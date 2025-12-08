Un experiment elvețian. Schi gratis în țara cea mai scumpă din Europa 

În timp ce schiul devine un lux în toată țara, o firmă mică dintr-un canton din Elveția merge complet împotriva curentului. Acolo, un abonament de o zi la schi costă zero euro, iar în spatele acestui proiect gratuit și îndrăzneț este un om care și-a făcut de mult averea, potrivit publicației Blick, parte a trustului media Ringier.

„Deviza «toată lumea schiază» nu va mai exista în Elveția” – acesta era pronosticul formulat pentru Blick în octombrie 2024 de expertul în turism Jürg Stettler.

Accesul la pârtii, gratuit în fiecare zi

Nu toată lumea își mai poate permite să schieze, mai ales că prețurile la teleferice și abonamente cresc constant în Elveția de ani. Tocmai de aceea micul domeniu Télégiettes, situat deasupra orașului Monthey, în Valais, iese cu atât mai mult în evidență.

Accesul la pârtii este complet gratuit, în fiecare zi de funcționare. La o distanță între 1.300 și 1.800 de metri altitudine, pasionații de sporturi de iarnă au la dispoziție opt kilometri de pârtii, trasee pentru rachete de zăpadă și o pistă de schi fond.

Télégiettes atrage astfel atenția presei internaționale: Zeit îl descrie pe proprietarul său, Alain Bosco, drept un „Robin Hood al teleschiului”. Iar revista Süddeutsche Zeitung a desemnat Télégiettes drept „cea mai ieftină stațiune de schi din lume” la începutul anului.

Domeniu schiabil cu doi „angajați”

Două persoane administrează întregul domeniu schiabil Alain Bosco, originar din Valais, a învățat să schieze în anii 70 pe unul dintre cele două teleschiuri. Acum 20 de ani, a cumpărat stațiunea aflată în faliment și a modernizat-o, povestește el.

De atunci, administrează domeniul împreună cu prietenul său David Monod.

„Facem aproape totul noi înșine”, spune el. În timpul sezonului, doi până la patru voluntari din satul vecin Monthey vin să dea o mână de ajutor. Cum cei doi parteneri se ocupă singuri de întreaga administrare, Télégiettes este deschis doar două weekenduri pe lună, din decembrie până în aprilie.

Iar acum, Alain Bosco vrea să înceapă pregătirile pentru sezon: securizarea pârtiilor, deszăpezirea, verificarea dispozitivelor antiavalanșă și repunerea în funcțiune a instalațiilor de teleschi.

Afacerea fără profit

De la preluare, activitatea nu a generat niciodată profit. „Fac asta pentru că îmi doresc cu adevărat ca schiul să rămână accesibil tuturor”, asigură Basco, originar din Valais. Și adaugă, pe jumătate în glumă: „Schiul este acum mai scump decât golful!”. Dar el investește timp de drag în acest proiect.

„Cu doar două weekenduri în patru luni, totul rămâne într-o limită rezonabilă”. Este o afacere care nu își acoperă costurile de peste 20 de ani și presupune o anumită rezervă financiară. Iar Alain Bosco o are: în 2009, a vândut start-up-ul pe care îl fondase unui antreprenor hotelier suedez.

De unde vin banii

Astăzi, acest bărbat italo-elvețian este activ în domeniul imobiliar.

În Sardinia, unde petrece câteva luni pe an, închiriază vile. De asemenea, el deține și mai multe case în Elveția. Peste o jumătate de milion de euro investiți deja.

Administrarea domeniului costă peste 64.000 de euro pe an. Alain Bosco finanțează jumătate din sumă din propriul buzunar. Pe termen lung, asta înseamnă peste 535.000 de euro investiți în proiectul său de suflet. Cealaltă jumătate a bugetului vine din donații și contribuții comunale. Într-o perioadă în care schiul este considerat un sport de lux, iar tarifele variază în funcție de cerere, Télégiettes este o adevărată excepție.

Nicio altă stațiune din Elveția nu oferă acces complet gratuit. Totuși, și marile stațiuni observă că ofertele gratuite atrag publicul: în Aletsch Arena, programul „Schgi fer frii” le permite celor sub 16 ani să schieze gratuit în fiecare sâmbătă.

În regiunea Jungfrau, până la trei copii din aceeași familie pot schia fără să plătească sâmbăta, dacă un adult cumpără un bilet de o zi sau de după-amiază. Dar gratuitate absolută la schi este doar la Alain Bosco.

