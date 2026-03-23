A fost din nou alertă la granița României, după ce ținte aeriene provenite din războiul ruso-ucrainean au fost detectate în apropiere de Tulcea. MApN a ridicat avioane de vânătoare, Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită.

S-a dat alarma, duminică seara, în jurul ore 21:30, în nordul județului Tulcea, unde autoritățile au activat sistemele de apărare după detectarea unor ținte aeriene în apropierea graniței României.

Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită, au fost ridicate, duminică seară, din Baza 57 Aeriană ‘Mihail Kogălniceanu’ după detectarea unor drone aeriene în apropiere de frontiera României cu Ucraina, contactul radar fiind pierdut când ținta evolua la est de localitatea Sulina.

„Duminică, 22 martie, în jurul 20:50, în urma detectării unor drone aeriene în apropiere de frontiera României cu Ucraina, două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită, au fost ridicate din Baza 57 Aeriană ‘Mihail Kogălniceanu’. Contactul radar a fost pierdut când ținta evolua la est de localitatea Sulina”, informează Ministerul Apărării Naționale.

Conform MApN, nu s-au raportat elemente de vehicul aerian căzute pe teritoriul național, iar alerta aeriană a încetat la ora 22:00.

RO-Alert în Tulcea

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis un mesaj RO-ALERT pentru populație, să rămână în adăposturi, departe de ferestre întruct există posibilitatea căderii unor obiecte pe teritoriul național, potrivit Antena 3.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată: 90 minute”, se arată în mesajul RO-ALERT.

Potrivit autorităților, alerta a fost declanșată după ce Statul Major al Forțelor Aeriene a detectat mai multe ținte în apropierea spațiului aerian românesc.

Recomandarea autorului:

