Prima pagină » Actualitate » Imagini spectaculoase. După o finală ireală și bătălii continue, Senegalul câștigă Cupa Cupei Africii pe Națiuni din 2025 împotriva Marocului

Imagini spectaculoase. După o finală ireală și bătălii continue, Senegalul câștigă Cupa Cupei Africii pe Națiuni din 2025 împotriva Marocului

19 ian. 2026, 07:32, Actualitate
Imagini spectaculoase. După o finală ireală și bătălii continue, Senegalul câștigă Cupa Cupei Africii pe Națiuni din 2025 împotriva Marocului
După o finală ireală și bătălii continue, Senegalul câștigă Cupa Cupei Africii / Sursa FOTO: Profimedia

Selecționata de fotbal a Senegalului a câștigat Cupa Africii pe Națiuni 2026, găzduită de Maroc, după ce a învins în finală, duminică seara, la Rabat, echipa țării gazdă, cu 1-0.

Unicul gol a meciului a fost marcat în prelungiri de Pape Gueye, mijlocașul echipei Villarreal.

Finală plină de momente tensionate

Finala de la Cupa Africii pe Națiuni 2026 a avut momente tensionate după ce marocanii au primit un penalty în minutele adiționale ale meciului. Atunci, senegalezii au părăsit terenul în semn de protest, îndemnați de selecționerul Pape Bouna Thiaw.

După aproape un sfert de oră de întrerupere, „Leii din Teranga” au revenit pe gazon, convinși de starul Sadio Mane, și jocul s-a reluat.

Atacantul Brahim Diaz, de la Real Madrid, a executat lamentabil penalty-ul acordat de arbitrul congolez Jean-Jacques Ndala Ngambo, portarul Edouard Mendy apărând execuția sa în stil Panenka.

Senegalul a dat golul victoriei prin Pape Gueye, mijlocaș la Villarreal, în Spania. Este al doilea titlu continental obținut de „lei”, după cel din 2021.

Pe teren au fost o serie de staruri internaționale, precum Mamadou Sarr, Idrissa Gueye, Pape Gueye, Nicolas Jackson, Sadio Mané, Achraf Hakimi,  Noussair Mazraoui, Brahim Diaz sau Abde Ezzalzouli.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Un suporter din Congo, vedetă la Cupa Africii: a stat nemișcat pe parcursul meciurilor. De ce a cedat la ultima partidă și cum l-a umilit un fotbalist

Oferte pe bandă rulantă pentru Ngezana. „Nu știu dacă voi mai fi jucătorul FCSB după Cupa Africii”

Recomandarea video

Citește și

TURISM „Efectul Trump” în America Latină: stabilitatea ar putea transforma Venezuela într-o destinație turistică, nu doar exportator de petrol
06:00
„Efectul Trump” în America Latină: stabilitatea ar putea transforma Venezuela într-o destinație turistică, nu doar exportator de petrol
STRATEGIE Războiul resurselor în 2026: în lupta mondială pentru minerale critice, Donald Trump bagă 7,5 miliarde de dolari. În ce investește Pentagonul ca să-și asigure aprovizionarea strategică
06:00
Războiul resurselor în 2026: în lupta mondială pentru minerale critice, Donald Trump bagă 7,5 miliarde de dolari. În ce investește Pentagonul ca să-și asigure aprovizionarea strategică
SĂNĂTATE Finlanda a aflat secretul: legătura surprinzătoare dintre copii și viteza de îmbătrânire
05:30
Finlanda a aflat secretul: legătura surprinzătoare dintre copii și viteza de îmbătrânire
ȘTIINȚĂ Alarmă în laboratoarele din SUA: ce boală a învățat să „păcălească” tratamentele cu un singur medicament
05:10
Alarmă în laboratoarele din SUA: ce boală a învățat să „păcălească” tratamentele cu un singur medicament
ȘTIINȚĂ Oamenii de știință suedezi au descoperit că primii oameni vânau cu otravă acum 60.000 de ani
05:00
Oamenii de știință suedezi au descoperit că primii oameni vânau cu otravă acum 60.000 de ani
AUTO Ce reguli trebuie să respecți când semaforul este verde intermitent la dreapta. Situații în care poți rămâne fără permis
22:39
Ce reguli trebuie să respecți când semaforul este verde intermitent la dreapta. Situații în care poți rămâne fără permis
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc”
Cancan.ro
BREAKING! Mario Iorgulescu, urmărit și bătut în Italia
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Curentul ar putea fi mai ieftin — dar românii nu vor să schimbe furnizorul
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Cancan.ro
Orașele din România în care ninge 6 zile în luna mai, potrivit meteorologilor EaseWeather
Ce se întâmplă doctore
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Reguli și obligații în 2026 la semaforul verde intermitent la dreapta. În ce situații se reține permisul de conducere
Descopera.ro
De ce bărbații preferă femei mai tinere? Este simplu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Născut în familia unui tâmplar, nu a avut bani să studieze. A ajuns mai târziu unul dintre marii INVENTATORI ai lumii. Din modestie, a refuzat titlul de nobil
ECONOMIE Infrastructura României, cursă contracronometru în 2026: Avem miliarde din PNRR, dar n-are cine să toarne asfaltul. Drumurile, între presiunea timpului și criza de personal
06:00
Infrastructura României, cursă contracronometru în 2026: Avem miliarde din PNRR, dar n-are cine să toarne asfaltul. Drumurile, între presiunea timpului și criza de personal
PORTRET „Miracolul” argentinian 2026 se numește „El Loco”. Cum a învins Javier Milei criza și a restituit SUA 2,5 miliarde de dolari
05:00
„Miracolul” argentinian 2026 se numește „El Loco”. Cum a învins Javier Milei criza și a restituit SUA 2,5 miliarde de dolari
NEWS ALERT Tragedie feroviară în Spania. Cel puțin 21 de morți și zeci de răniți după ce două trenuri de mare viteză au deraiat și s-au ciocnit în Adamuz
22:27
Tragedie feroviară în Spania. Cel puțin 21 de morți și zeci de răniți după ce două trenuri de mare viteză au deraiat și s-au ciocnit în Adamuz
FLASH NEWS PSD votează proiectul de hotărâre pentru sesizarea Curții Europene de Justiție cu privire la Mercosur
22:08
PSD votează proiectul de hotărâre pentru sesizarea Curții Europene de Justiție cu privire la Mercosur
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 19 ianuarie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 19 ianuarie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
FLASH NEWS Ministrul Muncii oferă asigurări pensionarilor referitor la mica recalculare: „Mai sunt documente de primit”
21:33
Ministrul Muncii oferă asigurări pensionarilor referitor la mica recalculare: „Mai sunt documente de primit”

Cele mai noi

Trimite acest link pe