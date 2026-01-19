Prima pagină » Actualitate » Imagini incredibile din Rusia: 50 de alergători au participat la un ultramaraton la -41 de grade, în cel mai rece oraș de pe Pământ

Imagini incredibile din Rusia: 50 de alergători au participat la un ultramaraton la -41 de grade, în cel mai rece oraș de pe Pământ

Bianca Dogaru
19 ian. 2026, 10:56, Actualitate

Un ultramaraton desfășurat la temperaturi extreme a atras atenția la nivel mondial, după ce CNN a publicat imagini spectaculoase din Oimiakon, Rusia, una dintre cele mai reci zone de pe planetă. Cunoscut drept „Polul Frigului”, orășelul a fost din nou gazda uneia dintre cele mai dure competiții de anduranță. 

Cincizeci de alergători au luat startul în zorii zilei, din orașul Tomtor, pe traseul care leagă localitatea de Oimiakon. La minus 41 de grade Celsius, participanții s-au confruntat cu frig extrem, respirație îngreunată și corpuri acoperite de gheață.

În ciuda condițiilor severe, câștigătorul competiției a reușit să termine cursa de 50 de kilometri în doar 3 ore și 28 de minute.

Oimiakon este un orășel izolat din Siberia și este considerat pe scară largă cel mai rece loc locuit permanent de pe Pământ, unde temperaturile pot scădea extrem de jos, la peste -60°C.

