Disperarea este cuvântul care poate descrie cel mai bine ce se întâmplă, acum, în cartierul Rahova din București. În această dimineață, o explozie puternică a zguduit întreaga zonă, 3 persoane au murit, iar alte 13 sunt rănite.
Un bărbat vorbește cu o femeie al cărei apartament a fost afectat de explozie, iar aceasta confirmă că avea pe cineva acolo.
„Aveați pe cineva acolo?”, întreabă bărbatul. „Da, da, da”, comfirmă femeia. „Aoleu!”, strigă bărbatul, cuprins de emoție și marcat vizibil de disperarea din glasul femeii.
Stelian Bujduveanu, edilul interimar al Capitalei a transmis că PMB a activat fondul de urgență, astfel încât persoanele evacuate să poată fi relocate rapid, în condiții sigure și demne. Demersul vine după explozia de vineri dimineață la un bloc de locuințe din cartierul Rahova. Până în prezent, autoritățile au anunțat trei morți și 13 răniți după explozie.
La fața locului au fost trimise 11 autospeciale de stingere, 3 autoscări, 2 autospeciale de descarcerare, 18 ambulanțe SMURD, 4 unități de terapie intensivă mobilă, 1 punct de comandă mobil și 1 autospecială CBRN, 2 containere multirisc (dintre care unul de la Unitatea Specială de Intervenție în Situații de Urgență), Grupul Special de Salvatori, 1 punct medical avansat și 5 autospeciale de transport personal și victime multiple și directorul de operațiuni de salvare medicală.
Salvatorii prezenți la fața locului asigură evacuarea locatarilor din imobilul afectat și execută misiuni de căutare pentru identificarea altor posibile persoane surprinse.