Prima pagină » Actualitate » Care sunt cele mai ieftine stațiuni de schi din Europa. Unele se află la doar câteva ore de România

Care sunt cele mai ieftine stațiuni de schi din Europa. Unele se află la doar câteva ore de România

16 dec. 2025, 10:47, Actualitate
Care sunt cele mai ieftine stațiuni de schi din Europa. Unele se află la doar câteva ore de România

Costul pentru o vacanță la schi poate să ajungă rapid la o sumă de patru cifre atunci când pui la socoteală și echipamentul, abonamentul la teleschi, cazarea, zborurile, mesele de pe pârtie și băuturile après-ski. Un nou studiu indică faptul că există destinații europene unde bugetul se întinde considerabil mai mult.

Italia este în topul destinațiilor cu stațiuni de schi ieftine

Bardonecchia, situată în nord-vestul Italiei, s-a clasat pe primul loc în topul celor mai ieftine stațiuni pentru adulți, dintr-un total de 32 de destinații analizate.  În același timp, Passo Tonale, din regiunea Trentino, a obținut primul loc în clasamentul stațiunilor de schi pentru familii, pentru al doilea an consecutiv.

Studiul a comparat prețurile pentru abonamentele de teleschi, închirierea echipamentului, lecțiile de schi, mesele și băuturile, pentru a calcula prețul unei săptămâni complete în fiecare stațiune.

O vacanță în Passo Tonale costă 2.043 de euro pentru o familie, adică aproape jumătate din cât ai plăti în Saalbach, Austria, unde costurile pot ajunge la 4.616 euro.

Slovenia și Bulgaria, alternative ieftine și aproape de România

Stațiunile de la vecinii bulgari se mențin printre cele mai accesibile din Europa. Boroveț ocupă locul al doilea în clasamentul pentru adulți, iar Banscko se regăsește atât în clasamentul adulților, cât și al familiilor, fiind apreciată pentru raportul calitate-preț.

În acest top apare și Kranjska, din Slovenia, pe locul patru pentru familii, deși a înregistrat o creștere semnificativă de preț, de 23,5%, ajungând la 2.407 euro pentru o vacanță completă.

Cele mai ieftine stațiuni de schi pentru adulți – 2026

  1. Bardonecchia, Italia
  2. Boroveț, Bulgaria
  3. Geilo, Norvegia
  4. Bansko, Bulgaria
  5. Sauze, Italia
  6. Sestriere, Italia
  7. Le Corbier, Franța
  8. Cervinia, Italia
  9. Kronplatz, Italia
  10. La Thuile, Italia

Cele mai ieftine stațiuni de schi pentru familii – 2026

  1. Passo Tonale, Italia
  2. Bardonecchia, Italia
  3. Bansko, Bulgaria
  4. Kranjska Gora, Slovenia
  5. Beitostølen, Norvegia
  6. Geilo, Norvegia
  7. Pyhä, Finlanda
  8. Arinsal, Andorra
  9. Sestriere, Italia
  10. La Thuile, Italia

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Anunțul meteorologilor: Temperaturi mai mari decât cele normale până la sfârșitul anului
Digi24
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat
Cancan.ro
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Adevarul
Cum poate exploata Ucraina vulnerabilitățile sistemului de apărare al Rusiei. Mutarea ce poate da o lovitură devastatoare capacităților Moscovei
Mediafax
Competiții record pe piața muncii în 2025: 160 de candidați pe un job
Click
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
Digi24
Un secret nuclear îngropat în ghețarii din Himalaya: Cum a pierdut CIA un dispozitiv cu material radioactiv pe „acoperișul lumii”
Cancan.ro
Lovitură de teatru! Încearcă să pună mâna pe averea Rodicăi Stănoiu cu orice preț
Ce se întâmplă doctore
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Exclusiv | Top 5 Cele mai bine vândute mașini SH din România în 2025. Preferințe: motorină vs. benzină
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Descopera.ro
O descoperire legată de intestin ar putea schimba modul în care tratăm obezitatea și diabetul
SCANDAL O ședință a Congresului din Mexico City s-a încheiat cu bătaie. Deputatele s-au îmbrâncit și s-au tras de păr. Care a fost cauza conflictului
11:58
O ședință a Congresului din Mexico City s-a încheiat cu bătaie. Deputatele s-au îmbrâncit și s-au tras de păr. Care a fost cauza conflictului
FLASH NEWS Nicușor Dan, la Summitul Statelor UE de pe Flancul Estic: „Eu personal sunt destul de pesimist cu privire la intenția Rusiei de a avea o pace”
11:33
Nicușor Dan, la Summitul Statelor UE de pe Flancul Estic: „Eu personal sunt destul de pesimist cu privire la intenția Rusiei de a avea o pace”
VIDEO Ion Cristoiu: Votul de la Senat a adâncit prăpastia din Coaliția de guvernare. Pe când ruperea?
11:31
Ion Cristoiu: Votul de la Senat a adâncit prăpastia din Coaliția de guvernare. Pe când ruperea?
LIVE UPDATE 🚨 Pace în Ucraina. Negocierile privind teritoriul sunt „complicate”. Garanțiile de securitate nu vor fi pe masă pentru totdeauna, avertizează americanii
11:03
🚨 Pace în Ucraina. Negocierile privind teritoriul sunt „complicate”. Garanțiile de securitate nu vor fi pe masă pentru totdeauna, avertizează americanii
ACUM Călin Georgescu a ajuns la Poliția din Buftea: „România e în Europa nu ca să se teamă, ci ca să fie respectată”
10:57
Călin Georgescu a ajuns la Poliția din Buftea: „România e în Europa nu ca să se teamă, ci ca să fie respectată”

Cele mai noi