Disperarea este cuvântul care poate descrie cel mai bine ce se întâmplă, acum, în cartierul Rahova din București. În această dimineață, o explozie puternică a zguduit întreaga zonă, 3 persoane au murit, iar alte 13 sunt rănite.

Bucăți din blocul afectat de deflagrație un tablou cu tușe apocaliptice

Se vorbește despre o acumulare de gaze, despre faptul că autoritățile nu au fost în stare să prevină o astfel de tragedie, iar oamenii doresc să știe de ce s-a ajuns în această situație și cine sunt vinovații.

Un bărbat vorbește cu o femeie al cărei apartament a fost afectat de explozie, iar aceasta confirmă că avea pe cineva acolo.

„Aveați pe cineva acolo?”, întreabă bărbatul. „Da, da, da”, comfirmă femeia. „Aoleu!”, strigă bărbatul, cuprins de emoție și marcat vizibil de disperarea din glasul femeii.

PMB a activat fondul de urgență

Stelian Bujduveanu, edilul interimar al Capitalei a transmis că PMB a activat fondul de urgență, astfel încât persoanele evacuate să poată fi relocate rapid, în condiții sigure și demne. Demersul vine după explozia de vineri dimineață la un bloc de locuințe din cartierul Rahova. Până în prezent, autoritățile au anunțat trei morți și 13 răniți după explozie.