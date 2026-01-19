Imagini spectaculoase. După o finală ireală și bătălii continue, Senegalul câștigă Cupa Cupei Africii pe Națiuni din 2025 împotriva Marocului

Selecționata de fotbal a Senegalului a câștigat Cupa Africii pe Națiuni 2026, găzduită de Maroc, după ce a învins în finală, duminică seara, la Rabat, echipa țării gazdă, cu 1-0.

Unicul gol a meciului a fost marcat în prelungiri de Pape Gueye, mijlocașul echipei Villarreal.

Finală plină de momente tensionate

Finala de la Cupa Africii pe Națiuni 2026 a avut momente tensionate după ce marocanii au primit un penalty în minutele adiționale ale meciului. Atunci, senegalezii au părăsit terenul în semn de protest, îndemnați de selecționerul Pape Bouna Thiaw.

După aproape un sfert de oră de întrerupere, „Leii din Teranga” au revenit pe gazon, convinși de starul Sadio Mane, și jocul s-a reluat.

Atacantul Brahim Diaz, de la Real Madrid, a executat lamentabil penalty-ul acordat de arbitrul congolez Jean-Jacques Ndala Ngambo, portarul Edouard Mendy apărând execuția sa în stil Panenka.

Senegalul a dat golul victoriei prin Pape Gueye, mijlocaș la Villarreal, în Spania. Este al doilea titlu continental obținut de „lei”, după cel din 2021.

Pe teren au fost o serie de staruri internaționale, precum Mamadou Sarr, Idrissa Gueye, Pape Gueye, Nicolas Jackson, Sadio Mané, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Brahim Diaz sau Abde Ezzalzouli.

