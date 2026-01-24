Rapid a anunţat că a semnat un contract pentru un an şi jumătate cu internaționalul român de la Aris Salonic, Olimpiu Moruţan.

Fotbalistul român este al patrulea transfer efectuat de Rapid în această iarnă, după atacantul Daniel Paraschiv, împrumutat de la Real Oviedo, fundașul Robert Sălceanu, de la Petrolul Ploiești, și portarul Dejan Iliev, de la UTA.

Moruțan a semnat cu Rapid! E al patrulea transfer al iernii pentru Costel Gâlcă

Gruparea pregătită de Costel Gâlcă s-a despărțit în această iarnă de Rareș Pop, Cristian Ignat (ambii împrumutați la Petrolul Ploiești), Luka Gojkovic (UTA Arad), Franz Stolz (Genoa), Claudiu Micovschi (FC Argeș), Christopher Braun (CFR Cluj) și Robert Bădescu (împrumutat la Metaloglobus).

„Olimpiu Moruţan este Rapidist! Rapid şi mijlocaşul ofensiv în vârstă de 26 de ani au ajuns la un acord pentru semnarea unui contract valabil pentru un sezon şi jumătate, cu opţiune de prelungire pentru încă un an.

Bun venit în Giuleşti şi mult succes în tricoul vişiniu!”, scrie în comunicatul oficial al grupării alb-vişinii.

„Sunt foarte fericit să fiu aici şi abia aştept să îmbrac tricoul Rapidului. Ştiu ce înseamnă acest club şi suporterii lui. Sunt nerăbdător să joc în Giuleşti şi să dau totul pentru echipă. Sper să avem un sezon de poveste împreună!”, a spus Olimpiu Moruţan după semnarea contractului.

4 echipe după plecarea de la FCSB

Format la academia Universității Cluj, Moruțan a făcut pasul la seniori în 2016, la ‘șepcile roșii’, unde s-a remarcat rapid drept unul dintre cei mai talentați jucători ai generației sale. A mai jucat la FC Botoșani și FCSB, iar din vara anului 2022 și-a continuat cariera în străinătate, evoluând pe rând la Galatasaray, Pisa, Ankaragucu și Aris Salonic.

Olimpiu Moruțan a evoluat în acest sezon în 15 meciuri pentru Aris Salonic, în toate competițiile.

La nivel internațional, Olimpiu Moruțan este component al echipei naționale a României, pentru care a marcat un gol în 17 selecții.