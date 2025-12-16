Care sunt cele mai ieftine stațiuni de schi din Europa. Unele se află la doar câteva ore de România

Costul pentru o vacanță la schi poate să ajungă rapid la o sumă de patru cifre atunci când pui la socoteală și echipamentul, abonamentul la teleschi, cazarea, zborurile, mesele de pe pârtie și băuturile après-ski. Un nou studiu indică faptul că există destinații europene unde bugetul se întinde considerabil mai mult.

Italia este în topul destinațiilor cu stațiuni de schi ieftine

Bardonecchia, situată în nord-vestul Italiei, s-a clasat pe primul loc în topul celor mai ieftine stațiuni pentru adulți, dintr-un total de 32 de destinații analizate. În același timp, Passo Tonale, din regiunea Trentino, a obținut primul loc în clasamentul stațiunilor de schi pentru familii, pentru al doilea an consecutiv.

Studiul a comparat prețurile pentru abonamentele de teleschi, închirierea echipamentului, lecțiile de schi, mesele și băuturile, pentru a calcula prețul unei săptămâni complete în fiecare stațiune.

O vacanță în Passo Tonale costă 2.043 de euro pentru o familie, adică aproape jumătate din cât ai plăti în Saalbach, Austria, unde costurile pot ajunge la 4.616 euro.

Slovenia și Bulgaria, alternative ieftine și aproape de România

Stațiunile de la vecinii bulgari se mențin printre cele mai accesibile din Europa. Boroveț ocupă locul al doilea în clasamentul pentru adulți, iar Banscko se regăsește atât în clasamentul adulților, cât și al familiilor, fiind apreciată pentru raportul calitate-preț.

În acest top apare și Kranjska, din Slovenia, pe locul patru pentru familii, deși a înregistrat o creștere semnificativă de preț, de 23,5%, ajungând la 2.407 euro pentru o vacanță completă.

Cele mai ieftine stațiuni de schi pentru adulți – 2026

Bardonecchia, Italia Boroveț, Bulgaria Geilo, Norvegia Bansko, Bulgaria Sauze, Italia Sestriere, Italia Le Corbier, Franța Cervinia, Italia Kronplatz, Italia La Thuile, Italia

Cele mai ieftine stațiuni de schi pentru familii – 2026

Passo Tonale, Italia Bardonecchia, Italia Bansko, Bulgaria Kranjska Gora, Slovenia Beitostølen, Norvegia Geilo, Norvegia Pyhä, Finlanda Arinsal, Andorra Sestriere, Italia La Thuile, Italia

