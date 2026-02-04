Prima pagină » Actualitate » Adio, cash si cărți de credit. Unde poți plăti cu palma: Românul din imagine a încercat și a reușit 

04 feb. 2026, 16:20, Actualitate
Miracol sau doar pură tehnologie, asta este întrebarea multor oameni atunci când văd clipuri virale din China, unde oamenii plătesc cu palma.  

Un român stabilit în China poate spune adio banilor cash sau cărților de credit, iar asta pentru că, acolo, este implementată o tehnologie ultra modernă de a achita cu palma. În videoclipul său, Rareș a povestit cum este posibil acest lucru, pe care mulți, inițial, nu l-au crezut.  

Adio plata cu cash, în China se poate achita cu palma 

„În China poți plăti și cu palma, pentru că unii nu au crezut, o să folosesc doar palma pentru a plăti aici în magazin. O să îmi iau ceva de băut, o sticlă de apă de aici, aici nu poți plăti cu cardul ca la noi, pentru că există alt circuit de plată, poți plăti doar cu aplicația AliPay sau WeChat sau cu palma. Deci, nu am nimic în palmă, da? Nu am cip implantat, nu am un card în palmă, nu am nimic, da? Doar pun deasupra aici și am efectuat plata, nu am nimic, magie. Deci așa se cumpără cu palma, aici în China. 

Ca să și explic cum funcționează, practic când îți scanezi palma cu aparatul acela special făcut pentru asta, se conectează, se înregistrează palma într-o aplicație, în sistemul de plăți internațional și se conectează la cardul tău, când pui palma la scanner-ul ăla, identifică cardul care este conectat la palmă și se efectuează plata”, a spus Rareș în videoclipul său postat pe Facebook. 

Ce spun internauții 

Unii internauți au rămas uimiți de această modalitate și au spus: „Trebuie și la noi plata cu palma pentru cine vrea, m-am săturat de stresul și grija de a avea cardul, telefonul, portofelul tot timpul; Marfă rău, totul fiscalizat digitalizat și controlat, așa va fi într-o zi și la noi; Așa este și în America – în unele magazine mari, pui amprenta degetului mare și plătești. Sistemul oricum are amprenta ta din momentul în care ai intrat pentru prima dată în țară”

