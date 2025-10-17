Prima pagină » Actualitate » Imagini TERIFIANTE de la locul tragediei, strigăte de disperare. „Aveați pe cineva acolo? Da, da, da. Aoleu!”

Imagini TERIFIANTE de la locul tragediei, strigăte de disperare. „Aveați pe cineva acolo? Da, da, da. Aoleu!”

Cristian Lisandru
17 oct. 2025, 13:03, Actualitate
Imagini TERIFIANTE de la locul tragediei, strigăte de disperare. „Aveați pe cineva acolo? Da, da, da. Aoleu!”
Galerie Foto 16

Disperarea este cuvântul care poate descrie cel mai bine ce se întâmplă, acum, în cartierul Rahova din București. În această dimineață, o explozie puternică a zguduit întreaga zonă, 3 persoane au murit, iar alte 13 sunt rănite.

  • Bucăți din blocul afectat de deflagrație se desprind, oamenii privesc cu îngrijorare către un tablou cu tușe apocaliptice, se întreabă dacă mai sunt oameni prinși sub dărâmături și cum a fost posibilă o astfel de tragedie.
  • Se vorbește despre o acumulare de gaze, despre faptul că autoritățile nu au fost în stare să prevină o astfel de tragedie, iar oamenii doresc să știe de ce s-a ajuns în această situație și cine sunt vinovații.

Un bărbat vorbește cu o femeie al cărei apartament a fost afectat de explozie, iar aceasta confirmă că avea pe cineva acolo.

„Aveați pe cineva acolo?”, întreabă bărbatul. „Da, da, da”, comfirmă femeia. „Aoleu!”, strigă bărbatul, cuprins de emoție și marcat vizibil de disperarea din glasul femeii.

PMB a activat fondul de urgență

Stelian Bujduveanu, edilul interimar al Capitalei a transmis că PMB a activat fondul de urgență, astfel încât persoanele evacuate să poată fi relocate rapid, în condiții sigure și demne. Demersul vine după explozia de vineri dimineață la un bloc de locuințe din cartierul Rahova. Până în prezent, autoritățile au anunțat trei morți și 13 răniți după explozie.

La fața locului au fost trimise 11 autospeciale de stingere, 3 autoscări, 2 autospeciale de descarcerare, 18 ambulanțe SMURD, 4 unități de terapie intensivă mobilă, 1 punct de comandă mobil și 1 autospecială CBRN, 2 containere multirisc (dintre care unul de la Unitatea Specială de Intervenție în Situații de Urgență), Grupul Special de Salvatori, 1 punct medical avansat și 5 autospeciale de transport personal și victime multiple și directorul de operațiuni de salvare medicală.

Salvatorii prezenți la fața locului asigură evacuarea locatarilor din imobilul afectat și execută misiuni de căutare pentru identificarea altor posibile persoane surprinse.

Citește și

ULTIMA ORĂ Premierul Ilie Bolojan, PRIMA REACȚIE după explozia din Sectorul 5: „Din primele informări ale ISC, acest bloc va fi probabil demolat”
13:24
Premierul Ilie Bolojan, PRIMA REACȚIE după explozia din Sectorul 5: „Din primele informări ale ISC, acest bloc va fi probabil demolat”
ULTIMA ORĂ Specialiștii în construcții sunt uimiți că blocul nu s-a prăbușit, în urma exploziei: „Fenomenal! E mare minune că blocul a rămas în picioare”
13:18
Specialiștii în construcții sunt uimiți că blocul nu s-a prăbușit, în urma exploziei: „Fenomenal! E mare minune că blocul a rămas în picioare”
ACTUALITATE Se schimbă modul în care este stabilită valabilitatea permiselor de conducere în România. Șoferii vor depinde de medic, dacă legea va fi adoptată
13:12
Se schimbă modul în care este stabilită valabilitatea permiselor de conducere în România. Șoferii vor depinde de medic, dacă legea va fi adoptată
ACTUALITATE SURSE: Două victime ale EXPLOZIEI din cartierul Rahova urmează să fie transferate în Belgia și Germania
13:04
SURSE: Două victime ale EXPLOZIEI din cartierul Rahova urmează să fie transferate în Belgia și Germania
REACȚIE Primăria Capitalei a activat fondul de urgență după EXPLOZIA din cartierul Rahova. Bujduveanu: „Toate persoanele evacuate vor fi relocate rapid”
12:38
Primăria Capitalei a activat fondul de urgență după EXPLOZIA din cartierul Rahova. Bujduveanu: „Toate persoanele evacuate vor fi relocate rapid”
ACTUALITATE Calendar ortodox 18 octombrie 2025. Cui spui „La mulți ani” sâmbătă. Mii de români poartă acest nume biblic
12:38
Calendar ortodox 18 octombrie 2025. Cui spui „La mulți ani” sâmbătă. Mii de români poartă acest nume biblic
Mediafax
Explozie devastatoare într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei! Doi morți și 12 răniți | GALERIE FOTO-VIDEO
Digi24
VIDEO Momentul exploziei dintr-un bloc din Rahova, surprins într-un magazin de camerele de supraveghere
Cancan.ro
BREAKING | Explozie la un bloc din Sectorul 5 al Capitalei! S-a activat planul roșu de intervenție
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști, riști să o pățești grav”
Mediafax
Un liceu din proximitatea exploziei din Capitală a fost puternic afectat. Imagini din sălile de clasă. 10 copii, răniți
Click
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
Cancan.ro
Vedetă TV, ucisă de iubit! Vecinii au fost martori la chinurile trăite de tânăra de 29 de ani. Polițiștii au intrat cu forța în casa ei
Ce se întâmplă doctore
După trei ani de luptă cu scleroza multiplă, boala a intrat în remisie: „Voi trăi mai mult decât credeam”
observatornews.ro
Klaus Iohannis a decis să nu plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de ANAF. Va fi dat în judecată
StirileKanalD
VIDEO Explozie Rahova: O femeie însărcinată de doar 24 de ani, găsită moartă sub o placă de beton, la etajul 6
KanalD
Explozie puternică la un bloc din București în această dimineață.Bilanț: 17 răniți și 4 morți. O femeie însărcinată, găsită moartă printre dărâmături
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
De ce cifra 4 aduce GHINION în unele culturi?
Evz.ro
Explozie în Rahova. ANRE susține că sigiliul de gaze fusese rupt cu puțin timp înainte de deflagrație
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Explozie într-un bloc de pe Calea Rahovei! Autoritățile au activat Planul roșu și există și victime la fața locului
RadioImpuls
Adriana Ochișanu, motivul pentru care nu a anulat spectacolele când fiul ei era în stare gravă la spital: "Cântam și mi se punea un nod în gat să plâng". Adevărul nespus din spatele evenimentelor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Fără cântec de adio – MTV își închide ecranele muzicale. 20 de momente care au definit o eră