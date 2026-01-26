Prima pagină » Actualitate » Pancu declară război Rapidului, după ce a zdrobit FCSB, pe Arena Națională, 4-1: „E egalitate sau nu?! Sunt foarte nemulțumit!”

26 ian. 2026, 08:09, Actualitate
Pancu declară război Rapidului, după ce a zdrobit FCSB, pe Arena Națională, 4-1: „E egalitate sau nu?! Sunt foarte nemulțumit!”
Daniel Pancu este omul etapei cu numărul 23 în Superligă, după ce echipa sa, CFR Cluj, a zdrobit FCSB, la București, pe Arena Națională, cu 4-1. La finalul întâlnirii, antrenorul ardelenilor a acuzat jocurile de culise, cu referire directă la Rapid, adversara din Cupa România.

Meciul CFR – Rapid este decisiv pentru calificarea în faza următoare a competiției și se va disputa la Cluj, pe 10 februarie.

De ce s-a enervat „Pancone”

Chiar dacă au spulberat FCSB și, acum, sunt reintrați în cursa pentru un loc în play-off, pentru „cfr-iști” Cupa României rămâne principalul obiectiv. Clasată pe 2 în grupa B, trupa lui Daniel Pancu trebuie să câștige împotriva Rapidului, peste două săptămâni, ca să fie sigură de calificarea în „sferturi”.

La flash interviul de după meci, „Pancone” s-a declarat nemulțumit de cum au fost programate meciurile din acea perioadă. Concret, rapidiștii au o zi în plus pentru pregătirea partidei, iar acest aspect l-a scos din sărite pe tehnicianul CFR-ului.

Chiar dacă este o legendă a Rapidului și unul dintre cei mai iubiți foști jucători din istorie de către fani, „Pancone” a răbufnit, acuzând jocurile de culise care se fac.

„Jucăm cel mai important meci al sezonului marți, cu Rapid. Noi jucăm înainte cu U Cluj, sâmbătă, ei joacă vineri. Acum am aflat și eu. E egalitate sau nu?! Sunt foarte nemulțumit! Ori jucăm de la egalitate, ori ce facem? Jucăm cu U Cluj, ei joacă vineri, noi jucăm sâmbătă. CFR nu a murit!! Ce facem? O zi în plus, în perioada asta, contează enorm. Rapid s-a întărit foarte tare, U Cluj e unde e, nu e normal!

Sunt nemulțumit, am refulat. Sunt lucruri pe care le îmbunătățim. Victoria împotriva echipei campioane e foarte importantă, dar eu mă gândesc la meciul cu Metaloglobus, care e foarte greu”, a spus Pancu.

„FCSB, o echipă cu un tonus mult mai bun”

Despre derby-ul cu FCSB, Pancu a admis că formația sa putea pierde dacă bucureștenii fructificau ocaziile pe care le-au avut, la 1-0.

„A fost greu, mai văzusem jocul, am atâta experiență. O echipă care are două jocuri în câteva zile întâlnește o echipă cu un portar nou și doi fundași centrali noi. Matei Ilie nu a jucat, a fost răcit. Sinyan a avut o întindere. Mihai Popa era le redebut. FCSB, o echipă cu un tonus mult mai bun.

Am scăpat, ne-a ajutat Dumnezeu. Au avut câteva ocazii foarte mari, putea fi o diferență de două-trei goluri. În minutul 30 le-am spus celor de pe bancă că se va schimba jocul. Să-i întrebați! Am atacat profunzimea și așa am revenit. În a doua repriză, după golul lui Cordea, nu s-a mai pus problema. Am închis spațiile, așa s-a scris istoria. Am schimbat așezarea la pauză. Vorbisem înainte, dar din cauza ritmului jucătorii nu au putut respecta.

Ratările lui Toma au fost cele mai mari. Se face 2-0, se poate termina 5-0 pentru ei. Putem să vorbim de play-off, în sfârșit, cu toate că suntem departe, dar o putem spune cu jumătate de gură. Se întâmplă lucruri anormale. FCSB și CFR au obținut multe puncte în Europa, sunt și probleme financiare…”, a precizat Pancu.

