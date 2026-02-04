Prima pagină » Actualitate » Peste o lună aflăm ce origine aveau domnitorul Mircea cel Bătrân şi mama lui Mihai Viteazul. Osemintele au fost deshumate din mormintele de la Cozia

Luiza Dobrescu
04 feb. 2026, 16:12, Actualitate
Osemintele aflate la Mănăstirea Cozia ale domnitorului Mircea cel Bătrân şi ale mamei lui Mihai Viteazul, cunoscută sub numele mirean de Teodora Cantacuzino şi de monahia Teofana, pe numele de călugăriţă, au fost  dezgropate de arhelogi şi trimise la nişte laboratoare din străinătate pentru analiza ADN-ului şi ale originilor celor doi.  

Arheologii vor să afle de unde se trag cei doi reprezentanţi ai nobilimii româneşti. Osemintele au fost descoperite în cadrul lucrărilor de restaurare de la Mănăstirea Cozia.

Cu acest prilej, au fost deshumate osemintele binecredinciosului voievod Mircea cel Bătrân și ale Monahiei Teofana, mama voievodului Mihai Viteazul.

Momentul se petrece la un secol de la precedenta deshumare. Preoţii mănăstirii au săvârșit cu evlavie slujba de Trisaghion (prohodire), înălțând rugăciuni pentru odihna sufletelor celor adormiți și pentru veșnica lor pomenire.

Rezultatul analizelor de laborator urmează să sosească la sfârşitul lunii februarie, începutul lunii martie.

Analizele osemintelor din Mormântul 10 de la Curtea de Argeş au demonstrat că acolo nu era îngropat Vlaicu Vodă

În urmă cu ceva ani, un alt mormânt atrăgea atenţia specialiştilor. E vorba despre Mormântul 10, de la Curtea de Argeş, din Biserica Domnească.

Despre osemintele deshumate se ştia că ar aparţine unuia dintre fiii lui Basarab I. Cu ajutorul testelor ADN, s-a încercat stabilirea arborelui genealogic al marilor voievozi romani, printre care Mircea cel Batran si Vlaicu Voda.

Mormântul acestuia din urmă a fost deschis, după aproape 700 de ani, iar oamenii de ştiinţă au prelevat un os de la picior, o falangă şi o măsea.

Analizele ADN făcute la Miami, Cluj şi in Coreea au scos la iveală faptul că în mormântul respectiv nu se afla Vlaicu Vodă.

Cercetătorii au declarat că bărbatul îngropat acolo ar fi murit la circa 40 de ani, între 1340 şi 1350, ar fi avut ochii, părul şi tenul închise la culoare şi ar fi fost catolic.

