Imagini INEDITE cu Ionuț Moșteanu după ce a plecat de la Ministerul Apărării. Cum a fost surprins politicianul USR

Ionuț Moșteanu și-a revenit foarte repede după scandalul demiterii din funcția de ministru al Apărării, din care a ieșit foarte șifonat. În ce ipostaze l-au surprins paparazzi CANCAN pe politicianul USR.

CANCAN a surprins imagini inedite cu fostul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, care a fost demis (sau și-a dat demisia) după un scandal rușinos, legat de diplomele politicianului USR.

Se pare că Moșteanu și-a revenit foarte repede din acest șoc. La scurt timp după demisie, Moșteanu a fost surprins la o petrecere, la un cunoscut local din București, iar imaginile pot fi văzute AICI.

Ionuț Moșteanu a demisionat, vineri, din funcția de ministru al Apărării, în urma scandalului privind studiile sale universitare. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a lui Ionuț Moșteanu.

Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării

„Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR și le mulțumesc pentru susținere și încredere. Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română”, își începe mesajul Ionuț Moșteanu.

Moşteanu, acuzat că şi-a falsificat studiile

În primele poziții publice, în CV-ul lui Ionuț Moșteanu apărea facultatea Athenaeum, în timp ce acum apare Bioterra.

Ziariștii de la Libertatea au publicat joi un articol din care reiese că, pe lângă neclarităţile din CV-ul lui Moşteanu, ar mai fi şi ilegalităţi. Astfel, în perioada 2015 – 2016, acesta era consilier de ministru în Ministerul Transporturilor și membru în CA al unor companii de stat.