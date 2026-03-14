Prima pagină » Turism » Alertă MAE pentru românii care vor să călătorească în Dubai: „Evitați orice călătorie” / Recomandările ministerului pentru cetățenii români din EAU

Alertă MAE pentru românii care vor să călătorească în Dubai: „Evitați orice călătorie” / Recomandările ministerului pentru cetățenii români din EAU

14 mart. 2026, 18:31, Turism
Alertă MAE pentru românii care vor să călătorească în Dubai: „Evitați orice călătorie” / Recomandările ministerului pentru cetățenii români din EAU

Ministerul Afacerilor Externe a recomandat cetățenilor români să evite orice deplasare în Emiratele Arabe Unite. 

Cetățenilor români, aflați în acest moment pe teritoriul statului arab , le este recomandat să urmeze instrucțiunile de siguranță ale autorităților în situații de urgență și să evite deplasarea în zonele aglomerate sau în punctele de interes militar ce pot fi ținte ale atacurilor iraniene.

Recomandările Ministerului Afacerilor Externe

Ministerul Afacerilor Externe le-a mai recomandat cetățenilor să mențină legătura cu reprezentanții companiilor aeriene și cu agențiile de turism, să verifice situația zborurilor și să ia în considerare opțiuni alternative de transport care nu prezintă riscuri de securitate.

Ministerul le-a mai recomandat cetățenilor români aflați în Emiratele Arabe Unite să contacteze Ambasada României la Abu Dhabi și Consulatul General al României la Dubai:

  • Ambasada României la Abu Dhabi +971 56 6643975 (Telefon de urgență Abu Dhabi)
  • Consulatul General al României la Dubai +971 585807936 +971 568310357 +971 50 9374516 (Telefon de urgență Dubai)

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe