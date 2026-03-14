Telenovela regală continuă. Prințul Harry dezminte că Meghan i-ar fi spălat creierul

Purtătorul de cuvânt al prințului Harry a criticat o nouă carte în care se susține că soția sa, Meghan, i-ar fi „spălat creierul”, calificând-o drept o „teorie a conspirației aberantă”, relatează SkyNews. Afirmațiile despre cuplul care s-a îndepărtat de familia regală au fost făcute în fragmente dintr-o biografie a autorului Tom Bower, publicate în The Times.

Potrivit lui Bower, care a scris diverse biografii despre membrii familiei regale, regina Camilla i-a spus unui prieten: „Meghan i-a spălat creierul lui Harry”. Autorul a scris, de asemenea, că fratele mai mare al ducelui de Sussex, prințul William, și soția sa, Kate, ar fi fost îngrijorați de influența pe care Meghan o exercita asupra lui, preia G4Media. „Amândoi o vedeau, evident, pe Meghan mai degrabă ca pe o amenințare decât ca pe o aliată”, a scris Bower în cartea „Betrayal: Power, Deceit and the Fight for the Future of the Royal Family” (Trădare: Putere, înșelăciune și lupta pentru viitorul familiei regale), care va fi lansată la sfârșitul acestei luni.

„Harry se temea că Prințul de Wales l-ar putea alunga”

Au existat, de asemenea, afirmații conform cărora Harry se temea că Prințul de Wales l-ar putea alunga efectiv după ce a asistat la căderea dramatică a unchiului lor, Andrew Mountbatten-Windsor, care a fost deposedat de toate titlurile și izgonit din reședința sa de la Royal Lodge din cauza legăturilor sale cu defunctul pedofil condamnat Jeffrey Epstein.

Recomandarea autorului: Prințul HARRY dă în judecată unul dintre cele mai mari grupuri media din Marea Britanie