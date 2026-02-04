Imagini virale cu un tigru siberian, filmat într-o gospodărie din Dâmbovița. Poliția s-a sesizat și a deschis un dosar penal

Un tigru siberian adult a fost filmat plimbându-se liber într-o curte din Picior de Munte, județul Dâmbovița. Imaginile cu ”Shere Khan” au devenit imediat virale pe rețelele pe socializare, iar în urma apariției videoclipurilor în spațiul public, IPJ Dâmbovița a transmis că a deschis un dosar penal.

Tigur siberian, filmat într-o curte din Dâmboviţa

Pasiunea pentru animale sălbatice a determinat un dâmbovițean să transforme totul într-o sursă de venit, dezvoltând, chiar în curtea proprie, o afacere neobișnuită. Se pare că individul a improvizat o menajerie ilegală, în care adăpostește animale periculoase, printre care un tigru siberian și urși, oferind acces vizitatorilor, însă doar contra cost. Individul postează filmulețe cu animalele pe rețelele de socializare pentru a atrage atenția publicului și vinde bilete care ajung până la 100 de lei, pentru ca aceștia să le poată vizita.

Totuși, ideea bărbatului funcționează în afara cadrului legal, astfel că, din cauza pericolului la care îi expune pe localnici, IPJ Dâmbovița s-a sesizat și i-a deschis individului un dosar penal. Potrivit comunicatului emis de autorități, imaginile au fost surprinse într-o menajerie deja cunoscută în județ, care de-a lungul timpului a fost în vizorul autorităților, de nenumărate ori.

În urma imaginilor virale de pe rețelele de socializare, IPJ Dâmboviţa a deschis un dosar penal

„La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa – Serviciul de Ordine Publică, se află în lucru un dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură (specii de interes comunitar), în oricare dintre stadiile ciclului lor biologice, în cadrul căruia sunt efectuate cercetări, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Găeşti”, a precizat IPJ Dâmboviţa.

