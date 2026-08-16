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Cum arată acum locul impactului devastator de la Brașov, unde și-au pierdut viața doi oameni

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La doar câteva zile după ce un bărbat de 50 de ani din Brașov a lovit mortal cu mașina doi pietoni și a rănit grav un al treilea, pe Strada Mureșenilor, locul impactului păstrează încă urme vizibile. Gândul vă prezintă imagini exclusive.

În imaginile surprinse de Gândul se observă cum colțul clădirii aflat în apropierea trotuarului a fost afectat serios în urma impactului dintre autovehicul și cei trei turiști. Tencuiala este crăpată pe o porțiune extinsă, iar una dintre fisuri traversează peretele pe diagonală.

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În partea inferioară, zidul are mai multe porțiuni desprinse și zone cu tencuiala deteriorată. De asemenea, la baza peretelui se observă mai multe zone afectate, inclusiv colțul clădirii, de unde s-au desprins mai multe bucăți de material.

În urma accidentului, doi oameni au murit și altul a fost rănit grav

Reamintim că un bărbat în vârstă de 50 de ani a sărit cu autoturismul peste un sens giratoriu, a intrat cu viteză pe strada Mureșenilor şi apoi a pătruns pe trotuar și a lovit în plin un grup de pietoni care așteptau la o trecere. Doi dintre aceștia au murit, iar o a treia persoană a fost grav rănită.

Victimele erau doi turiști din Germania și un bărbat din Piatra Neamț. Șoferul a fost și el transportat la spital după accident. Tânărul român care și-a pierdut viața în tragedia de pe strada Mureșenilor se numea Alexandru și avea doar 26 de ani.

Bărbatul care i-a ucis pe cei doi turiști a fost reținut

Șoferul din Brașov a fost reținut după ce autoritățile au constatat că accidentul cumplit produs marți seară a fost provocat de o stare medicală a conducătorului auto.

Reprezentanții IPJ Brașov au anunțat vineri că, în urma cercetărilor și a probatoriului administrat până în acest moment, una dintre principalele concluzii este că accidentul a fost provocat de o stare medicală a conducătorului auto.

„Actele medicale pe care le-am adunat până în acest moment arată faptul că bărbatul de 50 de ani cunoștea faptul că suferă de o afecțiune medicală cronică, a urmat un tratament, tratament pe care în mod conștient și l-a întrerupt”, a declarat un reprezentant al IPJ Brașov.

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