reducerea costurilor de întreținere și integrarea unor capabilități viitoare.

Elicopterul UH-60MX ar urma să contribuie la dezvoltarea tacticilor și procedurilor pentru operațiuni mixte om-mașină, în contextul noilor provocări de securitate.

AUTORUL RECOMANDĂ