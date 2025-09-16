Implicarea clanurilor interlope în „REVOLUȚIA” lui Călin Georgescu. Momentul în care tensiunile au atins apogeul: ”Îi va prinde ca într-o menghină”

Călin Georgescu, fost candidat la Președinția României, a fost trimis marți în judecată. Alături de el, a fost trimis în judecată și Horațiu Potra, fost luptător în legiunea străină. Rechizitoriul procurorilor dezvăluie informații incendiare despre planurile lui Călin Georgescu, despre paradigma din spatele discursului său public, dar și legăturile lui, atât cu Horațiu Potra, cât și cu alte personaje cunoscute în lumea interlopă a României. În concret, procurorii dezvăluie informații cruciale despre implicarea clanurilor interlope în „Revoluția” lui Călin Georgescu, fost prezidențiabil al României.

Ce a produs momentul declasificării informațiilor privind procesul electoral în CSAT

Procurorii devoalează faptul că tensiunile au atins un punct critic în momentul declasificării, la data de 4 decembrie 2024, de către președintele de atunci, Klaus Iohannis, a informațiilor prezentate de Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe și Ministerul Afacerilor Interne în cadrul ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării care a avut loc la data de 28 noiembrie 2024.

Informațiile respective confirmau existența unor evaluări oficiale privind riscuri de influență externă asupra procesului electoral.

„Impactul acestor acțiuni a fost imediat și a constat în relansarea acuzațiilor de compromitere a scrutinului, iar Curtea Constituțională a fost din nou sesizată cu privire la posibila afectare a legitimității alegerilor și la necesitatea verificării respectării cadrului constituțional.

În paralel cu aceste evoluții, în condițiile în care o parte din massmedia centrală a abordat în termeni critici apropierea dintre candidatul Georgescu Călin și Sechila Eugen-Ionuț, prin prisma afinităților legionare ale acestuia din urmă, respectiv implicarea sa în organizarea taberelor paramilitare, la data de 04 decembrie 2024, cel dintâi l-a contactat telefonic pe cel din urmă, relatându-i despre existența unui plan pe care i-l va transmite când se vor întâlni, susținând că ”îi va prinde ca într-o menghină pe cei care agresează familia” și menționând: ”după aceea îi setez eu”, se arată în documentale anchetatorilor.

„Interacțiune cu mediul interlop și recurgerea la gesturi de violență extremă”

Procurorii au adus în prim plan și faptul că – din cuprinsul procesului – verbal întocmit la data de 8 decembrie 2024, de către procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești – au rezultat mai multe date de interes pentru cauză, precum predispoziția lui Potra Horațiu și a persoanelor din siajul său de a interacționa cu mediul interlop și de a recurge la gesturi de o violență extremă.

„Tot în cursul zilei de 04 decembrie 2024, Potra Horațiu a fost contactat de la postul telefonic cu nr ….., de numitul Andrei Avram, liderul grupării infracționale ”Ciurarii” (specializat în comiterea de fapte de trafic de persoane și proxenetism), care i-a comunicat că ” mâna dreaptă” a unui candidat la Președinție ar dori să poarte o discuție cu el. Deși a menționat că se află pe teritoriul Republicii Democrate Congo, Potra Horațiu și-a exprimat acordul privind comunicarea numărului său de telefon de către Andrei Avram.

În referire la Anechitei Romeo Mihai, membru în dispozitivul de protecție al candidatului Georgescu Călin, s-a stabilit că, în cursul zilei de 05 decembrie 2024, acesta a diseminat unor cadre M.A.I. un mesaj text cu conținut alarmist potrivit căruia exponenți ai clanurilor interlope ar fi primit arme de foc, acestora garantându-li-se exonerarea de răspundere penală, iar în eventualitatea în care ar fi identificați/reținuți de către forțele de ordine, ar fi fost instruiți să afirme că ar fi fost plătiți de echipa candidatului Georgescu Călin la alegerile prezidențiale.

Prin prisma faptului că demersul survenea diseminării pe rețelele de socializare a altor mesaje alarmiste, care făceau referire la faptul că autoritățile ar urmări uciderea unor participanți la proteste, pentru a justifica decretarea stării de urgență, mesajul lui Anechitei Romeo Mihai inocula faptul că interlopii ar fi fost înarmați de autorități, urmărind astfel decredibilizarea instituțiilor statului român și crearea unui sentiment de teamă în rândul populației”, se precizează în rechizitoriul procurorilor.

Georgescu, trimis în judecat ă pentru tentativă la lovitură de stat, alături de Potra și înc ă 20 de persoane

Reamintim că Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) a finalizat, în data de 15 septembrie 2025, rechizitoriul în dosarul 6720/284/P/2024 și a dispus trimiterea în judecată a 22 de persoane acuzate de tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și alte infracțiuni conexe.

Este vorba de dosarul deschis de procurorii Parchetului General, după ce Horațiu Potra și mercenarii lui au fost opriți în trafic în timp ce veneau înspre București.

Călin Georgescu este acuzat de complicititate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constitu ționale și comunicare de informații false.

Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constitu ționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor , orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică.

În acela și dosar au fost trimiși în judecat ă și Dorian Potra și Alexandru-Cosmin Potra, dar și alți 20 de mercenari. Totodată, în acela și dosar a mai fost trimis în judecat ă Eugen Sechilă , unul dintre apropiații lui Georgescu cu viziuni legionare, potrivit surselor judiciare.

