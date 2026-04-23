Surse: Miniștrii PSD vor merge, la ora 14.00, la Guvern pentru a-și depune demisiile

Surse: Miniștrii PSD vor merge, la ora 14.00, la Guvern pentru a-și depune demisiile
Miniștrii PSD vor merge astăzi la Guvern, la ora 14.00, pentru a-și depune demisiile, potrivit unor surse politice

UPDATE 10:30: Miniștrii PSD își depun demisiile la ora 14, la Guvern, susțin surse politice. Potrivit acestora, miniștrii PSD nu vor participa la ședința de guvern care începe la ora 11.00.

La ședință vor merge, cel mai probabil, secretari de stat.

Potrivit unor surse politice, miniștrii PSD nu vor participa la reuniunea Cabinetului, însă, pentru a evita blocarea activității guvernamentale, atribuțiile au fost deja delegate către secretari de stat din partea PNL, USR și UDMR, în funcție de fiecare minister. Conducerea PSD a dat, miercuri, un vot în unanimitate pentru retragerea miniştrilor săi din Guvern joi.

Care sunt membrii PSD din Guvern care se vor retrage

Toți miniștrii PSD ar urma să demisioneze joi din Cabinetul condus de premierul Ilie Bolojan, după decizia partidului de a retrage sprijinul politic pentru acesta. Membrii PSD din Guvern care se vor retrage sunt:

  • Marian Neacșu – viceprim-ministru
  • Alexandru Rogobete – ministrul Sănătății
  • Ciprian Șerban – ministrul Transporturilor și Infrastructurii
  • Florin-Ionuț Barbu – ministrul Agriculturii și Dezvoltării rurale
  • Bogdan Ivan – ministrul Energiei
  • Radu Marinescu – ministrul Justiției
  • Petre Florin-Manole – ministrul Muncii și Solidarității sociale

Ilie Bolojan pregătește primele mutări în Guvern

Premierul Ilie Bolojan a subliniat miercuri că, la întâlnirea cu reprezentanții UDMR, s-a convenit ca, în cazul retragerii miniștrilor PSD, să fie înlocuite cât se poate de repede posturile vacante cu titularii portofoliilor care rămân.

Robert Negoiță respinge eticheta de „bolojenist”. El susține că și alți membri PSD gândesc similar „Discutăm de niște obiective și principii”

„Am discutat despre funcționarea guvernului în această situație ipotetică în care miniștrii PSD s-ar retrage și am convenit ca, în această situație, să înlocuim cât se poate de repede posturile vacante cu titularii portofoliilor care rămân, în așa fel încât proiectele care sunt în derulare să poată fi promovate și derulate în continuare”, a explicat Bolojan.

Cum și-au împărțit PNL și USR portofoliile PSD

Sursele Gândul au dezvăluit care sunt numele de pe listele PNL și USR pentru înlocuirea miniștrilor PSD, care ar urma joi să își dea demisia din Guvern. Publicăm integral lista:

Ministerul Transporturilor – Ilie Bolojan
Ministerul Justiției – Cătălin Predoiu

USR
Ministerul Agriculturii – Diana Buzoianu
Ministerul Energiei – Radu Miruță
Ministerul Muncii – Oana Ţoiu

UDMR
Ministerul Sănătății – Cseke Attila

